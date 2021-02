Od soboty, przebywając w miejscach publicznych, mamy obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami: przyłbice czy szaliki już nie wystarczą. Rodzaj maseczki zależy natomiast od nas: może to być np. maseczka chirurgiczna, ale i zwykła, materiałowa.

Dotąd w miejscach publicznych musieliśmy po prostu mieć zakryte usta i nos. Czym je zakrywaliśmy, zależało od nas: mogła to być maseczka, ale także przyłbica, szalik czy chustka.

Od soboty nie jest to obojętne.

Mamy nowe obostrzenia. Powód: Gwałtownie wzrosły bilanse zakażeń

Decyzję o zaostrzeniu restrykcji, o której minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował przed trzema dniami, rząd podjął w związku z gwałtownymi wzrostami dziennych bilansów nowych zakażeń koronawirusem.

W dniu konferencji ministra, w środę 24 lutego, resort zdrowia poinformował o ponad 12 100 nowych zakażeniach.

Było to niemal dwa razy więcej nowych przypadków niż dzień wcześniej. Co więcej: był to również najwyższy dzienny bilans nowych zakażeń od 7 stycznia.

Dzień później ponownie zanotowaliśmy ponad 12 100 nowych infekcji SARS-CoV-2, wczoraj: ponad 11,5 tysiąca.

Od dzisiaj na ulicy, w sklepie, tramwaju czy poczcie: tylko w maseczce

Od dzisiaj więc w miejscach publicznych - na ulicy, w sklepie, urzędzie, w komunikacji publicznej, kościele, banku czy kinie - mamy obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami ochronnymi.

Przyłbice, szaliki czy chustki już nie wystarczą.

Opublikowane w piątkowy wieczór rządowe rozporządzenie przewiduje wyłączenia z obowiązku zakrywania ust i nosa.

Zwolnione są z niego m.in. dzieci do ukończenia 5. roku życia, osoby z zaburzeniami rozwoju czy psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną bądź mające trudności z samodzielnym zakryciem lub odkryciem ust lub nosa.

Maseczki nie trzeba nosić na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego czy zabytkowego, na terenie rodzinnego ogródka działkowego albo na plaży.

Jakie maseczki są dopuszczalne?

W czasie środowej konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz doprecyzował, że dopuszczalne będą wszystkie rodzaje maseczek, choć rekomendowane są maseczki chirurgiczne.

Konsultant krajowa w zakresie epidemiologii prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz podkreślała natomiast, że kluczowe jest, by maseczka prawidłowo zasłaniała twarz.

Zakryte muszą więc być zarówno usta, jak i nos, a maseczka powinna przylegać do twarzy.