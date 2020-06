Szef MSZ Niemiec Horst Seehofer zapowiedział zniesienie kontroli granicznych od 15 czerwca na przejściach ze Szwajcarią, Francją, Austrią i Danią. Kontrole mają zostać złagodzone na innych granicach, m.in. z Polską i Czechami. Od 16 czerwca przestaną obowiązywać kontrole na granicy Austrii z Włochami oraz zniesiony zostanie obowiązek kwarantanny dla podróżnych przybywających do Austrii z 31 państw europejskich, w tym z Polski - oświadczył z kolei szef MSZ Alexander Schallenberg.

W Niemczech kontrole mają zostać złagodzone na granicach m.in. z Polską i Czechami / Slavomir Kubes / PAP/CTK

Szef MSZ Niemiec Horst Seehofer poinformował, że od połowy czerwca przestaną obowiązywać rządowe ostrzeżenia przed podróżami do 27 państw UE i Wielkiej Brytanii. Co najmniej do końca miesiąca obowiązują natomiast ograniczenia dotyczące wjazdu obywateli państw spoza UE.

Minister zapowiedział, że jeśli sytuacja zdrowotna w tych krajach się pogorszy, rząd ponownie rozpatrzy tę decyzję.



Równocześnie z przywróceniem swobodnego przekraczania granic z czterema państwami zacznie się stopniowe łagodzenie kontroli na pozostałych granicach Niemiec, w tym z Polską. Wcześniej kontrole zniesiono już na przejściach granicznych z Luksemburgiem.



Z kolei na austriackiej liście krajów, które zostały objęte złagodzeniem restrykcji, nie ma Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i Portugalii - przekazał szef tamtejszego MSZ Alexander Schallenberg



Mimo decyzji o otwarciu granicy z Włochami rząd austriacki nadal zaleca swoim obywatelom unikanie podróży do włoskiej Lombardii - najbardziej dotkniętego przez pandemię koronawirusa regionu tego kraju.

4 czerwca Austria zniosła kontrole graniczne na przejściach z wszystkimi swoimi sąsiadami z wyjątkiem Włoch.