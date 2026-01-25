Polska w najbliższych godzinach zamieni się w jedno wielkie lodowisko. IMGW ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią - alerty wydano dla 12 województw. Najgorsze warunki będą wieczorem i w nocy, gdy deszcz zamarznie. Na drodze i chodnikach zrobi się "szklanka".

IMGW ostrzega przed "szklanką" na drogach i chodnikach / Polska Press / East News

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed marznącym deszczem i gołoledzią, które obowiązują już w 12 województwach. Najgroźniej będzie w centrum, na północy i wschodzie Polski.

IMGW ostrzega przed gołoledzią

Na południu kraju silne zamglenia i mgły, miejscami ograniczające widzialność do około 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie:

od -9 do -5 st. C na północnym wschodzie i Pomorzu Gdańskim;

od -4 do 0 st. C w centrum i na zachodzie;

od 1 do 4 st. C na południu;

w rejonach podgórskich Karpat nawet do 8 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad Zatoką Gdańską okresami dość silny. W górach bardzo niebezpiecznie: porywy do 90 km/h w Tatrach i do 100 km/h w Sudetach.

Noc z niedzieli na poniedziałek - najtrudniejszy moment

To właśnie nocą sytuacja stanie się najbardziej niebezpieczna. W pasie od Ziemi Lubuskiej przez centrum po Lubelszczyznę wystąpią opady deszczu i marznącego deszczu powodujące silną gołoledź. Drogi i chodniki będą bardzo śliskie.

Na północy i północnym wschodzie śnieg przejdzie w marnący deszcz, miejscami o umiarkowanym natężeniu.

Temperatura spadnie:

do -10 st. C na północnym wschodzie;

do około -6 st. C na Pomorzu Gdańskim;

od -3 do -1 st. C w centrum;

od 0 do 3 st. C na południu.

IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Alert RCB

W poniedziałek nadal będzie niebezpiecznie - zwłaszcza na północy i wschodzie kraju. Tam możliwe będą kolejne opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź.

Miejscami znów pojawią się gęste mgły, ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Temperatura w dzień przeważnie od -1 do 2 st. C, tylko na południowym wschodzie do 5 st. C.

IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Marznące opady mogą sprawić, że drogi i chodniki w bardzo krótkim czasie staną się nieprzejezdne i ekstremalnie śliskie.

Jeśli to możliwe, warto ograniczyć podróże, a kierowcy powinni dostosować prędkość do warunków i zachować większe odstępy.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB: "Uwaga! Dziś i jutro (25/26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach".