​Ostatniej doby ukaraliśmy ponad 2 tys. osób, które mimo zwrócenia przez policjantów uwagi nie chciały zastosować się do obowiązku zakrywania usta i nosa - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. Dodał, że od pierwszego sierpnia policjanci za brak maseczki ukarali ponad 60 tysięcy osób.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP zaznaczył, że policjanci wspierają Państwową Inspekcję Sanitarną w egzekwowaniu przepisów związanych ze stanem epidemii. Chcemy przypomnieć, że w Polsce nikt nie wycofał stanu epidemii. Stan epidemii cały czas obowiązuje, a związane jest to z transmisją wirusa - podkreślił inspektor Mariusz Ciarka.

Dlatego policjanci zwracają uwagę m.in. na obowiązek zakrywania ust i nosa, czy to w pojazdach komunikacji zbiorowej, czy też w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie taki przepis obowiązuje bez względu na to, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Bardzo często osoby zaszczepione tak tłumaczą się policjantom, że myślały, że nie muszą zasłaniać ust i nosa w pomieszczeniach użyteczności publicznej - tłumaczył.



Wskazał, że ostatniej doby policjanci pouczyli ponad 4,7 tys. osób, w związku z niezakrywaniem usta i nos np. maseczką. Od 1 sierpnia takich osób zostało pouczonych ponad 194 tysiące. Tylko ostatniej doby ukaraliśmy ponad 2040 osób, które mimo zwrócenia przez policjantów uwagi nie chciały zastosować się do tego obowiązku zakrywania usta i nosa. Od 1 sierpnia takich osób ukaraliśmy mandatem już ponad 60 tysięcy - podał.



W stosunku do osób, które odmawiają przyjęcia mandatu, kierowane są wnioski o ukaranie do sądu. Takich wniosków podczas ostatniej doby było ponad 160, a od 1 sierpnia ponad 4,3 tysiąca - przekazał.



Poinformował również, że ostatniej doby policjanci skontrowali prawie 4 tys. pojazdów komunikacji zbiorowej. Cały czas współdziałamy w tym zakresie z Państwową Inspekcją Sanitarną i przypominam, że policjanci w związku z niestosowaniem się do przepisów związanych z wprowadzonym stanem epidemii mogą nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych, natomiast Państwowy Inspektor Sanitarny może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej wysoką grzywnę - podkreślił.



Cały czas policjanci sprawdzają również osoby objęte kwarantanną. Tylko ostatniej doby skontrolowaliśmy ponad 58,8 tys. osób, które zostały skierowane decyzją inspekcji sanitarnej na kwarantannę. Od początku naszych działań to już ponad 5,6 miliona razy - powiedział.



Przekazał też, że ostatniej doby zostało skierowanych na kwarantannę 148 policjantów. To są policjanci, którzy, chociażby mieli w trakcie wykonywania swoich obowiązków kontakt z osobami, które zarażone są covid. Od 1 sierpnia takich skierowań na kwarantannę było ponad 609 - podkreślił, dodając, że ostatniej doby 26 policjantów zostało zarażonych, a od pierwszego sierpnia takich przypadków było 386.