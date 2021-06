Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciwko Covid-19 - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk na wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim oraz ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Jak podkreślił, będą to szczepienia w punktach szczepień, a od września w szkołach.

Michał Dworczyk / Mateusz Marek / PAP

Siódmego czerwca rozpoczniemy szczepienia przeciwko Covid-19 dzieci w wieku od 12 do 15 lat. To ponad 2,5 mln uczniów - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

Nastolatkowie będą mogli przyjąć preparaty w punktach szczepień, które już działają w ramach Narodowego Programu Szczepień. Na razie nie rozpoczniemy przed wakacjami szczepień w szkołach. Rozpoczniemy je od września - zaznaczył urzędnik odpowiedzialny za akcję szczepień.

Dworczyk dodał także, że toczą się badania dotyczące szczepienia dzieci w wieku 7-12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jeżeli okażą się pozytywne, to my również będziemy, w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy premierze, podejmowali decyzje w sprawie szczepień dzieci młodszych - powiedział.

Szef KPRM przyznał, że jest nieco mniej rejestracji na szczepienia. Tempo szczepień utrzymujemy na dobrym poziomie, natomiast namawiamy wszystkich do tego, żeby rejestrować się, korzystać z tej możliwości, bo tutaj widzimy, jeśli chodzi o rejestrację, pewne spowolnienie - powiedział.

Wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech przeciw Covid-19 na dzieci w wieku od 12 do 15 lat Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła w ubiegły piątek. W poniedziałek na profilu @szczepimysie na Twitterze poinformowano, że na posiedzeniu Rady Medycznej przy premierze została przyjęta rekomendacja o szczepieniu dzieci wieku od 12 do 15 lat. "Rada rekomenduje szczepienia przeciw Covid-19 osób od 12. do 15. roku życia preparatem Comirnaty" - napisano.

Zdj. ilustracyjne / ABED AL HASHLAMOUN / PAP/EPA

EMA podała, że zalecane stosowanie szczepionki Comirnaty przeciwko Covid-19 u dzieci w wieku 12-15 lat będzie takie samo, jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Ma być podawana identycznie w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni.