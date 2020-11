Żałuję, że nie możemy liczyć na pomoc przy organizacji szpitala covidowego. Wszystkie procedury musimy wymyślać sami. Stajemy jednak do walki - tak w rozmowie z reporterem RMF mówi Robert Makówka, dyrektor szpitala powiatowego w Sierpcu na Mazowszu. To jeden z 16 małych szpitali powiatowych przekształconych w całości w placówkę przeznaczoną dla chorych na koronawirusa. W sumie ma to dać już dziś tysiąc nowych miejsc dla chorych na Covid-19.

