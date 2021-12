Coraz więcej oddziałów niecovidowych musi być przekształcanych w covidowe. To konsekwencje kolejnych wzrostów liczby zakażeń koronawirusem w Polsce. Ostatniej doby potwierdzono ponad 29 tysięcy nowych infekcji. Zmarło 570 osób z Covid-19.

Od tygodnia Klinika Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie jest w połowie przekształcona w oddział covidowy. Poddodział leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit zamknięty i wypełniony całkowicie pacjentami zakażonymi. Działamy w systemie hybrydowym, to nie jest łatwe. Obserwujemy bardzo szybkie zapełnianie się oddziału covidowego. Ogromna większość pacjentów to osoby niezaszczepione. Ostatnio na oddział intensywnej terapii pojechał 42-letni niezaszczepiony pacjent. To jedyna osoba niezaszczepiona w całej zaszczepionej rodzinie. Wiemy to od jego ojca. Niestety, ten mężczyzna jest w bardzo ciężkim stanie, wymaga pomocy respiratora - podkreśla profesor Grażyna Rydzewska, kierownik Kliniki Gastroenterologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W całej Polsce pomocy respiratora wymaga obecnie ponad 1800 pacjentów, to również rekord tej fali pandemii.

Przez przekształcanie oddziałów w covidowe, ograniczone są przyjęcia pacjentów z problemami zdrowotnymi innymi niż koronawirus. Jest o 50 procent mniejsza dostępność. To pokłosie kolejnej fali pandemii, z którą borykamy się, dlatego że nie zaszczepiliśmy się w odpowiednim procencie. Niestety, jest możliwość, że łóżek covidowych będzie potrzebnych jeszcze więcej. Oddział naszego szpitala jest uruchomiony na Stadionie Narodowym, to ważny bufor, sto łóżek. Może na razie na Mazowszu to wystarczy. Mamy nadzieję, że miejsc wystarczy, ale nie jesteśmy tego pewni, musimy czekać i obserwować sytuację - dodaje profesor Grażyna Rydzewska.

Dla pacjentów z Covid-19 przygotowane są w szpitalach 27 694 łóżka i 2523 respiratory.

Obecnie hospitalizowanych jest 21 332 chorych - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 24 listopada, w szpitalach hospitalizowano 18 707 pacjentów. Miesiąc temu, 1 listopada, ministerstwo podawało, że w szpitalach było 7204 chorych.