Pójdziemy w tę stronę przy mniejszej liczbie zachorowań – tak odpowiedział internautce minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany na Twitterze to, czy możliwe jest uchylenie nakazu noszenia maseczek na zewnątrz latem.

Przechodnie w Warszawie w maseczkach ochronnych na twarzy. Od 10 października w całym kraju jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki / Paweł Supernak / PAP

Za pośrednictwem Twittera internautka, zwracając się do Niedzielskiego, napisała: "Panie Ministrze, a może zróbcie tak, jak było w zeszłym roku w okresie letnim (oczywiście, jeśli sytuacja na to pozwoli), tzn. maski na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać dystansu od innych?"

Minister zdrowia odpowiedział, że jeśli liczba zachorowań spadnie, to w lecie przestaniemy nosić maseczki na zewnątrz. "Pójdziemy w tę stronę przy mniejszej liczbie zachorowań" - odpisał Niedzielski.

Od 10 października w całym kraju jest obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Na ulicy, w sklepie, tramwaju czy poczcie: tylko w maseczce





Prof. Parczewski: Noszenie masek na dworze jest bez sensu

Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu i jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Noszenie masek na dworze jest bez sensu - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze.

Uważamy, że jesteśmy jeszcze ciągle na wysokiej fali zakażeń. W kwietniu nie powinniśmy dopuścić dzieci z klas 1-3 do szkół. Jest jeden wyjątek - regionalizacja - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze.