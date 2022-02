Od 21 lutego wszystkie szkoły wracają do nauki stacjonarnej - ogłosił na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak zauważył, to skrócenie nauki zdalnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od poniedziałku 21 lutego wszyscy uczniowie wracają do szkół - ogłosił na konferencji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. A zatem nauka zdalna nie będzie trwała, jak zakładaliśmy wcześniej, do końca lutego, tylko wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego - powiedział minister edukacji na dzisiejszej wspólnej konferencji z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli utrzymać tryb nauki stacjonarnej, aby dzieci mogły spokojnie się uczyć - dodał Czarnek.



Zmiany ws. izolacji i kwarantanny

Podczas konferencji minister Niedzielski ogłosił też zmianę dotyczącą zasad kwarantanny i izolacji.

Od 15.02 izolacja będzie trwała siedem dni, a nie jak było do tej pory 10.

Od 15.02 kwarantanna dla domowników będzie naliczana równolegle do izolacji chorej osoby.

Od 11.02 zlikwidowana będzie kwarantanna dla osób z kontaktu z osobą zarażoną.

Ostatnia zmiana jest kluczowa dla rodziców dzieci w przedszkolach i szkołach. Jeżeli jakieś dziecko będzie zakażone, to nie będzie wysyłania na tydzień do domu całej grupy lub klasy.



Dziękuję premierowi Morawieckiemu i ministrowi Niedzielskiemu za podjęcie decyzji o zmianach w zakresie kwarantanny i izolacji. Będą one miały ogromne znaczenie dla szkół w systemie nauki stacjonarnej. To mniej komplikacji w organizacji nauki w szkołach - mówił Przemysław Czarnek.



Nauka zdalna miała trwać do 27 lutego

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki od 27 stycznia zawieszone zostało stacjonarne funkcjonowanie szkół podstawowych dla uczniów klas V-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych, przeszli oni na zdalne nauczanie. Miało ono potrwać do 27 lutego.



Jednocześnie uczniowie klas I-IV szkół podstawowych nadal uczyli się stacjonarnie. Stacjonarnie pracują też placówki wychowania przedszkolnego.