Aż do końca stycznia będą obowiązywały najnowsze, koronawirusowe obostrzenia - w tym limity w hotelach, kinach i restauracjach. Zajętych będzie mogło być 30 proc. miejsc, w limity nie wliczają się osoby zaszczepione. Od jutra zamknięte będą również dyskoteki i kluby taneczne. Z opublikowanego rozporządzenia wynika, że wyjątków nie będzie nawet w Sylwestra. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnił później jednak, że w tego typu miejscach będzie można celebrować nadejście Nowego Roku, ale w reżimie sanitarnym. Rozporządzenie ma zostać znowelizowane.

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń koronawirusowych. Zakłada ono przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych restrykcji.

Wcześniej, jak wskazuje dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, rząd deklarował, że zakaz działalności klubów i dyskotek nie obejmie Sylwestra i Nowego Roku. Z rozporządzenia wynika jednak, że wyjątków nie będzie. Po południu rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapewnił, że nadejście nowego roku będzie można celebrować w reżimie sanitarnym w klubach i dyskotekach.

Zgodnie z deklaracją, która padła w ubiegłym tygodniu na konferencji dotyczącej obostrzeń, na Sylwestra będą otwarte kluby i dyskoteki, a co za tym idzie będzie można w reżimie sanitarnym celebrować nadejście nowego roku - powiedział rzecznik MZ.

W reżimie sanitarnym oznacza, że z limitem do 100 osób - wyjaśnił.

Andrusiewicz zapowiedział, że pojawi się przepis nowelizujacy rozporządzenie w tym zakresie.

Limity i problemy rozporządzenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw

Nowe przepisy zaostrzają także limit liczby klientów korzystających z restauracji, hoteli i z kin. W rozporządzeniu napisano, że nie wlicza się do nich osób zaszczepionych przeciwko Covid-19.

Dokument nie rozwiewa jednak wątpliwości na temat tego, jak weryfikować osoby zaszczepione, by mogły one zapełnić nie 30 a 100 proc. miejsc w kinie, hotelu czy barze. Rozporządzenie mówi tylko o tym, że jest to możliwe - pod warunkiem okazania przez te osoby certyfikatu covidowego.

W rozporządzeniu brakuje stwierdzenia, że przedsiębiorca ma prawo żądać dokumentu, albo iż klient ma obowiązek okazania go, jest jedynie warunek.

W przypadku lokali gastronomicznych - zgodnie z rozporządzeniem - odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. W kinach nie będzie można jeść, ani pić.

Mieszkasz z zakażonym koronawirusem? Pójdziesz na kwarantannę

Wiadomo, że od jutra osoby, które mieszkają pod jednym dachem z osobą zakażoną koronawirusem - mimo zaszczepienia - trafią na kwarantannę. Zostaną z niej zwolnione dopiero po wykonaniu testu. Rozporządzanie nie określa, kiedy trzeba wykonać test. Kwarantanna skończy się, gdy w systemie pojawi się negatywny wynik.

Co z transportem?

Rozporządzenie zobowiązuje też osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen do wykonania testu na Covid-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę.

W dokumencie nie pojawił się za to zapis o zwiększeniu limitów pasażerów w transporcie publicznym. Jak tłumaczył we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w konsultacjach z ministerstwem infrastruktury, przewoźnikami kolejowymi i transportu drogowego zdecydowano, że zmiany nie będzie. Większa waga będzie za to przywiązywana do egzekwowania przepisów związanych z zasłanianiem nosa i ust.

Zmiany wejdą w życie 15 grudnia.