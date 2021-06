Jest szansa, że dzieci nie trafią na kwarantannę po powrocie z zagranicznych wakacji. Rząd planuje zmiany w przepisach - ustalili reporterzy RMF FM. Teraz dzieci, które nie są zaszczepione, by uniknąć kwarantanny, muszą mieć wykonany test i negatywny wynik. Bez tego trafiają na kwarantannę, z której zwolnieni są rodzice z unijnym certyfikatem covidowym.

Zmiany mają pojawić się od 26 czerwca, czyli tuż przed samymi wakacjami - dowiedział się reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Rozporządzenie w tej sprawie właśnie powstaje i dokument jest w obiegu międzyresortowym.

Jak zaznacza nasz dziennikarz, może oczywiście się zdarzyć, że np. MSWIA złoży sprzeciw, ale generalnie rządowy plan jest taki, by dzieci zwolnić z kwarantanny.

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz wyjaśnia, że chodzi o te dzieci, które nie mogą być zaszczepione, czyli do 12. roku życia. Te starsze można zapisywać na szczepienia już od minionego poniedziałku.

Zapowiadanie przez rząd rozwiązanie ma ułatwić rodzinom planowanie zagranicznych wakacji z dziećmi.

Jakie przepisy obowiązują dziś?

Rodzice planujących zagraniczny urlop z dzieckiem w najbliższych dniach muszą przede wszystkim pamiętać o sprawdzeniu, jakie są wymogi dotyczące dzieci w kraju, do którego planują wyjazd i w kraju, przez który zamierzają jechać tranzytem. Nie ma bowiem jednolitych unijnych zasad.

Część krajów nie wymaga negatywnego wyniku testu od dzieci do 5. roku życia - inne kraje do 7., a jeszcze inne do 12. roku życia.

Wyjazd z dzieckiem na urlop za granicą może więc oznaczać konieczność wykonania testu na koronawirusa.

Trzeba pamiętać, że test - według unijnych zasad - zachowuje ważność przez 48 godzin. To oznacza, że procedurę przetestowania dziecka trzeba powtórzy przy powrocie do Polski, by uniknąć kwarantanny.

Taki test można zrobić w ciągu 48 godzin po przyjeździe. Jeśli dziecku takiego testu nie zrobimy, trafi ono na kwarantannę. Z kwarantanny są zwolnieni wtedy rodzice, którzy są zaszczepieni.

Aby wynik testu dziecka był łatwiej dostępny, minister Niedzielski zapowiedział powiązanie konta pacjenta rodzica właśnie z kontem dziecka. Wtedy do swojego paszportu covidowego rodzice będą mogli pobrać, jeśli jest negatywny - wynik testu dziecka.

Jak pobierać Unijne Certyfikaty Covid?

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które można pokazać, przekraczając granice. Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta (pacjent.gov.pl), a od 10 czerwca również w aplikacji mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.

Można go też otrzymać go w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.

Ozdrowieńcy lub osoby, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, mogą poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej.

Aby otrzymać certyfikat, należy:

Zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta.

Następnie wybrać kafelek "Certyfikaty" na dole strony, rodzaj certyfikatu i kliknąć na "Pobierz kod QR".

Następnie należy zapisać pdf na swoim urządzeniu lub wydrukować; można też zeskanować kod.

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także Islandii, w Norwegii i Liechtensteinie. Należy jednak pamiętać, że wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym). Każdorazowo przed podróżą należy więc sprawdzić obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajemy.