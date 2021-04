"Jesteśmy w stanie permanentnej wojny, nie ma czasu na oglądanie się wstecz" – powiedział lekarz naczelny Szpitala MSWiA w Katowicach i szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Paweł Mieszczański.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W działającym od początku grudnia szpitalu tymczasowym leczono dotąd około 1300 chorych na Covid-19. O ile w pierwszych tygodniach przebywało tam średnio od kilkunastu do kilkudziesięciu pacjentów, to w trzeciej fali pandemii jednocześnie jest nawet ponad 300 chorych. W czwartek było tam 216 osób, w tym 30 pod respiratorami.



Paweł Mieszczański przyznał, że w trzeciej fali pandemii trudno znaleźć czas na analizę sytuacji.



"Przebiegi Covid-19 - coraz cięższe"

Jesteśmy w sumie w tym momencie w stanie permanentnej wojny. Nie oglądamy się do tyłu, tylko ratujemy bieżącą sytuację. Na podstawie nosa i oka lekarskiego nasuwają się jednak takie spostrzeżenia, że przebiegi choroby Covid-19 są teraz gorsze, mamy większą liczbę pacjentów w ciężkim stanie, więcej respiratorowych, jest też więcej młodszych pacjentów - powiedział lekarz.



Podkreślił, że jeśli chodzi o standard medyczny tradycyjnego szpitala i szpitala tymczasowego, to nie ma między nimi różnicy. Personel do katowickiej placówki rekrutowano przez specjalną stronę internetową. Czas na to, żeby się zgrać był krótki, ale myślę, że się udało - ocenił lekarz.



"Nie spodziewaliśmy, że doświadczymy epidemii w naszym życiu lekarskim"

Powiedział, że jeszcze 1,5 roku temu nikt się nie spodziewał, że w Polsce mogą działać szpitale tymczasowe, organizowane w halach targowych, centrach kongresowych czy na stadionach.



Jako lekarze jesteśmy kształceni do tego, że taka sytuacja może zawsze mieć miejsce, ale nie spodziewaliśmy się jako ludzie, że doświadczymy epidemii w naszym życiu lekarskim. Ja sam jestem chirurgiem, ale leczę chorych na Covid. Przy tej masie pacjentów mamy do czynienia z masą chorób towarzyszących, różne sytuacje na bieżąco się zdarzają i lekarz każdej specjalności ma dużo pracy. To w gruncie rzeczy leczenie interdyscyplinarne - przekazał Paweł Mieszczański.



Zwrócił uwagę, że obecnie obserwuje się niewielką stabilizację, jeśli chodzi o liczbę zachorowań.



Miejmy nadzieje, że sytuacja będzie coraz lepsza, ale boję się w tym momencie powiedzieć, że jestem zadowolony. Chciałbym poczekać, aż sytuacja będzie szła w dobrą stronę. Walka toczy się na dwóch polach - w jednej części tego obiektu leczymy tych, którzy zachorowali, w drugiej szczepimy innych, żeby nie zachorowali. Wyścig trwa. Mam nadzieję, że będziemy wygrywać z epidemią - podsumował.