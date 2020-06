Amerykański ekspert od spraw epidemii Anthony Fauci nazwał koronawirusa „najgorszym koszmarem”. Ostrzegł, że kryzys nie został jeszcze zażegnany, w związku z łagodzeniem obostrzeń w wielu krajach. W Brazylii Sąd Najwyższy nakazał opublikować nieocenzurowane dane na temat zachorowalności w tym kraju. W Wielkiej Brytanii zarzucono pomysł, by uczniowie wrócili do szkół podstawowych jeszcze przed wakacjami. WHO przypomina, że zarażanie innych przez osoby, które przechodzą Covid-19 bezobjawowo, jest wciąż „otwartą kwestią”. Na świecie koronawirusem zaraziło się ponad 7 milionów ludzi, z czego ponad 411 tysięcy zmarło. W Polsce mamy 27560 zakażonych oraz 1183 zgony. Najważniejsze informacje na temat pandemii koronawirusa w kraju i na świecie znajdziecie w naszym raporcie dnia.

(zdjęcie ilustracyjne) /SebastiĂŁo Moreira /PAP/EPA