Od 13 czerwca i od 26 czerwca wprowadzane jest dalsze luzowanie obostrzeń, w tym drugim terminie na całe wakacje - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z ministrem zdrowia, Adamem Niedzielskim. Luzowanie ma dotyczyć limitów osób mogących przebywać w kościołach, lokalach gastronomicznych, czy na organizowanych imprezach. Jak zapowiedział premier - te limity nie będą dotyczyły osób zaszczepionych.

Tłumy turystów na Krupówkach w Zakopanem podczas długiego weekendu w Boże Ciało / Grzegorz Momot / PAP

Wszyscy czekaliśmy na moment oddechu po III fali i jest on teraz na wyciągnięcie ręki, bo dane są coraz lepsze. Musimy wciąż zachowywać czujność, ale przybywa też zaszczepionych. Na początku czerwca pobiliśmy rekord - ponad 620 tys. szczepień dziennie - mówił premier Morawiecki, przekonując o sukcesie programu szczepień.



Pandemia na świecie niestety jeszcze się nie zakończyła, mamy wciąż do czynienia z niebezpiecznymi mutacjami; więc bardzo wszystkich proszę, żeby cały czas przestrzegać zasad sanitarnych, które obowiązują, szczepić się - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.



Zaznaczył, że "coraz więcej krajów Europy, właściwie już prawie wszystkie kraje Europy wdrażają różnego rodzaju certyfikacje umożliwiającą łatwiejsze przemieszczanie się, uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach, imprezach, koncertach, (mieszkanie) w hotelach w zakresie turystyki międzynarodowej, a także przy kontrolach granicznych nie będzie potrzebna kwarantanna bądź testy, jeżeli osoba będzie mogła się rzeczywiście legitymować odpowiednim szczepieniem".



Cytat Kolejne fazy luzowanie nie oznaczają końca pandemii; musimy zachować tutaj ostrożność i daleko idącą czujność w tym zakresie. Ale w wakacje - wszystko wskazuje na to, że dzięki programowi szczepień przede wszystkim - możemy doprowadzić do dalszego luzowania obostrzeń w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym. powiedział Morawiecki.

Niedzielski: Będziemy utrzymywać minimalną rezerwę łóżek covidowych w każdym regionie

Szef resortu zdrowia zapewnił, że sytuacja epidemiczna jest przez resort zdrowia bardzo uważnie monitorowana. Ścieżka luzowania obostrzeń, którą obraliśmy, nie prowadzi do wzrostu zakażeń - mówił Adam Niedzielski. Minister zapowiedział jednak, że - dla bezpieczeństwa - zachowana zostanie minimalna ilość łóżek covidowych.

Te łóżka w systemie covidowym pozostaną, ale pozostaną na pewno w wielkości poniżej 10 tys. łóżek tak, aby w każdy województwie, regionie, zapewnić sferę bezpieczeństwa - podkreślił szef resortu zdrowia.



W jego opinii "system musi być przygotowany, aby w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, elastycznie zareagować i zwiększyć dostępność w ramach systemu covidowego".

Niedzielski dodał, że czwartek jest ważnym dniem, ponieważ średnia liczba zakażeń tygodniowa na 100 tys. mieszkańców spadła poniżej jednego. To jest rzeczywiście taki próg, którego dawno nie obserwowaliśmy - podkreślił.

Niedzielski powiedział również, że obserwowany jest bardzo dynamiczny spadek liczby zgonów. W tej chwili ta liczba zgonów, jeżeli chodzi o średnią tygodniową wynosi 53 dziennie i to też w stosunku do poprzedniego tygodnia jest spadek o 40 proc. - poinformował.

Luzowanie obostrzeń na wakacje. Do limitów nie wliczają się osoby zaszczepione

W najbliższych dniach otworzymy Stadion Narodowy dla strefy kibica - poinformował premier.

Od 26 czerwca łagodzimy obostrzenia na czas wakacji - mówił Morawiecki. Targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości. Wydarzenia sportowe i koncerty będą się mogły odbywać z 50 proc. obłożeniem miejsc.

W hotelach i obiektach wypoczynkowych zwiększamy limit zajętych miejsc do 75 proc. Do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12 roku życia. Jak mówił premier, dzięki temu rząd chce zachęcić do wysyłania dzieci na wyjazdy wakacyjne. One także potrzebują oddechu - dodał Morawiecki.

Wszystkie limity, które zapowiada rząd nie będą dotyczyły wyłącznie osób zaszczepionych.

Co się zmieni od 13 czerwca?

Jak zapowiedział rząd od 13 czerwca otwarte będą strefy gastronomiczne m.in. w kinach, teatrach, na koncertach. Więcej wiernych także będzie mogło przebywać w kościołach - do 50 proc. obłożenia miejsca kultu.

Co się zmieni od 26 czerwca? Sprawdź LISTĘ OBOSTRZEŃ

Wprowadzone zasady mają obowiązywać do końca wakacji.

Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw - nowy limit uczestników - 1 osoba na 10 m kw.

- nowy limit uczestników - 1 osoba na 10 m kw. Świątynie - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

- maksymalnie 75 proc. obłożenia. Dyskoteki - maksymalnie 150 osób.

- maksymalnie 150 osób. Imprezy i spotkania organizowane na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej - bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób.

- bez zmian, maksymalnie 150 osób, Zgromadzenia - maksymalnie 150 osób. Transport - 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos.

- 100 proc. obłożenia. Pasażerowie powinni mieć maseczki zakrywające usta i nos. Wesołe miasteczka - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

- maksymalnie 75 proc. obłożenia. Kina i teatry - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

- maksymalnie 75 proc. obłożenia. Hotele - maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia.

- maksymalnie 75 proc. zajętych pokoi. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia. Restauracje - maksymalnie 75 proc. obłożenia.

- maksymalnie 75 proc. obłożenia. Widownia na obiektach sportowych - maksymalnie 50 proc. obłożenia.

Kiedy jesteśmy uznawani za zaszczepionych?

Od 26 czerwca Polska przechodzi na unijny sposób nabywania uprawnień o zaszczepieniu. Zmieni się status osoby w pełni zaszczepionej.

Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Więcej osób na weselach, otwarte sale zabaw dla dzieci

Obecne obostrzenia obowiązują do 25 czerwca.

Od 6 czerwca rząd przywrócił możliwość funkcjonowania sal zabaw dla najmłodszych z obowiązującym limitem jednej osoby na 15 m kw., możliwość prowadzenia w tradycyjny sposób targów, konferencji, wystaw z limitem jednej osoby na 15 m kw.

Zwiększony został też limit osób mogących uczestniczyć w weselach i zgromadzeniach publicznych do 150 osób.