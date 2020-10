W środę o godz. 9 posłowie rozpoczęli posiedzenie Sejmu, które pierwotnie miało odbyć się wczoraj, ale na wniosek opozycji zostało przeniesione. Politycy argumentowali, że potrzebują czasu, by zapoznać się z procesowanymi ustawami, gdyż dostęp do projektu PiS dostali w poniedziałek po godz. 18. Na posiedzeniu posłowie zajmowali się nowelą PiS dotyczącą przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Znalazł się w nim m.in. zapis wyłączający odpowiedzialność karną w czasie epidemii dla personelu medycznego. W porządku obrad były także projekty autorstwa Lewicy, PSL i Koalicji Obywatelskiej. W planach jest również wybór Rzecznika Praw Obywatelskich - głosowana ma być kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. Przed godziną 15. Ryszard Terlecki ogłosił przerwę w obradach do godziny 17.

- Posłowie zajmą się projektem PiS noweli ustaw w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. W ustawie znajduje się zapis wyłączający odpowiedzialność karną w czasie epidemii dla personelu medycznego.

- Mateusz Morawiecki przekazał informacje o stanie przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem.

- Sejm zajął się projektem Lewicy, który zakłada ustawowe uregulowanie kwestii zasłaniania ust i nosa.

- Parlamentarzyści obradowali także nad projektem PSL "premia dla bohatera", który zakłada przyznanie dodatku pracownikom ochrony zdrowia.

- Posłowie zajęli się projektem KO, który ma pomóc samorządom sprawniej działać w czasie epidemii.

- W porządku obrad jest także wybór Rzecznika Praw Obywatelskich - głosowana ma być kandydatura mec. Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

14:37 PRZERWA W OBRADACH

Ryszard Terlecki ogłosił przerwę w obradach do godz. 17.





14:36

Będziemy bezwzględnie egzekwować obostrzenia poprzez nasze służby mundurowe - zapewnia Mateusz Morawiecki

14:35

14:32

Głos zabiera premier Mateusz Morawiecki. Odnosząc się do problemów kadrowych w placówkach medycznych mówi o tym, że na studiach medycznych zostały zwiększone limity.



14:25

Minister dodaje, że kontrola bezpośrednia w 600. jednostkach wykazała, że 60 z nich było zamkniętych i obecnie podlegają one działaniom kontrolnym NFZ.





14:23

Minister odniósł się też do problemów z teleporadami. Dostrzegamy, że sprawa wymaga interwencji. Teleporady są pewnym pretekstem do ograniczania dostępu do opieki zdrowotnej. Zarządziłem kontrole dot. ponad 8 tys. poradni opieki zdrowotnej. Weryfikowaliśmy dostępność do teleporad. 600 jednostek nie wykazało dostępności. To dużo, ale to nawet nie 10 proc. - argumentuje Niedzielski.





14:20

Głos zabierał minister zdrowia Adam Niedzielski, który odpowiada na pytania zadane przez posłów. Minister tłumaczy m.in. kwestię dostępności łóżek w szpitalach i szczepionek. Pamiętajmy, że liczba zaszczepionych w zeszłym roku, od września do stycznia, wyniosła 1,5 mln. My do połowy października sprowadziliśmy właśnie tyle szczepionek. To, co było zrobione w zeszłym roku w całym sezonie, zostało przez nas zrealizowane w półtora miesiąca - mówi.





14:13

14:10

Pytanie zadaje Mateusz Bochenek (KO): Mamy do czynienia z poważnym pożarem. Igraliście z żywiołem i teraz pali nam się dom. Cały system przestaje być wydolny. Nie podamy wam wiadra z benzyną. Pan, panie premierze, musi być strażakiem - mówi.





14:03

Czesław Hoc, PiS: Dziękuję premierowi za opiekę nad seniorami i za to, że podał tlen przedsiębiorcom.



14:02

Krzysztof Paszyk z PSL pyta o to, czy Mateusz Morawiecki zamierza przeprosić polityków za jego słowa, że są "gorsi od koronawirusa".



14:01

Marcin Kulasek, Lewica: Ilu rolników zostało skierowanych na kwarantannę? W jaki sposób państwo udzieliło im pomocy, by mogli kontynuować swoją produkcję? Czy rząd ma plany na zapewnienie Polaków dostaw żywnościowych, gdy na kwarantannę trafią załogi największych zakładów produkujących żywność?



14:00

Marcin Kierwiński, KO: Panie premierze, czy pan celowo okłamuje Polaków? Naprawdę pan wierzy w to, co pan mówi. Najbardziej porażające są te słowa o respiratorach, że tysiące są wolne. A ludzie umierają, bo nie mają dostępu do respiratora. To jest prokurator dla pana.



13:58

Dobromir Sośnierz, Konfederacja: Mówił pan, że te przepisy są niezbędne do walki z wirusem. To proszę powiedzieć, co was powstrzymywało od wprowadzenia ich wcześniej?



13:56

Marek Sawicki, PSL: Ilu lekarzy i pielęgniarek przeszkoliliście do obsługi sprzętu covidowego i pacjentów covidowych? W styczniu i w lutym wykonywano 3 tys. mammografii, w marcu - 300.



Sawicki wypomina także PiS-owi wprowadzanie "piątki dla zwierząt", przez co rolnicy protestują. Co was podkusiło, jaki zły wam to rzucił? - pytał.



13:55

Katarzyna Kotula, Lewica: WOŚP zakupił łóżka dla psychiatrii dziecięcej, rząd chce je zabrać. Komu jeszcze zabierzecie? Dlaczego nie zaplanowaliście wcześniej zamówień?

13:54

Małgorzata Kidawa-Błońska, KO: Kiedy mówiłam, że pojawiła się pandemia, zarzucano mi, że straszę Polaków. Kiedy pytałam o testy, twierdzono, że histeryzuję. Polacy boją się dziś zapalenia wyrostka, bo nie wiedzą, czy karetka po nich przyjedzie.

13:51

Adam Niedzielski, minister zdrowia: Jeśli chodzi o wynagrodzenia medyków, to nie tylko ci skierowani przez wojewodę będą mieli tę premię, ale dotyczy to także wszystkich lekarzy, którzy współpracują z pacjentami covidowymi w wyznaczonych jednostkach zdrowia.



13:48

Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL tłumaczy, że jego "pensja dla bohatera" jest znacznie bardziej rozszerzone niż projekt PiS dot. dodatków dla lekarzy.



13:47

Borys Budka, KO: Pana premierze, to nie jest pana najlepszy dzień. Liczba łóżek szpitalnych w 2016: 218 250. Rok 2020: spadek o 20 tys. Zespoły ratownictwa w 2015: 587. 2020 rok: 388. Liczba aptek spadła z 15 tys. na 14 tys. Czas oczekiwania w kolejce do lekarza: 2,5 godz. w 2015, teraz 4 godziny.



13:42

Dzisiaj, w takiej "dziwnej koalicji" Konfederacja i Platforma Obywatelska razem, poprzez ignorowanie, jak groźna jest ta pandemia, są zagrożeniem dla polskiej gospodarki - mówił Morawiecki.



13:37

Mateusz Morawiecki poprosił o głos, by odpowiedzieć krytykującym go posłom. Partia Platforma Obywatelska przewodniczącego Budki to partia darwinizmu społecznego, to partia, która nie troszczyła się o ludzie starszych. Zajmowaliście się tylko tymi, którzy byli silni w gospodarce, a nie tymi którzy potrzebowali pomocy - powiedział.



13:34

Hanna Gill-Piątek, niezrzeszona: Co z testami dla osób bezdomnych? Kto za nie zapłaci? Jedna osoba zakażona w schronisku może spowodować tragedię.



13:32

To, że polska gospodarka radzi sobie dobrze, to nie zasługa premiera czy rządu, ale setek tysięcy przedsiębiorców, którzy codziennie myślą, jak przeżyć ten trudny czas, a rząd ciągle rzuca im kłody pod nogi - mówił Bosak. Wprowadzacie możliwość karania przedsiębiorców pod pozorem łamania obostrzeń sanitarnych - podkreślał.



13:31

Krzysztof Bosak, Konfederacja: Chciałbym pozdrowić tych, którzy protestują przeciwko likwidacji ich miejsc pracy - rolników, branżę sportową, właścicieli spółek komandytowych.



13:30

Anulujcie ludziom mandaty, które dostali za nienoszenie maseczek - powiedział Dziambor.



13:29

Nie tworzyliście tarcz antykryzysowych w rozmowach z przedsiębiorcami, tylko politycy PiS tworzyli przepisy tak, jak im się wydawało - mówił Dziambor.



13:28

Artur Dziambor z Konfederacji puszcza z tabletu filmik, na którym premier Mateusz Morawiecki mówi, że nie ma co się bać koronawirusa. Jesteście z największymi hipokrytami i cynikami polskiej polityki - mówi.



13:27

Zbliża się dzień Wszystkich Świętych, potem Dzień Zaduszny. Zwracam się do episkopatu. Dajcie sygnał wiernym, że w tym roku lepiej poczekać, lepiej pójść kilka dni później, a nie 1-2 listopada - mówił lider PSL.



13:25

Napiszmy wspólny plan pandemiczny, bo jego brakuje. Rzucacie się od ściany do ściany. Jak chcecie przekonać pana Brauna lub pana Bosaka do noszenia maseczek, skoro wasz minister zdrowia mówi, że one nie działają? - pytał Kosiniak-Kamysz.



13:23

Z jednej strony mówicie: zaangażujcie się wszyscy. Z drugiej strony wprowadzacie obostrzenia w kodeksie karnym, które dają bezwzględne więzienie dla lekarzy - mówił Kosiniak-Kamysz.



13:22

Dziś zabrakło jednego słowa, panie premierze. Ale nie do nas. Do chorych, lekarzy, pielęgniarek, ekspedientek w sklepach, pracowników socjalnych, do społeczeństwa. Słowa "przepraszam". Nie za błędy, bo one się mogą zdarzyć. Ale za to, że dyskusja o LGBT w lecie była ważniejsza, że ważniejszy był podział łupów, rządza władza, że traktujecie politykę jako walkę plemienną - mówił szef PSL.



13:19

Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL: Jaka jest historia naszej walki z koronawirusem? Rządzący w styczniu mówili, że epidemia jest daleko w Chinach i może nie dojść. W lutym, że jesteśmy na wszystko przygotowani. W marcu: nie spodziewaliśmy się, że ta epidemia nas tak dotknie. W maju: święcenie triumfu. W czerwcu: zwycięstwo nad koronawirusem. Wakacje: koronawirus w odwrocie, mniej zjadliwy. Wrzesień: Andrzej Duda mówi, że panujemy kontrolę nad epidemią. Utraciliście kontrolę nad państwem, utraciliście kontrolę nad epidemią.



13:16

Na całą Polskę jest 1400 karetek. A wasz rząd i instytucje państwowe dysponują 4 tysiącami limuzyn. Karetki ratują życie, a limuzyny co ratują? - pytał Gawkowski.



13:15

Dziś premier mówi, że mamy dużo szczepionek na grypę. Zobaczymy za dwa tygodnie - powiedział Gawkowski.



13:14

W całym kraju brakuje łóżek, a wy mówicie, że się nic nie dzieje - powiedział Gawkowski. Ludzie umierają, a wasi politycy mówią: tak musi być - dodał.



13:13

Krzysztof Gawkowski, Lewica: Jest źle i będzie gorzej. Premier postanowił zrobić cyrk i pokazywać na mównicy coś z tabletu. Ja życzę, by premier miał taką werwę, by walczyć w wirusem.



13:12

Czy jako administracja podjęliście rozmowy i ustalenia z prywatnymi wytwórcami żywności, dostawcami ciepła i wody, sektorem finansowym, energetycznym? Już wiecie, że powinniście rozmawiać z prywatnym sektorem medycznym - mówił Czarzasty. Obowiązujący raport o stanie bezpieczeństwa narodowego opiera się na ocenie ryzyka z 2013 roku. Nowy raport miał być przyjęty w trzecim kwartale 2020 roku. Czy został przyjęty, panie premierze? Daję wam materiał do przemyśleć, bo chcę wam pomóc. Nie będziecie musieli kraść naszych pomysłów. Bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy - mówił.



13:08

Czarzasty pyta o to, czy rząd ma plan na sytuację, w którym rząd zdziesiątkuje pracowników m.in. energetyki. Kto zajmie się zaopatrzeniem w żywność, w gaz, w energię? - pytał. Czy posiadacie aktualny raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego? - dodawał.

13:06

Włodzimierz Czarzasty z Lewicy: Kogo będziecie odłączali pierwszego od respiratora, jak ich zabraknie?



13:05

Budka odpowiada na słowa Mateusza Morawieckiego i wylicza statystyki, z których wynika, że za rządów PiS spadła ilość szpitalnych łóżek.



13:02

Minister w rządzie PO Bartosz Arłukowicz mówił jednemu wojewodzie: chcesz miliard zł? Zlikwiduj cztery szpitale i przyjdź po 200 milionów - powiedział Morawiecki. Sprostowałem kłamstwa, ale nadal wyciągam rękę. Chcemy współpracować ze wszystkimi, którzy są ludźmi dobrej woli - dodał.



13:00

W 2015 roku za czasów PO było 3 tys. łóżka zakaźne. Teraz jest ich ponad 18 tys. - powiedział Morawiecki. Ile zarabiała pielęgniarka ze specjalizacją w 2015 roku? 2,5 tys. zł. Dzisiaj to jest 2 tys. zł więcej - dodał.



12:57

Mateusz Morawiecki wychodzi na mównicę. Na telefonie pokazuje filmik, na którym Borys Budka mówi, że z ekspertyz KO wynika, że na jesieni nie będzie koronawirusa i wtedy mogą się odbyć wybory.



12:56

Budka przekazuje na ręce Morawieckiego "16 dobrych projektów ustaw". Tam jest 5 mld zł na walkę z epidemią, posłuchajcie ekspertów i samorządowców - powiedział.



12:53

Nie daliście rady. Ale wiecie dlaczego? W czasach kryzysu potrzebni są odpowiedzialni politycy. To Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe przeprowadziły Polskę przez największy kryzys finansowy. I wtedy Polska była stawiana za wzór. Bo wybraliśmy racjonalizm a nie populizm - mówił Budka.

12:50

Ile razy w ostatnich miesiącach spotkał się pana rząd? 16 razy. Dwa razy na miesiąc. Przeciętny lekarz poświęcił więcej czasu na pracę niż rząd premiera Morawieckiego w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy - powiedział Budka.



12:49

Rząd premiera Morawieckiego wysłał miliony SMS-ów do seniorów, że jest bezpiecznie. Bo dla was najważniejsze były wybory - mówił Budka.



12:48

10 dni temu mówi pan: mamy 900 respiratorów. Teraz mówi pan: mamy 3 tysiące. Kiedy pan kłamie: wtedy czy teraz? - pytał Budka.



12:47

Borys Budka, Koalicja Obywatelska: Wreszcie się pan, panie premierze, odważył przed nami stanąć. Uciekaliście od tej debaty, bo woleliście zajmować się sobą. A Polaków zostawiliście samych.



12:45

Jesteśmy przygotowani w respiratory, musimy stworzyć miejsca tlenowe - powiedział Piecha. Jest bardzo ważne, by podmioty tworzące szpitale - wojewodowie, marszałkowie, starości, współpracowali z rządem - powiedział poseł PiS.



12:40

Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość: Z 5-letnią przerwą prawie 20 lat przebywam na tej sali i rzadko się słucha takiego merytorycznego i szczerego wystąpienia pana premiera, opartego głównie na faktach, a nie domniemaniach.



12:39

Przygotowaliśmy pakiet rozwiązań legislacyjnych, który chciałbym, żeby dziś stał się kolejnym orężem walki z wirusem - powiedział minister. Z pozycji wszystkich pacjentów apeluje do posłów, bardzo proszę o współpracę - dodał.



12:35

2/3 nowych przypadków jest ze źródeł rozproszonych, nie z ognisk - mówił Niedzielski.



12:33

Mamy trzy okresy przebiegu pandemii. Do początku wakacji był stabilny przebieg, liczba zakażeń wahała się około 500. Druga faza była we wrześniu, gdzie liczba przypadków potroiła się. W pierwszych dniach października tren się zmienił na przyrost wykładniczy - mówił Niedzielski.

12:31

Również sektor prywatny włączył się w walkę z Covid-19. Mamy deklarację, wraz ze wskazaniem konkretnych lokalizacji, na tysiąc dodatkowych łóżek - powiedział Niedzielski.



12:30

Chcę państwa zapewnić, że mają warianty różnych scenariuszy, przygotowujemy się na każdy. W tej chwili przede wszystkim rozwijamy bazę łóżkową - mówił Niedzielski.



12:26

Dzisiejsze wyniki mówią same za siebie. 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem to liczba, która wpływa na psychikę, ale też mocno wpływa na służbę zdrowia. 20-30 proc. nowych zakażeń trafia do szpitala. Dziennie będziemy mieć obłożenie szpitalnictwa rzędu 2-3 tys. nowych pacjentów - powiedział minister.



12:25

Przemawia minister zdrowia Adam Niedzielski.



12:24

Jesteśmy jednym z pierwszych europejskich krajów, który podpisał umowę z ośmioma firmami farmaceutycznymi pracującymi nad szczepionką, by być w pierwszej grupie krajów, które ją otrzymają - powiedział premier. Szczepionek na grypę mamy już zamówionych i zakupionych 3 mln - dodał.

12:22

Utworzyliśmy już jeden z pierwszych w Europie ośrodków rehabilitacji pocovidowej. Myślimy o tych, którzy mogą dostać uszczerbku na zdrowi. Już jest pilotaż, który działa i jest czynny w Głuchołazach - powiedział Morawiecki.



12:20

Tworzymy szpitale polowe w każdy województwie. Chcemy mieć dodatkowe zasoby łóżkowe. Być może one nie będą w użyciu, ale nie chcemy za dwa-trzy miesiące tworzyć tych miejsc w sposób gwałtowny - powiedział Morawiecki.



12:18

Mamy trzy cele strategii: ochrona służby zdrowia, ochrona gospodarki i ochrona seniorów - mówił premier.



12:16

Chciałbym podziękować PSL-Koalicji Polskiej i Lewicy za to, że podzieliły się z nami konstruktywnymi refleksjami w ostatnich tygodniach. To była konstruktywna część dyskusji: o samorządach, sanepidzie, dniu Wszystkich Świętych - powiedział Morawiecki.

12:11

Przeznaczyliśmy w pierwszej części (epidemii), także latem, tworząc przestrzeń techniczną do nauki zdalnej, 350 mln zł. A teraz przekazujemy kolejne 300 mln zł na naukę zdalną - mówił Morawiecki.



12:08

Osoby starsze za wszelką cenę musimy bronić, by w tej grupie było jak najmniej kontaktów społecznych - powiedział premier.



12:06

W epidemii nie ma miejsc, które są całkowicie bezpieczne dla kogokolwiek, bo ona ma już charakter poziomy, rozprzestrzeniła się wszędzie. Kierujemy się zdaniem ekspertów i na początku zamknęliśmy dla nauki stacjonarnej szkoły ponadpodstawowe. To jest ponad 1,5 mln uczniów, którzy tworzą mobilność. Z wysoką dozą prawdopodobieństwa dzisiaj po południu na kolejnym sztabie kryzysowym podejmiemy decyzję o tym, że także wyższe klasy szkół podstawowych także będą podlegały nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu - powiedział Mateusz Morawiecki.



12:05

Nasza gospodarka idzie drogą środka. Nie mówię, że będziemy w ciągu następnych dwóch lat na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej. Wszystko na to wskazuję. Ale będziemy w pierwszej trójce - mówił Morawiecki.

12:03

Przez nasze tarcze finansowe utrzymaliśmy 5 milionów miejsc pracy - mówił Morawiecki. Nasza odpowiedź fiskalna, budżetowa była największa w Europie - zaznaczał. Z jednej strony mówiliście: wydatki za małe. Z drugiej: deficyt za duży. No żelazna logika - mówił premier do opozycji.

12:02

Przeszliśmy przez kryzys w miarę suchą stopą. Według wskaźników OECD i innych instytucji najbliższe dwa lata Polska może przejść suchą stopą - mówił premier.

12:00

To co spotkało gospodarkę świata nie zostało zapisane w żadnym podręczniku ekonomicznym. Na to wszystko zareagowaliśmy błyskawicznie: tarczą finansową, antykryzysową, poduszką płynnościową dla przedsiębiorców - powiedział premier. Ta tarcza wystarczy na jeszcze kilka miesięcy - dodał.

11:59

Pandemia może się osłabiać i wzmagać. Będziemy po prostu żyć, ale będziemy chronić seniorów i leczyć wszystkich, którzy tego potrzebują - mówił Morawiecki.



11:58

Mamy 45 proc. wolnych respiratorów - zapewniał premier.



11:54

Żeby przerwać rozwój epidemii wdrożyliśmy nowe obostrzenia, np. obowiązek noszenia maseczek - mówił Morawiecki.



11:51

Około 60 procent łóżek w szpitalach jest zajętych. To dużo, ale cały czas zwiększamy bazę łóżkową - powiedział premier. Było 6 tysięcy, obecnie mamy 16 tysięcy łóżek. Liczba łóżek zwiększa się szybciej niż liczba chorych, która musi być hospitalizowana - podkreślił.



11:49

Kupowaliśmy sprzęt, który leczy najciężej chorych na koronawirusa. Kupiliśmy ich tyle, że między sierpniem a dziś zwiększyliśmy liczbę łóżek z respiratorami 3,5-krotnie - powiedział Morawiecki.



11:48

Zwiększaliśmy moce testowe. Robiliśmy 4 tysiące testów dziennie, dziś mamy możliwość robienia 80 tysięcy - mówił premier. W latach 2010-2015 to właśnie Platforma Obywatelska zlikwidowała 30 laboratoriów w sanepidzie. W 2016 roku zatrzymaliśmy ten proces - zaznaczał.

11:47

W ostatnich miesiącach dokonaliśmy potężnych zakupów. W Agencji Rezerw Materiałowych mamy kilkanaście milionów specjalistycznych maseczek z filtrami, pół miliarda rękawiczek - powiedział Morawiecki. W lipcu przygotowaliśmy strategię żółtych i czerwonych powiatów. Początkowo działała, jak zakładaliśmy. Ale we wrześniu pojawiło się więcej mobilności - mówił.



11:43

Nasza strategia, jako jednego z dużych krajów europejskich, pokazuje, że jest ona skuteczna. I dziś się tej strategii trzymamy - powiedział Morawiecki. Mamy do czynienia z drugą falą koronawirusa. I trzeba powiedzieć również, że grozi nam trzecia fala, bo jesteśmy uzależnieni od tego, czy zostanie wynaleziona szczepionka lub lekarstwo na Covid-19 - mówił premier.



11:39

Niedawno, dosłownie kilka dni, jeden z najbardziej uznanych periodyków medycznych na świecie - "The Lancet" - opublikował zdanie o wspólnym konsensusie naukowym dot. Covid-19. Wskazują oni, że mobilność jest głównym czynnikiem wpływającym na zakażenia. Drugą kwestią jest odporność stadna - zdaniem specjalistów jest to błędna teoria. Nie ma żadnej gwarancji, że taka strategia może prowadzić do sukcesów. Istotne w walce jest ograniczanie kontaktu, maseczki, dezynfekcja, przewietrzanie pomieszczeń. To jest to, co przerywa transmisję w najbardziej skuteczny sposób - powiedział Morawiecki.



11:38

Sejm wzawia obrady. Przemawia premier Mateusz Morawiecki.



11:18

Sejm zakończył dyskusję nad ustawami PiS, KO, Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej. Wszystkie projekty skierowano do prac w komisji zdrowia. Ogłoszono przerwę do 11:35.

11:13

Jacek Protas z KO wylicza, jaką pomoc samorządy zaoferowały w walce z Covidem-19. Wprowadziły zwolnienia z podatków, zwalniało małych przedsiębiorców z czynszów. Samorządy zaangażowały miliony w granty dla tych, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - mówił.



11:10

Dziś nie możemy pozwolić sobie na kłótnie. Na szali jest zdrowie i życie milionów Polaków oraz dobrobyt i siła polskiej gospodarki, które wypracowaliśmy wspólnie przez ostatnie lata. Nie zmarnujmy owoców naszej ciężkiej pracy niepotrzebnymi awanturami. O 12:00 wystąpię w Sejmie z raportem o stanie naszych przygotowań do walki z epidemią koronawirusa oraz apelem o ponadpolityczną zgodę i jak najszybsze uchwalenie niezbędnych do tej walki ustaw - napisał premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.



11:03

Zdzisław Wolski z Lewicy: Kwarantanny stają się fikcją, bo nie ma kto ich zarządzać, sprawdzać. Wirus nami rządzi, my tylko rozpaczliwe akty podejmujemy.

11:00

Kwestia powrotu do pracy po urodzeniu dziecka to tylko błąd techniczny. Złożymy poprawkę i zostanie on naprawiony. Nie należy jednak tego wykorzystywać populistycznie. Nikt nie mógł kazać wrócić do pracy po porodzie, powrót w ustawie był możliwy tylko po złożeniu wniosku przez samą zainteresowaną - tłumaczył Hoc.



10:59

Belgia i Francja wprowadziły godzinę policyjną, Czechy stan wyjątkowy, Irlandia Północna wprowadziła lockdown. Tam też rząd spał i wszyscy spali? Sytuacja jest dynamiczna - mówił Hoc.



10:57

Czesław Hoc z PiS: Można się spierać, bo spór jest istotą demokracji. Ale nie o zdrowie i życie. Powinniśmy być spójni, by razem pokonywać wszelkie trudności. Działania demagogiczne, populistyczne - to nie w tym momencie.



10:54

Jest problem z kierowaniem lekarzy, to problem oczywisty. 60-70 procent lekarzy kierowanych nie zostaje skutecznie skierowanych, albo nie stawiają się w pracy. Stąd rozwiązania dające możliwości i wprowadzają system sankcyjny - mówił Gadomski.

10:52

Martwią mnie sugestie, że ministerstwo przespało, nie działa. Rząd jest zainteresowany dyskusją. Myślę, że będziecie mieli okazję do zadania pytania panu ministrowi i panu premierowi - mówił Gadomski.



Wynagrodzenia, które proponujemy w ustawie, jest zwiększeniem stawki, która obecnie wynosiła 150 proc. Nie różnicujemy lekarzy. Te dodatki obowiązywały już wcześniej - podkreślał.



10:50

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia: Mamy czas na komisji zdrowia, by z tych czterech projektów ustaw wybrać coś dla polskich pacjentów. Wasze rozwiązania nie są tymi, które negujemy.



10:49

Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej: Mamy 10 tys. nowych przypadków. Najgorsze są działania pozorne: piękne obrazki na tle respiratorów, konferencje prasowe. One ładnie wyglądają w telewizji publicznej, uspokajają wasze sumienia, ale mają dla obywateli dramatyczne skutki. Powołujecie koordynatora, ale co on może, jak nie ma łóżek i szpitali?



10:44

Małgorzata Tracz z Koalicji Obywatelskiej: Wasza ustawa o "dobrym Samarytaninie" to tak naprawdę ustawa o poborze do walki z epidemią. Czy będą zasady poboru osób bez wykształcenia medycznego, bo obecny projekt tego nie wyjaśnia?



10:43

Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej: W jaki sposób możemy skutecznie walczyć z pandemią, jak nie mają zaufania do władzy. Kiedy trzeba było przygotowywać plany, to wy walczyliście z LGBT.



10:38

Joanna Borowiak z Prawa i Sprawiedliwości: Opozycjo, sypiecie piasek w oczy nawet wtedy, gdy konsekwencje waszych działań uderzają w Polaków. Posłowie opozycji manipulują, szerzą fake newsy i straszą Polaków.



10:37

Monika Falej z Lewicy: System ochrony zdrowia to nie tylko lekarze, ale też pracownicy laboratoriów. Do gorszego sortu zaliczyliście diagnostów, w czym oni wam zawinili?



10:36

Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej: Cała Polska czekała, aż będziemy pracować nad tymi ustawami. Najpierw przygotowujecie bubel, a potem nie chcecie przyjść i podyskutować.



10:35

Hanna Gill-Piątek, niezrzeszona: W jaki sposób zamierzacie zabezpieczyć wszystkich, którzy walczą z epidemią, a nie tylko wybrane grupy zawodowe?



10:32

Artur Dziambor z Konfederacji: Jeżeli wprowadzamy ustawowy nakaz noszenia maseczek przyznajecie się, że poprzednie rozporządzenie, na podstawie którego nakładano mandaty, jest nielegalne. Moje pytanie jest, czy te mandaty zostaną anulowane.



10:30

Dariusz Klimczak z PSL: Próbujecie wzmocnić rolę koordynatora wojewódzkiego. Czy żeby znaleźć nowe łóżko należy powoływać nowy urząd? Przecież każdy szpital wie, ile ma wolnych łóżek. Co wy chcecie ukryć?



10:29

Marcelina Zawisza z Lewicy: Nie ma w tej ustawie jasnego rozwiązania kwestii wynagrodzeń pracujących przy epidemii na podstawie umów cywilno-prawnych. Dlaczego podwyżka nie obejmuje pracowników sanepidu?



10:27

Monika Wielichowska z KO: Dzięki temu, że do pracy nie przyszli posłowie Zjednoczonej Prawicy to mieliśmy czas na dobrą legislację. Strategia rządu powinna być dobrze przygotowana, a nie jest.



Ubolewam, że na sali nie ma ministra Niedzielskiego, choć wczoraj znalazł czas na pisanie bzdur w mediach społecznościowych. Powinien podziękować opozycji za to, że chcemy tworzyć dobre prawo - mówiła.



10:26

Teresa Wargocka z PiS: Proszę zdementować potworną manipulację i kłamstwo, że projekt PiS nakazuje lekarkom dzień po urodzeniu dziecka iść do pracy.



10:24

Urbaniak krytykował ściąganie lekarzy z zagranicy bez nostryfikacji ich dyplomów. Jaką mamy pewność, że ich nie kupiono na targu? - pytał.



10:23

Nie macie przygotowanych miejsc dla zarażonych medyków, którzy nie chcieliby zarazić własnych rodzin - mówił Urbaniak.



10:21

Michał Urbaniak z Konfederacji: Proponujecie nieprzemyślane rozwiązania, a jak znajdzie się coś sensownego, to wprowadzacie go za późno. Na przykład wydłużanie realizację recept o 150 dni - ale nie dziwi mnie to, bo zaniedbaliście politykę lekową przez lata.



10:20

Za pieniądze wydane na miliony niewiarygodnych testów mogliśmy zbudować szpitale - powiedział Sośnierz.



10:19

Dobromir Sośnierz z Konfederacji: Projekt zakłada niekaralność lekarzy za błędy, a dopiero co zaostrzaliśmy te przepisy w jednej z tarcz. Zamiast wycofać się z tego przepisu, to tworzymy nowy. Zaśmiecacie prawo.



10:18

Obrady prowadzi wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.



10:15

Mówicie od kilku dni: współpracujmy. To my mówimy: sprawdzamy. Dziś na komisji zdrowia chcemy wprowadzić poprawki i mamy nadzieję, że ich wysłuchacie - powiedział Rzepa.



10:13

Jarosław Rzepa z PSL: Szkoda, że rządzący nie wysłuchali naszych propozycji, gdy był na to czas. Dobrze, że nie zapomnieliście o medykach, ale gdzie są ci ludzie, którzy pracowali od początku epidemii, a dziś ich w waszych projektach nie ma?



10:12

Pan Sośnierz mówi, że decyzje rządu związane z epidemią potężnie zachwiały zaufaniem społecznym. I to mówi przedstawiciel Zjednoczonej Prawicy - powiedział Grzyb.



10:09

Andrzej Grzyb z PSL: Nie mogę się zgodzić ze zdaniem ministra zdrowia, że politykierstwo wygrało ze zdrowiem. Zapoznaliśmy się przecież z opinią Naczelnej Izby Lekarskiej, która krytykuje projekt PiS.



10:05

Jan Szopiński z Lewicy: Kiedy Polacy walczyli z epidemią, to sanepid walczył o to, jak zlikwidować strukturę w służbach wewnętrznych, w policji, w służbie więziennej. Pracownicy sanepidu są przemęczeni fizycznie i psychicznie.



10:04

Mam nadzieję, że ból posłów Czarnków i Kaczyńskich nie będzie nigdy większy, niż zwykłych ludzi - powiedziała Magdalena Biejat, odnosząc się do tego, że Lewica popiera pomysł o równości pacjentów.

10:03

Twierdzicie, że są dostępne łóżka i respiratory, choć szpitale mówią coś zupełnie innego - powiedziała posłanka Lewicy. Skrytykowała także pomysł "superkoordynatora", twierdząc, że nie zmieni on niczego w brakach sprzętu i personelu.

10:02

Błędów nie popełnia jedynie ten, który nic nie robi. Choć po rządzie widać, że można nic nie robić, a błędy popełniać i tak - powiedziała Biejat.

09:59

Kiedy likwidowaliście szpitale jednoimienne, zabieraliście dodatki za Covid, a premier ogłaszał koniec epidemii, liczba zakażeń rosła - mówiła posłanka Lewicy.



09:58

Proponowaliśmy zatrudnienie firm prywatnych do realizacji różnych zadań. Mamy prężne firmy call centre, z wykwalifikowaną kadrą. Macie wszystkie narzędzia w ręku, na co czekacie? - pytała Biejat.



09:57

Magdalena Biejat z Lewicy: Od września Ministerstwo Zdrowia trzy razy ogłaszało różne strategie walki z koronawirusem. Panie ministrze, strategie na jesień nie ogłasza się jesienią. Ogłasza się latem.



09:56

Bartek, lat 17, źle się czuł. Lekarze podejrzewali koronawirusa, odesłali go do innego szpitala. Czekał 10 godzin. Nie miał koronawirusa, miał ropień śródczaszkowy. Zmarł dwa dni po operacji. Nie chcemy od was zapewnień, że jesteśmy przygotowani na epidemię - opowiadał Tomczyk. Niech Polacy usłyszą prawdę o stanie epidemii, co nas czeka w następnych tygodniach - podkreslał.

09:53

Zamiast walką o łóżka, zajmowaliście się walką o stołki - mówił Tomczyk.



09:51

Róbcie ustawy porządnie, by nie trzeba było ich zmieniać - zwracał się Tomczyk do rządu.



09:50

Projekty KO, Lewicy i PSL to są projekty przemyślane, które już dawno powinny zostać wprowadzone - mówił Tomczyk.



09:47

W ustawie PiS znaleźliśmy wiele błędów, np. ten, który pozwalał wzywać lekarki dzień po urodzeniu dziecka do pracy na oddziałach zakaźnych. Ustawa wyeliminowała także 70 proc. medyków jeśli chodzi o dodatki do ich pensji - wyliczał Tomczyk. Ja rozumiem, czemu PiS nie chciał, byśmy tę ustawę przeczytali - dodał. Chcecie karać dyrektorów szpitali, choć to rząd zawinił - mówił. Podkreślił, że KO przygotowała około 40 poprawek.



09:45

Cezary Tomczyk z KO: Według rozporządzenia z piątku, w strefie czerwonej nie wolno organizować konferencji online. Informuję pana marszałka, że Sejm jest w czerwonej strefie i ludzie, którzy oglądają nasze obrady, robią to nielegalnie. Takie przepisy wprowadzacie, robicie je na kolanie.



09:43

Kwestia zamówień publicznych była uregulowana w poprzednich ustawach, tylko te ustawy straciły swoją moc sprawczą, bo były określone czasowo. Przywracamy je, pewno pochylimy się też nad sprawami samorządów - mówił Piecha.



09:41

Uregulowana zostanie kwestia noszenia maseczek, co proponowała lewica - powiedział Piecha. Pewnie skonsumujemy postulat ustawy lewicowy, by nakaz tych maseczek uwzględnić w ustawie, łącznie z karą, która może wynosić od 500 do 1000 zł - dodał.



09:37

Będzie powołany zespół wsparcia państwowego ratownictwa medycznego - mówił Piecha.



09:36

Bolesław Piecha z PiS: Nikt na świecie nie przewidział, że druga fala będzie miała taki wymiar.



09:33

W imieniu klubu KO przedkładamy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu Covid-19, która przewiduje możliwość dokonywania zamówień na usługi i sprzęt, nie stosując ustawy o prawie zamówień publicznych - powiedział Protas, podkreślając, że będzie ono dotyczyło jednostek samorządu terytorialnego. Wejście w życie tej ustawy nie będzie miało żadnych skutków dla budżetu państwa - podkreślił.



09:32

Protas wylicza, że niektóre ustawy wydłużają proces zakupu sprzętu i usług niezbędnego do przeciwdziałania epidemii Covid-19. Chodzi o maseczki, płyny dezynfekujące, testy, przyłbice, sprzęty do szpitali i instytucji publicznych - wyliczał.



09:30

Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej: Samorząd terytorialny w Polsce pełni ogromną rolę w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania państwa.

09:27

My wiemy, że "dobry Samarytanin" nie brał pieniędzy za pomaganie drugiemu człowiekowi. Dzisiaj wiemy, że to jest zasłona dymna, próba wielkiej łapanki ludzi do pracy w szpitalach - mówił poseł PSL. Te ustawy to "wielka improwizacja" premiera Morawieckiego - mówił.



09:26

Wystąpiliśmy z inicjatywą dodatkowej premii dla pracowników systemu ochrony zdrowia, pracowników społecznych, kilka miesięcy temu. Dziś rząd także wychodzi z podobną inicjatywą, ponieważ pojawił się problem - mówił Klimczak.



09:25

Dariusz Klimczak z PSL: Te ustawy powinny wejść na obrady tego Sejmu co najmniej dwa miesiące temu. To działanie spóźnione.



09:21

W tej ustawie będzie jednoznaczny zapis, że ten kto nie przestrzega wytycznych ministra zdrowia będą ponosili karę grzywny w sposób jednoznaczny, nie do zakwestionowania przez sądy - powiedział Wolski. Proponujemy także zapis, że nienoszenie maseczek może być uzasadnioną przyczyną odmowy sprzedaży w sklepach - podkreślił.



09:19

Lewica proponowała zmiany w ustawie o zapobieganiu zwalczaniu chorób zakaźnych, ale było wielu denialistów, sądy w zgodzie z literą prawa kary uchylały. Chcemy to zakończyć. Proponujemy, by dokonać zmiany, by jednoznacznie minister zdrowia zarządzał obowiązek noszenia maseczek w miejscach użyteczności publicznej: placówkach handlowych, transporcie publicznym - powiedział Zdzisław Wolski.



09:18

Zdzisław Wolski z Lewicy: Na początku epidemii było bardzo mało przypadków nienoszenia maseczek, ale sytuacja się zmieniła, również w wyniku tego, że najwyżsi przedstawiciele władz państwa, z prezydentem, premierem i ministrem zdrowia, zaczęli podchodzić do tego lekceważąco.



09:17

Liczne szeregi bohaterów w służbie zdrowia mogą się powoli uszczuplać: izolatoria, kwarantanny, zgony. Oni też mogą się stać pacjentami - mówił.

Dziś nie czas na kłótnie polityczne. Proszę o poparcie projektu - dodał Czesław Hoc.

09:13

Ten dramatyczny okres pandemii Covid-19, to trudny czas, więc musimy podjąć trudne działanie. Byłoby idealnie, jakbyśmy w imię solidarności międzyludzkiej działali wspólnie - powiedział Hoc.



Poseł PiS mówi, że projekt zakłada m.in. zwiększenie do 200 proc. wynagrodzenie zasadnicze dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu Covid-19, klauzulę "dobrego Samarytanina", czyli niekarania za niezawinione błędy medyczne ws. koronawirusa oraz prawo do zachowania 100-procentowego uposażenia służbom w przypadku kwarantanny.



09:12

Czesław Hoc z PiS przedstawia poselski projekt zmiany niektórych ustaw w związku z epidemią koronawirusa.

Poseł na początek podziękował pracownikom ochrony zdrowia.



09:11

W dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia komisji: kultury, sprawiedliwości, zdrowia, gospodarki i rozwoju, komisja edukacji, gospodarki morskiej.

09:09

Na dziś zaplanowano pierwsze i drugie czytania projektów ustaw oraz głosowania.

09:07

Stwierdzono kworum Sejmu.