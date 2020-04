Odmrażanie gospodarki będzie kontynuowane. Na horyzoncie widać już otwarcie galerii handlowych. Rząd zaś pracuje nad wzmocnieniem antykryzysowym - podała w piątek "Rzeczpospolita".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

"18 maja otwarte mają być galerie handlowe - wynika z naszych informacji potwierdzonych w kilku źródłach. Nasi informatorzy twierdzą, że pracownicy co najmniej kilku galerii handlowych dostali informację, że tego dnia mają się stawić w pracy. Tak jest m.in. w galerii na warszawskiej Woli, na wrocławskich Bielanach oraz w gdańskim Madison" - czytamy w piątkowej "Rz".

Jak podaje dziennik, "na biurko wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz trafić miało pismo z postulatami handlowców, by otwarcie galerii jeszcze bardziej przyspieszyć". Informatorzy "Rz" cytowani w artykule twierdzą, że "wicepremier zapatruje się na to pozytywnie".



Jak poinformowano, "w czwartek minister Emilewicz pokazała też szczegóły projektu uzupełnienia tarczy antykryzysowej". "W nowym pakiecie znajdzie się fundusz dopłat do oprocentowania kredytów dla firm. Dopłaty obejmą kredyty udzielane przez banki komercyjne. Ich oprocentowanie pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeznaczy na to w tym i przyszłym roku w sumie ponad 0,5 mld zł" - podała "Rz".



Gazeta napisała, że "rząd chce też bronić poszkodowanych firm przed przejęciem przez graczy spoza UE". "Taki kupiec będzie musiał mieć zgodę UOKiK. To pomysł wzorowany na rozwiązaniach niemieckich" - podkreślono.



"Samorządy, które na skutek zamrożenia gospodarki utraciły część wpływów z PIT, CIT i podatków lokalnych, będą się mogły dodatkowo zadłużyć" - podała "Rz".