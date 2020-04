Do 24 maja będą zamknięte szkoły, przedszkola i żłobki – taką decyzję ogłosił minister edukacji, Dariusz Piontkowski. Za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".

Warunki epidemiologiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli - mówił minister edukacji. Jak poinformował - zostaną one zamknięte do 24 maja. Wskazał również, że za kilka dni rząd poda informacje, czy "będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej".



Obecny na konferencji prasowej minister nauki dodał, że jest możliwe, iż rok akademicki rozpocznie się w normalnym trybie. Natomiast w związku nowymi terminami egzaminów maturalnych modyfikacji ulegnie proces rekrutacji do szkół wyższych. Zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie przebiegał w sposób bardzo konstruktywny - powiedział Wojciech Murdzek.

Minister powiedział, że tak jak w przypadku placówek oświatowych, działalność uczelni wyższych pod względem prowadzenia zajęć dydaktycznych, będzie zawieszona do 24 maja.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone. Od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość.

Zamknięte są także przedszkola i żłobki.

Co z egzaminami maturalnymi i dla ósmoklasistów?

Matura w tym roku będzie wyłącznie pisemna, część ustna się nie odbędzie. Egzaminy rozpoczną się 8 czerwca.



Dodatkowy termin egzaminu maturalnego będzie na początku lipca. Będzie dedykowany dla osób, które z różnych, usprawiedliwiony przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym. Osoby, które chciałyby poprawiać maturę, mogłyby to zrobić na początku września.