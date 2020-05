Czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Bobrek w Bytomiu - to informacja z Węglokoksu, do którego należy zakład. Powodem jest rosnąca liczba zakażonych górników. Z ostatnich danych wynika, że zaraziło się tam kolejnych 26 pracowników.

Kopalnia Bobrek / Andrzej Grygiel / PAP

W kopalni Pniówek w Pawłowicach też wzrosła liczba zakażonych górników, ale nie wstrzymano tam wydobycia. Postanowiono natomiast przebadać tam całą załogę. Do tego czasu pracować mogą tylko ci, którzy mają negatywny wynik badań. Od czwartku do soboty w tym zakładzie wykonano około 900 testów. Wczoraj pobrano około tysiąca kolejnych.

O badaniach teraz każdy z pracowników ma być powiadamiany telefonicznie albo otrzyma SMS-a. Jak informuje zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej, do tej pory w tej kopalni wydobyto więcej węgla niż planowano. Dlatego nie ma teraz obawy, że nie będą realizowane zobowiązania.

Pozostałe kopalnie JSW pracują normalnie. W sumie dotąd zakażenie wykryto tam u ponad 70 pracowników. Na kwarantannie jest ponad 270 osób.

Poranne dane z całego Śląska mówiły o kolejnych 108 zakażonych górnikach. Tym samym liczba wszystkich zakażonych górników w regionie wzrosła do ponad 600 pracowników. Około 2 tysięcy jest na kwarantannie.



Na szczęście, jak do tej pory, stan większości zakażonych górników jest dobry. Do szpitali trafiło kilkanaście osób. Natomiast ponad 20 górników umieszczono w izolatorium w Goczałkowicach-Zdroju. To osoby, które z równych powodów, nie mogą odbywać kwarantanny w domach.