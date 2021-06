W środę poinformujemy o szczegółach "luzowania" obostrzeń do 26 czerwca, w najbliższy okresie myślimy o kosmetycznych zmianach - zapowiedział minister zdrowa Adam Niedzielski. Dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek odbędzie się konferencja o "dłuższym planie" znoszenia obostrzeń.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Pytany o plany luzowania obostrzeń, w tym dotyczących zgromadzeń i protestów spontanicznych, minister zdrowia poinformował, że podczas jutrzejszej konferencji prasowej zostaną przedstawione "dalsze kroki luzujące". To będzie taka informacja, która będzie przekazana najpierw w perspektywie co się będzie działo do 26 czerwca, czyli do początku wakacji - powiedział.

Dodał, że prawdopodobnie w poniedziałek, razem z premierem Mateuszem Morawieckim, zostanie przedstawiona informacje dotyczące dłuższego planu, który będzie obejmował całe wakacje.



Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres, to nie należy się spodziewać dużego luzowania. W tej chwili poziom liberalizacji obostrzeń w Polsce jest bardzo wysoki na tle Europy. Myślimy o kosmetycznych zmianach, ale jutro na konferencji, na briefingu przedstawię szczegóły - zapowiedział Niedzielski.



Podczas konferencji dziennikarze wrócili do tematu zgromadzeń publicznych. Niedzielski powtórzył, że szczegółowa informacja na ten temat będzie udzielona na środowej konferencji prasowej. Zgromadzenia są jednym z takich obszarów, co do których jutro prawdopodobnie podejmiemy decyzję o zwiększeniu limitów z tym związanych - dodał.