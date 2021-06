Siedem państw Unii Europejskiej: Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska podjęło decyzję o połączeniu się z unijnym systemem informatycznym weryfikującym certyfikaty Covid. Kraje te rozpoczęły także ich wydawanie.

Od wtorku można pobierać Unijne Certyfikaty COVID / Leszek Szymański / PAP

Certyfikat będą dostępne w formacie cyfrowym lub papierowym. Mają potwierdzać, że dana osoba została zaszczepiona przeciw koronawirusowi, ma negatywny wynik testu lub przeszła Covid-19.

Wspólne ramy unijne umożliwiają państwom członkowskim wydawanie certyfikatów, które są akceptowane w innych krajach UE.

Utworzona w zaledwie dwa miesiące "brama" UE to system umożliwiający weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR wszystkich certyfikatów. Dzięki temu obywatele i władze będą mieć pewność, że certyfikaty są autentyczne. Podczas tego procesu żadne dane osobowe nie są wymieniane ani przechowywane.

Jak pobierać Unijne Certyfikaty Covid?

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Dzięki informacjom tam zawartym, osoby posiadające certyfikat nie będą podlegać kwarantannie lub przechodzić dodatkowych testów.

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl).

Później będzie on również dostępny w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.

Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR".

Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.