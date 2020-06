W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 282 nowych przypadkach koronawirusa oraz 23 zgonach. To mniejszy przyrost infekcji niż w poprzednich, rekordowych dniach. To jednak nie koniec – szef resort zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada, że w najbliższych dniach odnotujemy wyraźny wzrost liczby nowych zakażeń, głównie na Śląsku. Jeszcze w tym tygodniu Polska otworzy dla mieszkańców strefy Schengen granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, a od 16 czerwca na polskie lotniska wrócą rejsy międzynarodowe.

- 27 842 zakażeń i 1 206 ofiar śmiertelnych - to aktualny bilans epidemii koronawirusa w Polsce.

- Resort zdrowia poinformował w środę o śmierci 23 chorych i 282 nowych infekcjach.

- Od 13 czerwca będą otwarte granice z krajami strefy Schengen: Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją.

- Od 16 czerwca w Polsce wznowione będą międzynarodowe loty.

- Na całym świecie wykryto ponad 7,4 mln przypadków koronawirusa. Ponad 417 tys. osób zmarło.

23:34 Miejscowość, która gościła papieży, zaprasza pracowników służby zdrowia

Alpejska miejscowość Les Combes w Dolinie Aosty na północy Włoch, gdzie wakacje spędzali Jan Paweł II i Benedykt XVI, zaoferowała bezpłatny pobyt we wrześniu pracownikom służby zdrowia, by w ten sposób wyrazić im wdzięczność za poświęcenie podczas pandemii.

Dwa bezpłatne noclegi dla przedstawicieli służby zdrowia i ich rodzin w hotelach i pensjonatach z widokiem na Mont Blanc przy granicy z Francją - to oferta przedstawiona w środę przez miejscowe władze, które chcą podziękować osobom zaangażowanym w walkę z koronawirusem.

23:04 NOWE ZAKAŻENIA NA BIAŁORUSI

801 infekcji Sars-CoV-2 i sześć zgonów z powodu koronawirusa potwierdzono na Białorusi w ciągu ostatniej doby - wynika z komunikatu opublikowanego w środę przez resort zdrowia. Za wyleczonych uznano 1161 pacjentów - najwięcej od początku epidemii.

51066 to dokładna liczba zakażonych Sars-CoV-2, potwierdzonych testami i potwierdzonych przez resort zdrowia na 10 czerwca.

W ciągu doby zmarło także sześć osób - ogólem potwierdzonych oficjalnie jest 288 zgonów.

22:46 EPIDEMIOLOG: ZGONY MOŻNA BYŁOBY OGRANICZYĆ O POŁOWĘ

Liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii mogłaby być niższa co najmniej o połowę, gdyby restrykcje wprowadzono tydzień wcześniej - powiedział w środę Neil Ferguson, epidemiolog i były członek grupy doradców naukowych rządu brytyjskiego.

Epidemia podwajała się co trzy do czterech dni, zanim wprowadzono zamknięcie. Tak więc gdybyśmy wprowadzili zamknięcie tydzień wcześniej, zmniejszylibyśmy ostateczny bilans ofiar śmiertelnych co najmniej o połowę - powiedział Ferguson, zeznając przed parlamentarną komisją ds. nauki.

22:23 TYSIĄCE KIBICÓW NA MECZU W SERBII

Około 20 tysięcy kibiców zasiadło na trybunach stadionu Partizana Belgrad, by śledzić półfinałowy mecz Pucharu Serbii z lokalnym rywalem - Crveną Zvezdą. Gospodarze wygrali 1:0.

W Serbii po przymusowej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa kibice są wpuszczani na stadiony piłkarskie od 1 czerwca. Ze względów bezpieczeństwa między osobami musi zostać utrzymany jednometrowy dystans.

22:09 BILANS WE FRANCJI

23 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby we Francji - poinformowało ministerstwo zdrowia. W sumie na Covid-19 zmarło w tym kraju 29 319 chorych.

Raport ministerstwa podaje, że stwierdzono 545 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i obecnie ich całkowita liczba wynosi 155 136.

21:40 WIELKA BRYTANIA ZMIENIA OBOSTRZENIA

Dorośli mieszkający samotnie oraz rodzice samotnie wychowujący niepełnoletnie dzieci będą mogli w Anglii od najbliższej soboty spotykać się w domu z osobami z innego gospodarstwa domowego bez zachowywania dystansu - ogłosił w środę brytyjski premier Boris Johnson.

Jest zbyt wiele osób, szczególnie tych, które mieszkają same, które są samotne i zmagają się z brakiem możliwości zobaczenia przyjaciół i rodziny. Więc od tego weekendu pozwolimy samotnym dorosłym - dorosłym mieszkającym samotnie lub samotnym rodzicom z dziećmi poniżej 18. roku życia - na stworzenie "bańki wsparcia" z jednym gospodarstwem domowym - powiedział Johnson podczas codziennej rządowej konferencji prasowej na temat walki z epidemią koronawirusa.

21:01 ODMRAŻANIE GOSPODARKI MUSI BYĆ MONITOROWANE

Odmrażanie gospodarki musi być monitorowane, a jej rozwój wspierany - powiedział w środę gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. Symbolicznym światłem w tunelu w dobie koronawirusa nazwał planowane otwarcie nowego terminalu lotniska LaGuardia.

Będziemy potrzebować lotnisk. Samoloty będą latać, samochody będą na drogach, pociągi będą kursować. Życie toczy się dalej - podkreślił.

20:30 JSW: w kopalniach Pniówek i Zofiówka nie ma już ognisk zakażeń koronawirusem

W kopalniach Pniówek i Zofiówka nie ma już ognisk zakażeń koronawirusem; wszyscy pracownicy zostali przebadani - oświadczyła Jastrzębska Spółka Węglowa. Sugestię, że w JSW świadomie dopuszcza się do pracy osoby zarażone koronawirusem, spółka nazwała szarganiem jej dobrego imienia.

Opublikowane w środę wieczorem oświadczenie spółki to odpowiedź na wcześniejsze wypowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej Borysa Budki i Wojciecha Saługi, którzy podczas konferencji prasowej w Katowicach ocenili mi.in, że powodem wstrzymania wydobycia w 12 śląskich kopalniach (w tym dwóch w JSW) jest nie epidemia koronawirusa, a próba maskowania następstw wcześniejszych błędów w zarządzaniu.

20:13 NA COVID-19 CZĘŚCIEJ CHORUJĄ MŁODSI

Na Covid-19 we Włoszech zapadają obecnie młodsze osoby, ale przebieg choroby nie jest u nich tak ciężki, jak u osób starszych - taki obraz epidemii koronawirusa przedstawił w środę szef krajowej Rady Służby Zdrowia Franco Locatelli. Dodał, że chorzy są teraz mniej zagrożeni utratą życia.

W wywiadzie dla włoskiej telewizji informacyjnej SkyTg24 profesor Locatelli zwrócił uwagę na zdecydowaną zmianę obrazu epidemii koronawirusa. Jak zaznaczył, w tej chwili chorują osoby młodsze niż w szczycie kryzysu.

19:10 KINA WE WŁOSZECH CHCĄ ZNIESIENIA WYMOGU NOSZENIA MASECZEK

Kina we Włoszech nie zostaną otwarte w przewidzianym przez rząd terminie 15 czerwca, jeśli nie zostanie zniesiony wymóg noszenia maseczek - zapowiedziało stowarzyszenie właścicieli sal kinowych. Uważają ten nakaz za niezrozumiały przy wymogu dystansu społecznego.

Stowarzyszenie zaprotestowało przeciwko zaleceniom dotyczącym warunków otwarcia kin po ponad trzech miesiącach przerwy. W ocenie branży kinowej są one zbyt surowe i nie dają szans na poprawę sytuacji tego sektora.

Oczywiście poczyniono kroki naprzód, znosząc nakaz dystansu między członkami jednej rodziny, ale utrzymanie obowiązku użycia maseczki w sali kinowej jest niezrozumiałe - głosi komunikat stowarzyszenia.

19:03 NOWE PRZYPADKI W HISZPANII I PORTUGALII

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Hiszpanii i Portugalii jest podobna - ok. 300. Resort zdrowia w Lizbonie poinformował w środę o 5 kolejnych ofiarach śmiertelnych. Służby medyczne w Madrycie podają, że od niedzieli na Covid-19 nie zmarł żaden pacjent.

W środowym komunikacie ministerstwo zdrowia Hiszpanii podało, że liczba zmarłych wynosi w sumie 27 136. Podczas ostatniej doby przybyło 314 nowych przypadków infekcji; w sumie zakażonych jest 242 280 osób.

Także w Portugalii utrzymuje się wysoka, sięgająca prawie 300 przypadków, dzienna dynamika zakażeń. W ciągu ostatniej doby krajowe służby sanitarno-epidemiologiczne potwierdziły 294 nowe przypadki infekcji.

W Portugalii łączna liczba przypadków zakażenia wynosi około na 35 600, a zgonów - około 1 497.

18:44 OBIECUJĄCE WYNIKI TESTÓW NA SZCZEPIONKĘ PRZECIW COVID-19

Chińscy naukowcy informują o obiecujących wynikach testów prototypu szczepionki przeciw Covid-19 na zwierzętach, w tym na małpach - podała w środę agencja Reutera, cytując ustalenia badaczy. Trwają próby kliniczne na ludziach z udziałem ponad 1000 osób.

W badaniach na małpach, szczurach, świnkach morskich i królikach specyfik o nazwie BBIBP-CorV uruchomił wydzielanie przeciwciał, które mogą chronić komórki przed koronawirusem, i nie wzbudził obaw o bezpieczeństwo - napisali naukowcy w artykule opublikowanym w czasopiśmie medycznym "Cell".

Te wyniki przemawiają za dalszą oceną BBIBP-CorV w próbie klinicznej - ocenili badacze.

18:31 BIEDROŃ APELUJE DO MINISTRA ZDROWIA

Kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń zaapelował w środę do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o przedstawienie pełnej informacji o stanie pandemii. Z jednej strony rządzący mówią, że wracamy do normalności, ale z drugiej strony padają kolejne rekordy zakażeń - mówił.

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń poruszył temat służby zdrowia. W jego ocenie "Polska pogardy" widoczna jest jak na dłoni, kiedy wyjedziemy poza wielkie metropolie. To szpitale powiatowe, których nie stać na utrzymanie. To pielęgniarki i lekarze, którzy masowo wyjeżdżają na zachód. To głodowe wynagrodzenia dla położnych - wymieniał.

Tak wygląda Polska rządzona przez ostatnie 15 lat przez prawicę. Tak wygląda Polska, w której prywatyzuje się usługi publiczne, w tym szpitale, tak wygląda Polska, w której prezydent Rzeczypospolitej mówi, że nie będzie prywatyzował szpitali, a jednocześnie drugą ręką podpisuje ustawę - tarczę 4.0., która na taką prywatyzację pozwala - dodał.

18:15 NOWY BILANS WE WŁOSZECH

71 osób zmarło minionej doby we Włoszech na Covid-19, wykryto 202 nowe przypadki zakażenia koronawirusem - poinformowała w środę Obrona Cywilna. Łączna liczba zgonów wzrosła do 34 114.

W tej chwili według oficjalnych danych w całym kraju chorych jest 31 tys. osób. Ich liczba zmniejszyła się w ciągu jednego dnia o ponad 1 100.

Od początku epidemii potwierdzono ponad 235 tys. przypadków koronawirusa.

Z tej liczby wyleczonych jest już prawie 170 tys. osób. Od wtorku przybyło ich około 1 300.

18:02 NOWY BILANS ZGONÓW W WIELKIEJ BRYTANII

O 245 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w tym kraju wynosi 41 128 - poinformowało w środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

17:50 PRACOWNICY TRAMWAJÓW WARSZAWSKICH ZAKAŻENI KORONAWIRUSEM

U trzech pracowników wydzielonego zakładu zajmującego się remontami infrastruktury Tramwajów Warszawskich wykryto koronawirusa. Żaden z nich nie miał styczności z pasażerami ani nie wykonywał pracy związanej z tramwajami - poinformował w środę PAP rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Jak przekazał rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich informacja o trzech pracownikach zakażonych koronawirusem dotarła do Pełnomocnika ds. walki z koronawirusem pracującego w Tramwajach Warszawskich w niedzielę. W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, w których mogli przebywać zarażeni pracownicy. Dokonano też dezynfekcji pojazdów technicznych i innych urządzeń - podkreślił Dutkiewicz.

Wszyscy pozostali pracownicy mający styczność z zarażonymi pozostają w domu na kwarantannie pod kontrolą sanepidu. Niezależnie od tego, większość pracowników zakładu otrzymała możliwość pracy w domu. Chodzi oczywiście o tych, których charakter pracy na to pozwala - tłumaczył.

17:38 NOWY BILANS KORONAWIRUSA W POLSCE

174 nowe przypadki koronawirusa odnotowało po południu Ministerstwo Zdrowia. 15 osób zmarło.

Łącznie od początku trwania epidemii w Polsce wykryto 27 842 zakażeń, a 1 206 osób zmarło.

17:20 SŁOWACJA ZAKOŃCZY STAN WYJĄTKOWY

Rząd Słowacji zdecydował w środę, że w sobotę, 13 czerwca, po 90 dniach, zniesiony zostanie stan wyjątkowy, wprowadzony 16 marca z powodu pandemii koronawirusa. Jednocześnie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że od środy nie obowiązuje zakaz zgromadzeń.

Tym samym gabinet Igora Matovicza wykorzystał maksymalny, przewidziany przez prawo czas trwania stanu wyjątkowego, który wprowadził rząd jego poprzednika na stanowisku premiera - Petera Pellegriniego.

17:13 NIE BYŁO PACJENTA "ZERO" W WIELKIEJ BRYTANII

Koronawirusa przywiozło do Wielkiej Brytanii, niezależnie od siebie, ponad 1300 osób, co obala tezę o mówiącą, że był jeden "pacjent zero", od którego zaczęła się epidemia w tym kraju - wynika z opublikowanego w środę badania naukowego.

Badanie zostało przeprowadzone przez konsorcjum Covid-19 Genomics UK (Cog-UK), w skład którego wchodzą naukowcy z kilkunastu brytyjskich uniwersytetów, publicznej służby zdrowia oraz kilku innych instytucji naukowych.

16:36 NIEMCY PRZESTRZEGAJĄ PRZED PODRÓŻAMI DO WIELKIEJ BRYTANII

Mimo odwołania ostrzeżeń przed podróżami do krajów UE, MSZ nadal będzie odradzał Niemcom podróże do Wielkiej Brytanii - poinformował w środę rzecznik resortu. Wszystko ze względu na wprowadzony nakaz kwarantanny dla przybywających do Zjednoczonego Królestwa.

Zgodnie z środowymi zapowiedziami niemieckiego rządu ostrzeżenia przed podróżowaniem do państw Unii przestaną obowiązywać 15 czerwca. Nie będzie dotyczyć to jednak Wielkiej Brytanii. Jak wyjaśnił cytowany przez Reutera rzecznik MSZ, ma to związek z wprowadzonym od 8 czerwca obowiązkiem 14-dniowej kwarantanny dla odwiedzających ten kraj.

Podobne przepisy obowiązywały do niedawna w większości państw UE, ale w wielu przypadkach zostały zniesione.

16:31 LITWA ZNOSI KWARANTANNĘ

Litwa od 17 czerwca znosi kwarantannę związaną z pandemią - postanowił w środę rząd. W kraju obowiązuje jednak ogłoszony pod koniec lutego stan wyjątkowy, nadal będą zatem obowiązywać pewne ograniczenia dotyczące imprez masowych, czy kontroli granicznych.

Jak oznajmił minister ochrony zdrowia Aurelijus Veryga, kwarantanna zostanie zniesiona "uwzględniając stopniowo poprawiającą się sytuacją epidemiczną zarówno na Litwie, jak też w innych krajach europejskich".

16:30 ZGONY W MOSKWIE

Covid-19 był główną lub towarzyszącą przyczyną śmierci 5260 osób, które zmarły w Moskwie w maju, w tym główną przyczyną zgonu był w 2757 przypadkach - podał w środę w oficjalnym komunikacie departament zdrowia w stolicy Rosji.

Jak poinformowało moskiewskie merostwo, w maju zarejestrowano w mieście 15 713 zgonów, czyli o 5715 więcej niż w maju 2019 roku. Średnia liczba zgonów odnotowywanych w latach 2017, 2018 i 2019 - w każdym z tych lat w maju - to 9914. Tak więc, w maju 2020 roku zmarło w Moskwie aż o 5799 osób więcej, niż średnio w tym samym miesiącu w poprzednich latach.

16:24 BEZPŁATNE BADANIA NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA W ŁÓDZKIEM

Mieszkańcy powiatów: tomaszowskiego, pajęczańskiego, wieruszowskiego i kłobuckiego mogą przejść bezpłatne badania przesiewowe na obecność Covid-19 - poinformowała w środę PAP rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

Decyzja wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego związana jest z aktualną sytuacją epidemiologiczną na terenie tych powiatów.

Wymazy będą pobierane od osób, które spełnią określone kryteria i chcą się poddać badaniom w kierunku Covid-19, a w szczególności od osób przebywających na kwarantannie oraz podejrzewających siebie o kontakt z osobą o dodatnim wyniku testów. Również osoby mające objawy choroby po wcześniejszej konsultacji lekarskiej - wyjaśniła rzeczniczka.

16:01 WRACAJĄ LOTY MIĘDZYNARODOWE

Od 16 czerwca możliwe będą loty międzynarodowe do i z polskich lotnisk - ogłosił premier Mateusz Morawiecki.

Cytat My już teraz wchodzimy w kontakt z naszym narodowym przewoźnikiem, z LOT-em, po to, żeby LOT mógł zaplanować sobie powrót do świadczenia swoich usług. Premier Mateusz Morawiecki

15:49 POLSKA OTWIERA GRANICE

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził ustalenia brukselskiej korespondentki RMF FM: już w tym tygodniu, w nocy z piątku na sobotę, Polska zniesie dla mieszkańców strefy Schengen kontrole na granicach z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, czyli wewnętrznych granicach Unii Europejskiej.

15:44 BELGIA

Afera z maseczkami ochronnymi w Belgii. Tamtejsze ministerstwo obrony zamówiło 15 milionów maseczek wielokrotnego użytku, które nie spełniają norm bezpieczeństwa.

15:34 AUSTRIA

Od 16 czerwca przestaną obowiązywać kontrole na granicy Austrii z Włochami oraz zniesiony zostanie obowiązek kwarantanny dla podróżnych przybywających do Austrii z 31 państw europejskich, w tym z Polski - taką informację przekazał szef austriackiego MSZ Alexander Schallenberg.

Na liście krajów objętych złagodzeniem restrykcji nie ma Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i Portugalii.

15:13 DANE o ZAKAŻENIACH i ZGONACH RAZ DZIENNIE

Ministerstwo Zdrowia zmienia od czwartku formułę podawania danych o epidemii koronawirusa.

Informacje o hospitalizacjach i liczbie wykonanych testów przekazywane będą codziennie o godzinie 10:00, zaś dane o zakażeniach i zgonach - raz dziennie - o godzinie 10:30.

Te ostatnie resort przekazywał do tej pory w dwóch komunikatach: rano i po południu.

15:01 POLSKA OTWIERA GRANICE

W nocy z piątku na sobotę, czyli z 12 na 13 czerwca, Polska otworzy wewnętrzne granice Unii Europejskiej dla mieszkańców strefy Schengen - dowiedziała się nieoficjalnie korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Od tego momentu mieszkańców Schengen, przybywających do naszego kraju przez granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją, nie będzie już obowiązywać dwutygodniowa kwarantanna.

14:43 TESTY na KORONAWIRUSA w POLSCE

1 109 909 testów na koronawirusa wykonano dotąd w Polsce. W ciągu ostatniej doby - jak poinformował resort zdrowia - przeprowadzono ich ponad 22 tysiące.

14:19 DORADCA PREZYDENTA USA OSTRZEGA

"Nie wrócimy do normalności co najmniej przez rok" - stwierdził doradca prezydenta USA, dyrektor amerykańskiego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci.

W wywiadzie dla dziennika "La Stampa" podkreślił: "Trzeba mieć personel, testy i środki, by identyfikować przypadki, izolować je i ustalać kontakty (osób zakażonych). Jeśli to będziemy robić, kiedy pojawią się infekcje, będziemy mogli nie dopuścić do tego, by stały się drugą falą".

13:52 POLECAMY FELIETON EKSPERTA!

"Samo mycie rąk nie wystarczy. Historia epidemii, ostatnie odkrycia archeologiczne, postępujący kryzys klimatyczny i modele matematyczne uczą nas, że nadejdą kolejne pandemie, które pochłoną setki milionów istnień. Pod ich biczem świat człowieka zadrży w posadach. W minionych wiekach chwiał się wielokrotnie, tyle że ludzkość woli nie pamiętać o bolesnych lekcjach z przeszłości i chwytać dzień. Tak żyje się łatwiej".

Polecamy Wam felieton Kamila Wyszkowskiego, prezesa polskiej sieci firm, miast, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych współtworzących w ramach ONZ United Nations Global Compact - inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ na rzecz współpracy z biznesem!

13:31 ŁUKASZ SZUMOWSKI OSTRZEGA

Liczba zakażeń koronawirusem dzisiaj spadła, ale niech nas to nie uspokaja - ostrzega minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jak zaznacza: w najbliższych dniach zanotujemy wyraźny wzrost liczby nowych infekcji - głównie w Śląskiem.

Tamtejsze ognisko epidemii nie gaśnie, więc konieczne będą kolejne badania przesiewowe w kopalniach.

13:18 NIEMCY

Zniesienie od 15 czerwca kontroli granicznych na przejściach ze Szwajcarią, Francją, Austrią i Danią zapowiedział szef MSZ Niemiec Horst Seehofer. Złagodzone mają natomiast zostać kontrole na innych granicach - w tym na granicy z Polską.

Seehofer poinformował również, że od połowy czerwca przestaną obowiązywać rządowe ostrzeżenia przed podróżami do 27 państw UE i Wielkiej Brytanii.

Co najmniej do końca miesiąca obowiązują natomiast ograniczenia dot. wjazdu do Niemiec obywateli państw spoza UE.

12:31 Czechy

Czeskie biuro podróży oferuje swoim klientom wyjazdy zagraniczne, podczas których będą oni mieszkać w hotelach zarezerwowanych w całości dla Czechów. Oferta dotyczy kilku hoteli w miejscowościach Słoneczny Brzeg i Primorsko w Bułgarii; w Primorsku biuro zamierza również zarezerwować część plaży dla klientów z Czech.

12:24 Kraków

U trzech pracowników krakowskiego MPK potwierdzono zakażenie koronawirusem. To motorniczy prowadzący tramwaje z zajezdni Nowa Huta. Kwarantanną objęto osobowy, z którymi mieli bezpośredni kontakt. Nie ma pewności, czy zarazić się mogli pasażerowie komunikacji, ale jak twierdzą przedstawicie spółki we wszystkich pojazdach od dawna stosowane są środki bezpieczeństwa, a kierowcy oddzieleni są od pasażerów specjalną zamkniętą strefą.

12:01 Francja

Kancelaria premiera Francji Edouarde'a Philippe'a poinformowała, że 10 lipca zakończy się w kraju stan zagrożenia epidemicznego, dający władzom specjalne uprawnienia do walki z epidemią koronawirusa. Nie oznacza to jednak końca obostrzeń.

We wtorek po raz pierwszy od 19 marca liczba chorych na Covid-19 na oddziałach intensywnej terapii spadła poniżej 1000. W całym kraju zmarło dotąd 29 296 osób zakażonych koronawirusem. Całkowita liczba infekcji wynosi 154 591.

11:26 Minister zdrowia o kopalniach

Minister zdrowia broni decyzji o zamknięciu kopalń. "Decyzja o czasowym wstrzymaniu pełnej mocy kopalń była zasadna i chcemy, żeby górnicy za 3 tygodnie wrócili bezpiecznie do pracy" - mówił Łukasz Szumowski.

Dodał, że poza Śląskiem jest bardzo niewiele nowych przypadków zakażeń koronawirusem.

11:21 Rosja

216 pacjentów zakażonych koronawirusem zmarło w Rosji w ciągu minionej doby, łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 wzrosła w kraju do 6358. Poprzednio tak wysoką liczbę zgonów odnotowano w Rosji 29 maja, gdy sztab poinformował o śmierci 232 chorych na Covid-19.

Zgodnie z informacjami ze środy, w ciągu minionych 24 godzin wykryto w Rosji 8404 nowe zakażenia koronawirusem. Tym samym, bilans zakażeń od początku pandemii wzrósł do 493 657.

10:33 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu minionej doby 23 osoby zmarły w kraju na Covid-19, wykryto 525 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a 357 osób wyzdrowiało. Według statystyk Ukraińskiej Prawdy odnotowano najwyższy dobowy bilans zgonów do tej pory.

Ogólna liczba zainfekowanych wzrosła na Ukrainie do 28 381, zgonów do 833, a wyzdrowień do 12 769.

10:32 Koronawirus wśród górników

Jest 40 nowych przypadków koronawirusa w śląskich kopalniach - tak wynika z danych przekazanych przez spółki węglowe. Dziś i jutro mają się zacząć badania przesiewowe w dwóch kolejnych zakładach wydobywczych.

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała łącznie 22 przypadki - najwięcej 16 w kopalni Zofiówka, gdzie łącznie są już zakażone 1164 osoby. W Polskiej Grupie Górniczej od wczoraj przybyło 18 pracowników z dodatnim wynikiem testu, najwięcej w kopalni Marcel - 10. Tam łącznie 174 osoby maja koronawirusa.

10:17 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

Aż 7 z 8 ofiar śmiertelnych, o których poinformował właśnie resort zdrowia, pochodziło z województwa łódzkiego.

Liczba potwierdzonych dotąd zakażeń na Śląsku to w tej chwili 10 156 przypadków.

10:05 NOWY BILANS EPIDEMII w POLSCE

O 108 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 8 chorych poinformował właśnie resort zdrowia.

Aktualny bilans epidemii w naszym kraju to: 27 668 potwierdzonych zakażeń i 1 191 ofiar śmiertelnych.

09:54 Rosja

216 pacjentów zakażonych koronawirusem zmarło w Rosji w ciągu minionej doby, łączna liczba przypadków śmiertelnych Covid-19 wzrosła w kraju do 6358. W Moskwie w ciągu ostatniej doby zmarło 56 osób, 49 - w Petersburgu, 32 w obwodzie moskiewskim.

09:17 Ozdrowieńcy w Polsce

Do tej pory wyzdrowiało już 13 411 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV- 2, a w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 993 osób. Takie dane przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Ponadto resort podał, że kwarantanną objętych jest 86 002 osoby, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 19 336.

08:07 Meksyk

W Meksyku zdiagnozowano we wtorek 4199 nowych zakażeń koronawirusem, a 596 osób zmarło. Ogółem od wybuchu epidemii zainfekowanych zostało w tym kraju 124 301 osób, zmarło 14 649.

Rząd przyznaje, że podawane liczby dotyczą jedynie przypadków potwierdzonych, a rzeczywista liczba zachorowań i zgonów spowodowanych przez SARS-CoV-2 jest prawdopodobnie znacznie wyższa; zdaniem ekspertów nawet trzykrotnie.

06:56 Niemcy

W ciągu ostatniej doby w Niemczech odnotowano 318 nowych przypadków zakażenia SARS-CoV-2, co zwiększa ogólną liczbę infekcji w tym kraju od wybuchu pandemii do 184 861. 18 osób zmarło, przez co bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 8729.

06:54 Nowy Jork

Nowy Jork wyasygnuje 37,5 mln dolarów USA na pomoc dla mieszkańców dzielnic najbardziej dotkniętych przez epidemię koronawirusa. Burmistrz Bill de Blasio nazwał wtorek niezwykłym dniem, bo wszystkie wskaźniki są niższe niż konieczne dla odmrożenia gospodarki. "To niewiarygodnie dobra wiadomość" - oświadczył.

06:04 Włochy

Burmistrzowie włoskich metropolii są zaniepokojeni nocnym życiem na placach oraz ulicach i pełni obaw, że w ten sposób mogą powstać kolejne ogniska zakażeń koronawirusem. Poprosili MSW, by siły porządkowe wzmocniły patrole w miejscach takich spotkań.

05:37 USA

Wśród funkcjonariuszy Gwardii Narodowej, którzy uczestniczyli w tłumieniu zamieszek w Waszyngtonie 31 maja po śmierci Afroamerykanina George’a Floyda, potwierdzono przypadki zakażenia SARS-CoV-2. W komunikacie nie wskazano ich liczby.

"Rodzi to uzasadnione obawy, że zamieszki w stolicy kraju dodatkowo przyczyniły się do rozprzestrzenienia się koronawirusa" - podkreśla "Forbes" w komentarzu opublikowanym we wtorek na jego portalu informacyjnym.

05:32 Brazlia

Po interwencji Sądu Najwyższego prezydent Brazylii Jair Bolsonaro wycofał się po 4 dniach ze swej decyzji o utajnianiu części danych nt. epidemii Covid-19 w Brazylii. Tamtejsze ministerstwo zdrowia poinformowało, że dobowy przyrost nowych zakażeń koronawirusem wyniósł w tym kraju 32 091. W ciągu ostatnich 24 godzin z powodu Covid-19 zmarły 1272 osoby.

Całkowita liczba zakażonych w Brazylii wynosi obecnie 739 503, a liczba wszystkich zgonów - 38 406.

05:15 Wielka Brytania

Brytyjski rząd wycofał się z planu, by wszystkie dzieci ze szkół podstawowych w Anglii wróciły do klas przed wakacjami. Szkoły od początku ostrzegały, że wypełnienie zaleceń ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa nie jest możliwe w tak krótkim czasie.