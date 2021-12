Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 20 grudnia do 9 stycznia i przejście w nich na naukę zdalną wprowadza rozporządzenia ministra edukacji i nauki opublikowane we wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji i skierowane do ogłoszenia.

