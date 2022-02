„W tej sytuacji jestem optymistą. Mamy początek końca pandemii. To jest oczywiście bardzo poważna deklaracja, ale patrząc na charakterystykę pandemii w innych krajach, które przed nami odczuwały apogeum piątej fali i znoszą już w tej chwili restrykcje, to jest scenariusz, który nas czeka” – powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia ogłosił zmiany dotyczące izolacji i kwarantanny oraz pracy szpitali. Z kolei Przemysław Czarnej poinformował o wcześniejszym zakończeniu nauki zdalnej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia / Tomasz Gzell / PAP





Spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże i w lutym wyczerpie się poważne zagrożenie dla opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli ponosić odważne, pełne decyzje dotyczące znoszenia restrykcji, znoszenia regulacji, czy wprowadzenia regulacji bardziej łagodnych, żebyśmy w wiosnę mogli wejść w normalnym trybie funkcjonowania - powiedział Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej.

W tej sytuacji jestem optymistą. Mamy początek końca pandemii. To jest oczywiście bardzo poważna deklaracja, ale patrząc na charakterystykę pandemii w innych krajach, które przed nami odczuwały apogeum piątej fali i znoszą już w tej chwili restrykcje, to jest scenariusz, który nas czeka - dodał Niedzielski.

Mniej łóżek dla pacjentów z Covid-19

Adam Niedzielski powiedział też, że razem z premierem Mateuszem Morawieckim i ministrem Czarnkiem podjął kilka bardzo ważnych decyzji. Sam przekazał dwie z nich. Pierwsza dotyczy przywrócenia pięciu tysięcy łóżek do zwyczajnego systemu leczenia.

Jeżeli mówimy o powrocie do normalności, to pierwsze decyzje powinny dotyczyć ograniczania infrastruktury przeznaczanej na Covid-19 - zaznaczył Niedzielski.





Druga decyzja dotyczy zasad izolacji i kwarantanny

Od 15.02 izolacja będzie trwała siedem dni, a nie jak było do tej pory 10.

Od 15.02 kwarantanna dla domowników będzie naliczana równolegle do izolacji chorej osoby.

Od 15.02 zlikwidowana będzie kwarantanna dla osób z kontaktu z osobą zarażoną.

Ostatnia zmiana jest kluczowa dla rodziców dzieci w przedszkolach i szkołach. Jeżeli jakieś dziecko będzie zakażone, to nie będzie wysyłało na tydzień do domu całej grupy czy klasy.



Oczywiście osoby, które będą się źle czuły po takim kontakcie, mając taką świadomość, powinny być uczulone na konieczność wykonania testu i izolacji. Dotyczy to tych osób, które właśnie przebywają na kwarantannie w związku z kontaktem z osobą zarażoną. 10 lutego planujemy wysłać SMS zdejmujący kwarantannę do wszystkich osób, które w takiej formule kwarantanny przebywają - dodał Niedzielski.

Uczniowie wracają do szkół

Przemysław Czarnek poinformował z kolei, że nauka zdalna będzie trwała tydzień krócej, niż pierwotnie zakładano. 21 lutego uczniowie powrócą do trybu stacjonarnego.

Jestem przekonany, że wobec tych informacji, które przed chwilą usłyszeliśmy, będziemy mogli do końca roku szkolnego spokojnie się uczyć.