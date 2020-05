Resort zdrowia potwierdził 235 nowych zakażeń, poinformował też o śmierci kolejnych 16 osób. Aktualny bilans koronawirusa w Polsce to 16 561 zakażonych i 827 zmarłych. Prezydent USA Donald Trump ocenił, że dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Białym Domu nie stanowią żadnego problemu. Kraje, które łagodzą ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, powinny zachować "ekstremalną czujność" - podkreślił ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia!

W Polsce do tej pory odnotowano 16 561 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 827 osób.

Walkę z koronawirusem wygrało w Polsce już 6 131 zakażonych.

Jak informuje Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało już niemal 4,2 mln osób, zmarło natomiast ponad 286 tys. chorych.

Najwięcej zachorowań potwierdzono dotychczas w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Hiszpanii.

Już jutro możemy poznać terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń.





11:01 Australia: Największy deficyt w historii

Minister skarbu Australii powiedział, że jego kraj stoi w obliczu "otrzeźwiającej" perspektywy gospodarczej ze względu na skutki pandemii Covid-19 i będzie miał największy w historii deficyt, gdy zmieniony budżet zostanie przedstawiony w październiku.

Budżet federalny na lata 2020-21 miał zostać zaprezentowany we wtorek, ale rząd był zmuszony to opóźnić, dopóki nie oceni pełnego kosztu ekonomicznego koronawirusa - pisze agencja AP.

"Ogólnie rzecz biorąc, dane ekonomiczne są otrzeźwiające" - powiedział minister Josh Frydenberg w parlamencie w pierwszym dniu trzydniowej sesji w tym tygodniu. Jak dodał, spodziewa się, że PKB spadnie o ponad 10 proc. w kończącym się w czerwcu kwartale, co stanowi rekordowy spadek. Frydenberg nie powiedział, jaki będzie deficyt. Rok finansowy w Australii kończy się 30 czerwca.





10:55 Wielka Brytania

Coraz większy rozłam między rządem Wielkiej Brytanii a regionalnymi administracjami Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Powodem tego są różnice w podejściu do walki z koronawirusem.

Podobnie było z brexitem, ale tym razem sprawa jest o wiele bardziej poważna. Zalecenia brytyjskiego rządu, by zacząć uczęszczać do pracy, spotkały się z ostrą krytyką Cardiff, Edynburga i Belfastu. Mieszkańcy tych regionów nadal pozostają w domach. Doszło nawet do wydania kuriozalnych komunikatów, np. ostrzegających Anglików przed wjazdem do Walii.

Jak zauważają komentatorzy, koronawirus obnażył nie tylko brak przygotowania Wielkiej Brytanii na nadejście pandemii, ale także wewnętrzne podziały. Regionalne władze mają prawo ustalać własne obostrzenia.





10:45 Rodziny zakażonych górników zostaną przebadane

Jeszcze dziś ma ruszyć pobieranie próbek do badań na obecność koronawirusa od rodzin górników ze stwierdzonym zakażeniem. Przyjeżdżać do nich będą karetki wymazowe. Masowe badania pracowników śląskich kopalń trwają od ostatniego czwartku. Wyniki testów potwierdziły obecność koronawirusa u 165 zakażonych górników. Są też częściowe wyniki z ostatniego piątku.





10:37 Pomoc sanitarna na Śląsku

Kilkunastu pracowników wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Olsztynie ma pomóc służbom sanitarnym na Śląsku. Prawdopodobnie będzie to praca zdalna, ale niewykluczony jest też wyjazd do Katowic.

"Tego typu pomoc na pewno odciąży tych pracowników. Będą mogli się zająć dochodzeniem, a nie dokumentacją. Na dzień dzisiejszy to będzie pomoc bardziej biurowa, administracyjna. Natomiast my się nie uchylamy. Jeżeli będzie taka potrzeba, aby włączyć się we wszystkie dochodzenia epidemiologiczne, mamy doświadczenie, jesteśmy przygotowani, czekamy na sygnał" - mówi szef warmińsko-mazurskiego Sanepidu.





10:30 Trwają prace nad szczepionką



Istnieje już ponad 90 potencjalnych szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na różnych etapach rozwoju; stale pojawiają się nowe. Wyłonienie najlepszych i najbezpieczniejszych nie będzie łatwym zadaniem.









10:16 Policja: Ponad 5,5 mln kontroli

Od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii w Polsce już ponad 5,5 miliona razy sprawdzaliśmy osoby skierowane na kwarantannę - poinformował rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Dodał, że tylko ostatniej doby policjanci sprawdzili 87 856 osób poddanych kwarantannie.

Jak przekazał rzecznik KGP funkcjonariusze w około 280 przypadkach stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych, a w około 20 przypadkach zwrócono się do nich z prośbą o pomoc w zrobieniu zakupów czy wyniesieniu śmieci.







10:01 POLSKA NOWE PRZYPADKI

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 16 chorych. Aktualny bilans to 16 561 zakażonych i 827 zmarłych.



Nowe przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą osób z województw: śląskiego (204), dolnośląskiego (7), wielkopolskiego (6), pomorskiego (4), lubelskiego (3), zachodniopomorskiego (3), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2), opolskiego (2), małopolskiego (1).

09:57 Korea Połudiowa

Poprzedniej doby w Korei Płd. wykryto 27 nowych zakażeń koronawirusem. Do 102 wzrosła we wtorek liczba przypadków łączonych ze skupiskiem infekcji w barach i klubach nocnych w Seulu. Trwa dochodzenie epidemiologiczne - podała agencja prasowa Yonhap.

22 spośród 27 nowych przypadków wykrytych w poniedziałek określono jako lokalne, a pięć dotyczy osób, które powróciły lub przybyły z zagranicy - poinformowały Koreańskie Centra Kontroli Chorób (KCDC).

Łącznie w Korei Płd. potwierdzono do poniedziałku 10 936 zakażeń koronawirusem, z czego 9670 pacjentów wyszło już ze szpitali, a 256 zmarło. Odsetek zgonów wynosił 2,36 proc., ale w grupie osób w wieku 80 i więcej lat - już ponad 25 proc.





09:43 Terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń już jutro?

W środę powinien zostać ogłoszony terminarz znoszenia kolejnych obostrzeń - zapowiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Zaznaczył, że szczegóły zostaną uzgodnione na wtorkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Piotr Müller ocenił w TVP 1, że ogólna sytuacja epidemiczna w kraju jest stabilna, choć są regiony, w których liczba zachorowań na Covid-19 wzrasta. Zapowiedział, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego będzie rekomendował przejście do kolejnego etapu odmrażania gospodarki.

"Ten etap, jeżeli chodzi o datę powinien zostać ustalony na dzisiejszym posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj podjęliśmy kierunkowe decyzję, a ogłoszenia terminarza spodziewam się jutro rano" - oświadczył Müller.





09:32 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby potwierdzono 375 przypadków zakażenia koronawirusem, 17 osób chorych na Covid-19 zmarło - poinformował we wtorek resort zdrowia tego kraju. Łączny bilans zainfekowanych wzrósł do 16 023, a zgonów do 425. 3373 osoby wyzdrowiały.

Dzień wcześniej informowano o 416 nowych zakażeniach, a w niedzielę o 522. Wśród osób, u których wykryto infekcję w ciągu ostatniego dnia, jest 1105 dzieci i 3114 pracowników służby zdrowia - poinformowało Centrum Zdrowia Publicznego.

Najwięcej przypadków SARS-CoV-2 na Ukrainie potwierdzono dotychczas w obwodzie czerniowieckim (2396), w Kijowie (1930) i w obwodzie iwano-frankowskim (1133).





09:27 Węgry

Czworo chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech - poinformowano we wtorek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa. Jest to najniższy przyrost liczby zgonów od ponad miesiąca.

Stwierdzono też stosunkowo niewiele nowych zakażeń koronawirusem - 29. Liczba wszystkich wykrytych infekcji tym patogenem wzrosła do 3313, zaś zgonów - do 425. Ponad 1000 osób uznano już za wyleczone i opuściły one szpitale.

09:20 Ministerstwo Zdrowia raport dzienny

Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest 2571 pacjentów; objętych kwarantanną jest 96 tys. 211 osób; wyzdrowiało 6131 - poinformowało we wtorek rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał też, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 17 tys. 771 osób.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.







09:12 Meksyk

108 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Meksyku w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek wieczorem lokalnego czasu meksykański resort zdrowia. Obecność wirusa zdiagnozowano też u 1305 kolejnych pacjentów, przez co liczba zainfekowanych w kraju przekroczyła 36 tys.



Nowy oficjalny bilans epidemii w Meksyku to 36 327 infekcji i 3573 zgony.



Po szczycie zachorowań w ubiegłym tygodniu, kiedy liczba chorych rosła o prawie 2 tys. każdego dnia, poniedziałek był trzecim kolejnym dniem, kiedy stwierdzonych przypadków było mniej niż dzień wcześniej.





08:55 Straż Graniczna

W poniedziałek skontrolowano 21,2 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 17 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała we wtorek Straż Graniczna.



Kontrola na granicy została przedłużona do 13 maja. Granice są zamknięte dla przyjeżdżających cudzoziemców, a wracający Polacy muszą poddać się kwarantannie.



Kwarantanny nie muszą odbywać m.in. kierowcy transportu kołowego.

08:44 Do końca tygodni 2,5 tys. otwartych przedszkoli

W ubiegłym tygodniu działalność wznowiło blisko 1300 żłobków, w tym tygodniu planuje się otworzyć kolejnych 1200 placówek - poinformowała we wtorek wiceminister rodziny Barbara Socha. Zaznaczyła, że częściej otwierają się żłóbki prywatne niż prowadzone przez samorządy.

Zgodnie z decyzją rządu od 6 maja instytucje opieki nad najmłodszymi dziećmi mogą - ale nie muszą - być otwierane. Opieka nad dziećmi do lat trzech może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię.





08:33 Pomoc dla sportowców

Rekordzista świata w maratonie i mistrz olimpijski 35-letni Kenijczyk Eliud Kipchoge wzywa do pomocy tym sportowcom, którzy z powodu pandemii koronawirusa nie mogą startować i przez to nie mają środków do życia.

Kenijczyk, który bierze udział w regionie North Rift w akcji dystrybucji żywności dla tych, których nie stać na jej zakup, powiedział, że tylko w jego kraju z powodu braku środków finansowych cierpi głód około trzy tysiące sportowców.





08:22 Niemcy

116 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w kraju wzrosła do 7533. Odnotowano 933 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Liczba odnotowanych zgonów zwiększyła się o 94 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Znaczny wzrost może wynikać z tego, że raporty przedstawiające sytuację w weekend były niepełne, ponieważ placówki służby zdrowia nie wysłały kompletnych danych. Instytut ostrzegał w poprzednich tygodniach przez możliwością występowania takiej sytuacji w weekendy.





08:13 Wojsko walczy z koronawirusem



W walkę z koronawirusem zaangażowanych jest 8721 żołnierzy i pracowników wojska oraz 1779 jednostek sprzętu - poinformował we wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Wczoraj do Polski na pokładzie samolotu An-124-Rusłan przyleciało kolejnych kilkadziesiąt ton środków ochrony osobistej. Transport był organizowany przez MON" - dodał szef resortu obrony we wtorkowym wpisie na Twitterze.





08:06 Rosja

Pięć osób - pacjentów szpitala w Petersburgu, gdzie leczeni są chorzy z koronawirusem - zginęło w pożarze, który wybuchł we wtorek rano w tej placówce medycznej. Pacjenci byli podłączeni do respiratorów, pożar wybuchł na oddziale reanimacji.

Nie jest wykluczone, że przyczyną pożaru było zwarcie elektryczne i zapalenie się jednego z respiratorów.

Ogień opanowano. Z budynku ewakuowano 150 osób.





07:42

Polacy najbardziej tęsknią za usługami fryzjerskimi i kosmetycznymi; ich odmrożenia chce blisko 70 proc. badanych - wynika z sondażu IBRiS, którego rezultaty opublikowała "Rzeczpospolita". "Fryzjerzy, salony kosmetyczne, prywatne gabinety lekarskie, placówki szkolne i opiekuńcze wymieniane są najczęściej" - podkreśla dziennik.

07:31

396 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii. Wirusa wykryto też u 5 632 nowych pacjentów. Całkowity bilans pandemii w tym kraju to 11 519 zgonów i 168 tys. infekcji.

07:00

W związku z pandemią koronawirusa władze niektórych hiszpańskich kurortów zapowiedziały, że wprowadzą restrykcje dotyczące korzystania z plaż. W kilku gminach pojawił się już plan podziału urlopowiczów na grupy wiekowe i wypoczywania w sektorach.



Jedną z gmin, w których podczas tegorocznych wakacji odpoczynek będzie możliwy z podziałem na grupy wiekowe, będzie Lloret de Mar w prowincji Gerona, w północno-wschodniej części kraju.



Samorządowcy z katalońskiej gminy zamierzają podzielić lokalne plaże na trzy części: dla osób od 18. do 65. roku życia, dla seniorów, a także dla dzieci znajdujących się pod opieką rodziców.



06:20

Plaże w amerykańskiej miejscowości Naples na Florydzie otwarto przed tygodniem. Cieszyły się dużą popularnością, ale wiele osób nie stosowało się do wytycznych mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Lokalne władze ponownie je więc zamknęły.

Decyzję władz radny Naples Gary Price uzasadnia tym, że na plażach gromadziło się zbyt wielu ludzi. Zachowywanie od siebie wymaganego dystansu ok. dwóch metrów było jego zdaniem niemożliwe. Plaże więc w weekend, na tydzień po ich otwarciu, ponownie zamknięto.

Na Florydzie lokalne władze mogą otwierać plaże, ale pod warunkiem, że będą wykorzystywane dla aktywności fizycznej, a nie opalania się czy pikników. Po tygodniach izolacji wyjście nad ocean cieszy się na tym półwyspie sporą popularnością. Na jednej z otwartych plaż, Cocoa Beach w pobliżu Orlando, w ubiegły weekend zebrano blisko 6 ton śmieci zostawionych przez plażowiczów.





06:05

"Alior Bank w związku z pandemią koronawirusa przekazał Centrum Zdrowia Dziecka sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z podopiecznymi z oddziałów kardiologii, diabetologii i psychiatrii. Pomoc od banku umożliwia szpitalowi rozwój telemedycyny" - poinformował bank w komunikacie.

Jak podkreślono, stan epidemiologiczny spowodował, iż wielu podopiecznych Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" zostało czasowo wypisanych ze szpitala.

"Aby umożliwić im dalsze leczenie, Alior Bank przekazał sprzęt komputerowy do monitorowania stanu zdrowia. Pozwoli on lekarzom zapewnić stałą opiekę pacjentom poprzez zdalne konsultacje. Zakupione komputery trafią do dzieci leczących się na oddziałach kardiologii, diabetologii oraz psychiatrii" - czytamy w komunikacie.

06:02

Pandemia koronawirusa zatrzymała rozwój polskiej branży meblarskiej. Ograniczenia najmocniej uderzyły w mikroprzedsiębiorców; blisko 85 proc. dłużników z tej branży to jednoosobowe firmy - wynika z informacji z Krajowego Rejestru Długów.

KRD podaje, że Polska kończyła rok 2019 jako lider sprzedaży mebli w Europie. Według oficjalnych danych Eurostatu, wartość naszego eksportu wyniosła ponad 46 mld zł. Prognozy na 2020 rok były jeszcze lepsze, ale sytuacja zmieniła się w wyniku wybuchu pandemii.

Jak zauważono w raporcie przekazanym PAP, większość producentów mebli w Polsce to mikrofirmy. Według publikacji B+R Studio w 2019 r. odsetek ten wyniósł ponad 94 proc. (27 tys. 790 z 29 tys. 456) wszystkich przedsiębiorców w branży. Natomiast w bazie KRD jest 2 tys. 924 dłużników z branży meblarskiej, których zadłużenie na koniec kwietnia wynosiło 89,5 mln zł.

Blisko 85 proc. wszystkich dłużników (2461) to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ich zaległości sięgają 68,44 mln zł - poinformowano.

05:35

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin weźmie dziś udział w spotkaniu sztabu kryzysowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Głównym tematem ma być sytuacja epidemiczna w kopalniach.

Sasin, jako szef resortu aktywów państwowych, nadzoruje m.in. górnicze spółki. Pięć należących do tych firm kopalń, w których potwierdzono dotąd łącznie kilkaset przypadków koronawirusa, stało się w ostatnim czasie ogniskami rozprzestrzeniania SARS-CoV-2. Wśród górników trwają zakrojone na szeroką skalę badania przesiewowe.

Podczas posiedzenia wojewódzkiego sztabu kryzysowego minister ma zapoznać się z bieżącą sytuacją w kopalniach i podejmowanymi działaniami. Posiedzenie będzie miało formę wideokonferencji. Przewidziane są łączenia z przedstawicielami sanepidu, górniczych spółek oraz służb mundurowych.

05:28

830 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Poprzedniej doby odnotowano 776 zgonów. Był to najniższy 24-godzinny przyrost od marca. Wcześniej od 1 kwietnia nie było w USA dnia z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc.



Łączny bilans ofiar śmiertelnych pandemii w Stanach Zjednoczonych przekroczył 80 tys. Z tej liczby blisko 20 tys. przypada na miasto Nowy Jork.



Na ponad 9 mln 382 tys. przeprowadzonych do tej pory testów w USA ok. 1 mln 347 tys. dało wynik pozytywny. W ciągu doby - jak wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa - liczba ta zwiększyła się o ok. 28 tys.







05:10

Kraje, które łagodzą ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, powinny zachować "ekstremalną czujność" - podkreślił ekspert ds. sytuacji nadzwyczajnych Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan.



Dr Ryan wskazał na Niemcy i Koreę Południową - kraje, w których po podjęciu pierwszych kroków w celu łagodzenia restrykcji doszło do ponownego wzrostu liczby zakażeń.



Jeśli choroba utrzymuje się na niskim poziomie w krajach, które nie są w stanie zbadać ognisk, aby je zidentyfikować, zawsze istnieje ryzyko, że choroba zacznie się od nowa - ostrzegł ekspert Światowej Organizacji Zdrowia. Dodał powiedział, że powrót do normalności nie może opierać się na hipotetycznej "odporności zbiorowej". To naprawdę niebezpieczne kalkulacje - podkreślił.



Wstępne badania serologiczne pokazują, że stosunkowo niewielka część populacji ma przeciwciała przeciwko Covid-19 - stwierdził z kolei dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oznacza to, jak dodał, że"większość populacji pozostaje narażona na wirusa".



Szef WHO ocenił, że łagodzenie restrykcji świadczy o sukcesie wysiłków podejmowanych w celu "spowolnienia wirusa i ratowania życia".







05:06

Peter Navarro, kluczowy doradca ekonomiczny prezydenta USA Donalda Trumpa ocenił, że Chiny powinny wypłacić Stanom Zjednoczonym odszkodowanie z powodu pandemii koronawirusa.



Jestem głęboko przekonany - i myślę, że głęboko przekonani są Amerykanie - że Chiny wyrządziły nam ogromne szkody liczone w w bilionach dolarów i w związku z tym powinna być jakaś forma rekompensaty - powiedział Navarro w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News.



Komunistyczna Partia Chin wypuściła w świat wirusa, który w ciągu dwóch miesięcy nas sparaliżował - ocenił doradca Trumpa.





05:03

Prezydent USA Donald Trump / Oliver Contreras/POOL / PAP/EPA





Prezydent USA Donald Trump ocenił, że dwa przypadki zakażenia koronawirusem w Białym Domu nie stanowią żadnego problemu. Mamy wszystko pod bardzo dobrą kontrolą - zapewnił na konferencji prasowej.



W ubiegłym tygodniu obecność SARS-Cov-2 stwierdzono u dwójki pracowników Białego Domu - Katie Miller, sekretarz prasowej wiceprezydenta USA, i jej męża Stephena Millera.



Prezydent potwierdził, że kwarantannie poddanych zostało trzech członków grupy zadaniowej amerykańskiego rządu ds. walki z koronawirusem, którzy mieli kontakt z Millerami. W tym gronie nie ma kierującego tym zespołem wiceprezydenta Mike'a Pence'a.



Trump poinformował, że przeprowadzone w ostatnich dniach testy na obecność koronawirusa u wiceprezydenta dały wynik negatywny. Mike Pence jest w bardzo dobrej formie - zapewnił.