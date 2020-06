W nocy z piątku na sobotę - czyli z 12 na 13 czerwca - Polska zniesie kontrole na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej dla mieszkańców strefy Schengen - dowiedziała się nieoficjalnie w Komisji Europejskiej korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.

Zaczynając od 13 czerwca Polska znosi kontrole i restrykcje w podróżowaniu na wewnętrznych granicach Schengen - potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Adalbert Jahnz w rozmowie z korespondentką RMF FM Katarzyna Szymańską - Borginon. Taką informację, przekazały polskie władze mailowo unijnej komisarz ds. wewnętrznych - powiedział rzecznik KE.

Informację, że od soboty 13 czerwca otwieramy granice na państwa UE, potwierdził premier Mateusz Morawiecki.





Chodzi o granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją. Od tego momentu nie będzie już obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna po wjeździe do Polski.



Polska znosi granice w sposób niedyskryminujący, czyli dla wszystkich obywateli krajów Schengen - czyli także na przykład dla Włochów. Oznacza to, że Polacy od soboty 13 czerwca będą mogli swobodnie podróżować do tych krajów strefy Schengen, które się dla Polaków otworzą. Polska dotrzymała więc nieformalnego terminu wyznaczonego przez Komisję Europejską. Bruksela mówiła, że zniesienie kontroli powinno nastąpić do końca miesiąca.

Wiele krajów, takich jak Belgia, postanowiło, że zniosą kontrolę od 15 czerwca. Nie będzie także żadnych utrudnień w tranzycie.



Od 16 czerwca możliwe loty międzynarodowe

Jak potwierdził Mateusz Morawiecki rząd podjął decyzję o otwarciu granic z państwami UE od 13 czerwca.



Uczymy się.(...) Dzięki temu mogliśmy szybko spowodować powrót gospodarki na razie na trzeci, czwarty bieg, a za chwilę - mam nadzieję - na piąty bieg - powiedział premier. Jak najszybciej potrzebujemy przywrócić kontakty handlowe z Unią Europejską - dodał.



Od 16 czerwca będą możliwe loty międzynarodowe, choć przewoźnicy do tych decyzji muszą się dostosować i będą potrzebowali pewnie tydzień, dwa, czy trzy na przygotowanie siatki połączeń - powiedział szef rządu. Już teraz jesteśmy z kontakcie z LOT - em, aby odpowiednio zaplanował sobie świadczenie usług - dodał.



Jesteśmy w ważnym momencie walki z koronawirusem.(...) Nie wiadomo, co będzie za miesiąc, dwa czy trzy. Ale dziś można powiedzieć, że zarządzamy ryzykiem we właściwy sposób - mówił Morawiecki

Już w maju niektóre państwa UE zapowiedziały stopniowe znoszenie obostrzeń i otwieranie granic od czerwca. Od zeszłego tygodnia obywatele państw UE mogą podróżować do Włoch, swoje granice otwiera też Austria. Niemcy, Czechy, Francja i Grecja planują to uczynić 15 czerwca, a Hiszpania otworzy się 22 czerwca.

Część państw rezygnuje także z kontroli na granicach i konieczności kwarantanny dla obywateli wybranych innych państw. Obecnie bez obostrzeń można podróżować między Czechami, Słowacją a Węgrami czy Austrią.