Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił decyzję rządu w sprawie obostrzeń epidemicznych. Co się zmieni od poniedziałku? Maluchy wrócą do żłóbków i przedszkoli. Uczniowie będą kontynuować naukę zdalną. Pozostałe restrykcje zostają przedłużone o tydzień. Jest jeden wyjątek.

Dziś resort zdrowia poinformował o 21 283 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 803 osoby z Covid-19.

Apogeum trzeciej fali mamy w szpitalach - mówił na konferencji prasowej minister Adam Niedzielski. Zwracał uwagę na dysproporcje, jeśli chodzi o poszczególne regiony. "Regionalizacja obostrzeń wręcz pewna. Jeżeli liczba zakażeń w województwach spadnie poniżej 30 na 100 tysięcy, będziemy myśleć o dalszych krokach" - wyjaśniał.

Podkreślał jednocześnie stabilizację trendu, ale - jak mówił - na wysokim poziomie.

Stąd decyzja rządu o przedłużeniu o tydzień, do 25 kwietnia obowiązujących dziś obostrzeń koronawirusowych.

Restrykcje hotelowe zostają natomiast przedłużone do 3 maja. O majówce na wyjeździe możemy więc zapomnieć. "Aby nie było dylematów związanych z podejmowaniem decyzji co do majówki", restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych zostają przedłużone o dwa tygodnie - mówił Niedzielski. Oznacza to, że działanie hoteli i obiektów noclegowych do 3 maja będzie ograniczone na dotychczasowych zasadach.

Dobra informacja jest taka, że od najbliższego poniedziałku maluchy wracają do żłobków i przedszkoli.

Takiego otwarcia - jak w przypadku żłobków i przedszkoli - na razie nie będzie w klasach I-III.



Mając na względzie wiosenną pogodę i nasze zdrowie, rząd dopuścił sport na świeżym powietrzu dla grup do 25 osób.

"Podkreślam, na otwartym powietrzu, bo tutaj to ryzyko zakażenia, transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza, dlatego dopuścimy rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach sportu zawodowego, co miało miejsce też do tej pory, ale też na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne" - powiedział szef MZ.

Jakie obostrzenia obowiązują dziś:

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane powyżej 2 tys. m kwadratowych zostają zamknięte. Hurtownie pozostają otwarte,

W sklepach, które pozostają otwarte: 1 osoba na 15 m2 w sklepach do 100 m2; 1 osoba na 20 m2 w sklepach powyżej 100 m2,

Salony fryzjerskie i kosmetyczne zamknięte,

Żłobki i przedszkola zostają zamknięte - wyjątkiem są dzieci medyków i służb porządkowych,

W kościołach maksymalnie 1 osoba na 20 m kwadratowych przy zachowaniu odległości min. 1,5 metra,

Działalność obiektów sportowych ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego: zamknięte np. korty tenisowe i ścianki wspinaczkowe,

Rekomendacja pracy zdalnej. Dotyczy także całej administracji publicznej



