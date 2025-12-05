"Składka zdrowotna jest niewystarczająca. W związku z tym coś należy zrobić. Jedną z możliwości jest podniesienie składki zdrowotnej, inną - dość głęboka reforma systemu, tak, żeby był on bardziej efektywny i mniej nas kosztował. Albo rezygnacja z części świadczeń. Społeczeństwo jednak nie będzie się chciało na to zgodzić" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Piotr Czauderna, doradca prezydenta Nawrockiego.

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbył się Szczyt Medyczny "Bezpieczny Pacjent". Premier Donald Tusk zapewnił, że NFZ jest wypłacalny i nie grozi mu bankructwo. W piątek z kolei odbędzie się szczyt poświęcony sytuacji w służbie zdrowia, organizowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Prof. Piotr Czauderna mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24, że "jesteśmy w sytuacji nierównowagi wydatków z przychodami w NFZ", który zależy od dotacji budżetowych. Składka zdrowotna jest niewystarczająca, więc "coś należy zrobić.

Jedną z możliwości jest podniesienie składki zdrowotnej, inną - dość głęboka reforma systemu, tak, żeby był on bardziej efektywny i mniej nas kosztował. Albo rezygnacja z części świadczeń. Społeczeństwo jednak nie będzie się chciało na to zgodzić - mówił prof. Piotr Czauderna.

