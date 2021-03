Już tylko 6 wolnych łóżek było w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w środę wczesnym popołudniem. Zajętych było 214 z 220 miejsc. To ustalenia reporterów RMF FM. Do 43 wzrosła też liczba chorych na Covid-19 w miejskim Szpitalu Południowym na warszawskim Ursynowie. Wojewoda mazowiecki kolejny raz apeluje o zgłaszanie się personelu medycznego do pracy w tej placówce, by uruchomić następne łóżka. Z wysokim obłożeniem w szpitalach tymczasowych zmaga się województwo pomorskie. Tam wolne miejsca zostały tylko w Sopocie, a i to w każdej chwili może się zmienić, bo w regionie przybywa zakażeń koronawirusem.

REKLAMA