Mamy 684 nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce – wynika z danych Ministerstwa Zdrowia zebranych w ciągu ostatniej doby. To kolejny duży wzrost, o ponad 60 proc. w porównaniu z ubiegłym tygodniem. W szpitalach przebywa 1840 chorych na Covid-19.

Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna panuje na Lubelszczyźnie (zdjęcie ilustracyjne). / Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Odnotowano 684 nowe przypadki zakażenia. Najwięcej, bo 149, było ich w województwie mazowieckim, a także lubelskim, gdzie zdiagnozowano 118 nowych zakażonych. Dalej uplasowały się województwa:

podlaskie (59),

małopolskie (54),

zachodniopomorskie (46),

pomorskie (42),

dolnośląskie (32),

podkarpackie (30),

wielkopolskie (30),

śląskie (26),

łódzkie (24),

kujawsko-pomorskie (22),

warmińsko-mazurskie (19),

świętokrzyskie (10),

opolskie (8),

lubuskie (5).

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. Ministerstwo przekazało również, że w ciągu ostatniej doby nie zmarła żadna osoba chora na Covid-19.



Najtrudniejsza sytuacja i najwięcej ognisk cały czas jest na Lubelszczyźnie. Są to kompletnie różne miejsca na terenie tego województwa, wydaje mi się, że to nie tylko Lubelszczyzna, w kolejnych województwach też będziemy obserwować wzrost liczby zakażeń - przyznaje ekspert rządowej Rady Medycznej profesor Krzysztof Tomasiewicz.





Przewiduję, że przyrost nowych przypadków będzie wolniejszy niż rok temu czy na wiosnę. Zauważymy efekt szczepień w kontekście skali i dużych liczb. Obawiam się, że liczba nowych przypadków w czasie najbliższych dwóch, trzech tygodni będzie systematycznie rosła - dodaje profesor Krzysztof Tomasiewicz.

Do tej pory koronawirusem w Polsce zaraziło się 2 911 549 osób. 75 695 zmarło. Wyzdrowiało 2 665 103 Polaków.



Sytuacja w szpitalach

Według danych resortu zdrowia 1840 chorych na Covid-19 przebywa obecnie w szpitalach. Miesiąc temu, 4 września, hospitalizowanych było 498 chorych z Covid-19. Pacjenci korzystają obecnie z 170 respiratorów.





Kolejne lecznice covidowe na Mazowszu

W województwie mazowieckim od tego tygodnia działają dwie kolejne lecznice covidowe: jedna w Radomiu, druga w Siedlcach. W każdej z nich gotowych jest 66. łóżek, w tym po dziesięć z respiratorami. Cały czas działa też Szpital Południowy w Warszawie, tylko dla osób z koronawirusem.

W Radomiu szpital tymczasowy, jak poprzednio, będzie działał w budynku rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, przy ulicy Narutowicza. Szpital tymczasowy w Siedlcach, podobnie jak wcześniej, będzie działał przy szpitalu wojewódzkim, w budynku dawnej rehabilitacji.