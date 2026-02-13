​Problemy byłego zastępcy szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Rostysława Szurmy. Polityk jest poszukiwany listem gończym przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne - NABU. Ukraińskie służby podejrzewają go o przywłaszczenie mienia, a także legalizację dochodów z przestępców. Ścigany jest także jego brat.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Vladyslav Musiienko / PAP/EPA

Listy gończe za Szurmą i jego bratem Ołehem opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Jako organ prowadzący postępowanie wskazano Centralne Biuro Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy.

Ukraińskie służby ścigają byłego współpracownika Zełenskiego

W liście gończym wymieniono także artykuły, na podstawie których wysunięto podejrzenie. Dotyczą one przywłaszczenia mienia w szczególnie dużych rozmiarach lub przez zorganizowaną grupę oraz legalizację dochodów pochodzących z przestępstwa - pisze w piątek agencja Interfax-Ukraina.

21 stycznia NABU i Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna ujawniły schemat defraudacji środków z "zielonej taryfy" energetycznej na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego, ze stratami w wysokości 141,3 mln hrywien (ponad 11,6 mln zł).

To tam ma przebywać Szurma

Urodzony we Lwowie Rostysław Szurma ma 42 lata. Od listopada 2021 do września 2024 roku był zastępcą szefa Biura Prezydenta Ukrainy. Według mediów obecnie mieszka w Niemczech, dokąd wyjechał, gdyż jako ojciec trójki dzieci nie podlegał mobilizacji.