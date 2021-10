​Resort zdrowia organizuje dziś pilne spotkanie z protestującymi ratownikami medycznymi. Na razie chodzi jednak tylko o ratowników z Warszawy - w stolicy w weekend nie wyjeżdżało ponad 30 z 80 karetek, bo wielu z nich wzięło wolne do 10 października.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Podobne akcje zorganizowano w wielu innych miastach i tam też resort planuje rozmowy. To np. Poznań, Gdańsk i Włocławek - w tych miastach od początku października brakuje obsad dla wielu karetek. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy dojdzie do rozmów.

Weryfikujemy te informacje i będziemy organizowali spotkania, jeśli będzie to potrzebne - mówią przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Według resortu obecny protest to skutek konfliktu między ratownikami a szefami stacji, którzy nie dali swoim pracownikom takich podwyżek, do jakich zobowiązuje ich porozumienie zawarte ze związkami zawodowymi. Z dodatkami to mniej więcej 52 zł za godzinę.

Część ratowników rzeczywiście to sygnalizuje, jest jednak też wielu takich, według których i takie podwyżki są niewystarczające, poza tym konieczne jest m.in. zmniejszenie czasu pracy w miesiącu.

Spotkanie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski z ratownikami w Warszawie dziś o 12.