"Otwarcie salonów fryzjerskich jest dyskutowane w różny sposób. Wiele krajów nigdy ich nie zamknęło. Nie ma dobrych danych (pokazujących - przyp. red.), że ta decyzja była dobra" - przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych, członek Rady Medycznej przy premierze. Jak dodał, Rada nie dysponuje badaniami, które pokazywałyby, jak rozprzestrzenia się koronawirus w salonie fryzjerskim czy żłobku. "Jedyne badanie, które się pojawiło w ostatnim tygodniu i jest istotne epidemiologicznie to to, że na zewnątrz nie dochodzi do istotnej liczby zakażeń. Noszenie masek na dworze jest bez sensu" - ocenił.

Uważamy, że jesteśmy jeszcze ciągle na wysokiej fali zakażeń. W kwietniu nie powinniśmy dopuścić dzieci z klas 1-3 do szkół. Jest jeden wyjątek - regionalizacja - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Miłosz Parczewski, specjalista chorób zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze. Jeżeli region spełni dość wyśrubowane normy małej liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców to można by spróbować regionalnie, pilotażowo wrócić do szkół dzieci z klas 1-3 - dodał. Dopytywany o to, jak mogłaby wyglądać ta wyśrubowana norma, odparł: "To są współczynniki poniżej 50, poniżej 30 przypadków na 100 tysięcy osób. To już po stronie ministerstwa, jak to będzie zrobione".

Jako mężczyzna bym się zaszczepił. Gdybym był kobietą w tym samym wieku - pewnie nie. Są różnice związane z płcią i ryzykiem choroby zatorowo-zakrzepowej - mimo tego, że są to małe ryzyka - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Miłosz Parczewski, pytany o szczepionkę przeciwko Covid-19 firmy Johnson & Johnson. Są pierwsze badania, które mówią, że szczepionki Johnson & Johnson i AstryZeneki mogą powodować powstawanie specjalnych przeciwciał przeciwkoheparynowych i zwiększać krzepliwość krwi. Badania są w toku, ale pierwsze doniesienia na ten temat są - dodał specjalista chorób zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze.

