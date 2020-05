Być może pod koniec tygodnia będzie decyzja o ponownym testowaniu górników; chcemy uniknąć nowej fali zakażonych górników - mówił w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Zapowiedział, że od wtorku będą testowane rodziny, z którymi przebywają osoby zakażone.

Pytany podczas konferencji prasowej w Katowicach, jaka część przebadanych górników choruje na COVID-19, odparł, że to zależy od kopalni, w której pracują. Dodał, że wyniki wciąż spływają.

Sama skala przebadanych 15 tysięcy górników pokaże nam, jaki będzie procent zakażonych górników. Dlatego chcemy, aby tylko te osoby, które mają wynik ujemny mogły dalej pracować w kopalni - zaznaczył.



Jak zapowiedział, że "być może pod koniec tygodnia będzie decyzja o ponownym testowaniu górników, żebyśmy jeszcze wiedzieli, czy ewentualnie z tej grupy ujemnych wyników badań, nie mamy nowych zakażonych". Chcemy uniknąć nowej fali zakażonych górników - podkreślił Kraska.



Śląsk izolowany od reszty kraju?

Pytany, czy ze względu na sytuację epidemiczną Śląsk może być izolowany od reszty kraju, Kraska stwierdził, że po poniedziałkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego jest optymistą, "że nie będzie takiej potrzeby".



Jeżeli mieszkańcy Śląska, a wiem, że to są bardzo rozsądni ludzie i praktyczni, podejdą do tego sposób bardzo zwarty i rozumny, to myślę, że nasze wysiłki, ale także wysiłki społeczeństwa pozwolą na to, że Śląsk będzie dalej funkcjonował i pracował dla całego kraju - powiedział.



Według Kraski, 97-98 proc. górników przechodzi zakażenie koronawirusem w sposób bezobjawowy.



To jest dobre dla tych osób, które są zakażone, ale także powoduje pewne niebezpieczeństwo, że nieświadomość tego zakażenia, może powodować, że zakażane są osoby, z którymi te osoby się stykają. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy przetestowali jak największą liczbę pracujących, ale także rozpoczynamy od jutra (od wtorku) testowanie rodzin, z którymi osoby "dodatnie" w tej chwili przebywają - poinformował wiceminister zdrowia.