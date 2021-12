Nowe obostrzenia dopiero weszły w życie, a już trzeba poprawiać rozporządzenie. Od wczoraj, 15 grudnia, przylatujący spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen, a także spoza Turcji muszą mieć ważny test na koronawirusa, nie starszy niż 24 godziny, by uniknąć kwarantanny. W rozporządzeniu brakuje wyłączenia z tego obowiązku między innymi załóg statków powietrznych czy kierowców zawodowych. Dlatego jutro zostanie ono znowelizowane.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Obowiązujące rozporządzenie ws. ograniczeń w przekraczaniu granic w związku z ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie uwzględnia żadnych wyłączeń. To oznacza, że piloci i stewardessy po każdym powrocie z kraju, który jest na liście państw objętych przez Polskę ograniczeniami, muszą wykonywać testy na obecność koronawirusa, by nie trafić na kwarantannę. Wcześniej, w przypadku takich obostrzeń, przepisy przewidywały taki wyjątek - załogi statków powietrznych były zwolnione z ogólnych zasad wjazdu do Polski.

Tym razem rząd o tym jednak zapomniał, co przyznaje w rozmowie z RMF FM rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zapewnia, że to zwykłe niedopatrzenie. Ministerstwo Infrastruktury zgłosiło, już po wejściu przepisów w życie, że trzeba będzie dopuścić możliwość, że te załogi nie będą systematycznie testowane, czyli zrobić taki wyjątek dla załóg samolotów i pociągów - mówi Andrusiewicz.

W resorcie zdrowia trwają już prace nad nowelizacją rozporządzenia, które weszło w życie... wczoraj. Dodany zostanie wyjątek dla dyskotek i klubów, zezwalający na imprezy sylwestrowe , ale też właśnie wyjątek o załogach statków powietrznych oraz załogach pociągów - potwierdza Wojciech Andrusiewicz. Przepisy mają być gotowe dziś, wejdą w życie najpóźniej jutro w południe - zapewnia rzecznik resortu zdrowia.

Do tego czasu wszystkie załogi samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT będą każdorazowo testowane na obecność koronawirusa na lotnisku, bezpośrednio po przylocie spoza UE oraz strefy Schengen- takie informacje PLL LOT przekazał RMF FM.

Wyłączeni z testowania zostaną także kierowcy zawodowi

Rzecznik resortu zdrowia poinformował, że wprowadzony zostanie także wyjątek dla zawodowych kierowców wracających do kraju podczas obowiązków służbowych, przewozu towarów - również nie będą musieli mieć aktualnych testów, nie będą też trafiać na kwarantannę.

Obecne obostrzenia, również te dotyczące limitów, mają obowiązywać do końca stycznia 2022 roku.

Nowe obostrzenia. Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Nowe przepisy zaostrzają limit liczby klientów korzystających z restauracji, hoteli i z kin. W rozporządzeniu napisano, że nie wlicza się do nich osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.



Osoby, które mieszkają pod jednym dachem z osobą zakażoną koronawirusem - mimo zaszczepienia - trafią na kwarantannę. Zostaną z niej zwolnione dopiero po wykonaniu testu.



Rozporządzenie zobowiązuje też osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen do wykonania testu na Covid-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy.