"Nie mamy na dziś potwierdzonego w Polsce żadnego przypadku zakażenia wariantem koronawirusa Omikron" - poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. "Badane są dwie próbki, w których podejrzewana jest ta mutacja" – przekazał polityk.

Dziś w Polsce wykryto 29 064 nowe przypadki koronawirusa. / Shutterstock

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia na spotkaniu z mediami mówił m.in. nowym wariancie koronawirusa SARS-CoV-2, nazwanym Omikron.

Nie mamy na dzień dzisiejszy w Polsce żadnego przypadku nowej mutacji. Obecnie sekwencjonowane są dwie próbki pobrane od pacjentów zakażonych wirusem. Są to dwie próbki, w których podejrzewamy, że może to być ta mutacja, ale są to na razie tylko podejrzenia - poinformował rzecznik MZ.

W ciągu najbliższych, zapewne 48 godzin będziemy znali już wyniki sekwencjonowania. Pamiętajmy, że sekwencjonowanie jest to trochę dłuższy proces niż samo potwierdzenie obecności wirusa w organizmie - zaznaczył Andrusiewicz.

Omikron. Co wiemy o nowym wariancie koronawirusa?

Kilka państw postanowiło zaciągnąć "covidowy hamulec" w związku z pojawieniem się nowego wariantu Omikron. Odkryty po raz pierwszy w Botswanie wariant został określony przez Światową Organizację Zdrowia jako "budzący niepokój".

Wariant bardzo szybko się rozprzestrzenia. Niektórzy naukowcy spekulują, że mutacja mogła się wykształcić w organizmie pacjenta, który miał wirusa HIV i tym samym obniżoną odporność. W Botswanie ok. 20 proc. mieszkańców jest nosicielami wirusa HIV, sytuacja jest też ciężka w niektórych rejonach RPA, m.in. w Gauteng, gdzie teraz szaleje wariant Omikron.

Zaniepokojenie wśród naukowców wywołuje mnogość mutacji. Wykryto ich ogółem 50, z czego 30 w obrębie kolca, znajdującego się na powierzchni patogenu. Na kolec ten nakierowane są szczepionki przeciwko Covid-19, sam zaś wirus wykorzystuje go do wniknięcia do wnętrza ludzkich komórek.

Istnieją obawy, że wirus może się łatwiej rozprzestrzeniać między ludźmi. Może także mieć większą szansę na przebicie się przez układ odpornościowy.



Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby wykryto 29 064 nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Zmarło 570 osób. To najgorszy dzień IV fali koronawirusa pod względem zakażeń i zgonów.

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowane są w szpitalach 27 694 łóżka i 2523 respiratory. Hospitalizowanych jest 21 332 chorych, w tym 1870 osób podłączonych do respiratorów.

Koronawirusowe restrykcje

Dziś weszły w życie także bardziej restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone przez rząd w związku z pojawieniem się na świecie nowego wariantu koronawirusa. Zakładają one m.in. ograniczenia dla podróżnych, a także limity obłożenia w kościołach, restauracjach, hotelach, obiektach sportowych, kinach, centrach handlowych, czy teatrach.