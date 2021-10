"​Mamy świadomość tego, że musimy zachować wszelką ostrożność i zdrowy rozsądek w postępowaniu na polskich uczelniach" - powiedział podczas konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zachęcał również studentów do szczepień.

Przemysław Czarnek / Wojtek Jargiło / PAP

Od połowy sierpnia nie obowiązuje już rozporządzenie, które ograniczało możliwość stacjonarnej nauki na uczelniach w Polsce przez ostatni rok akademicki - przypomniał minister.

Wracamy do sytuacji prawnej sprzed pandemii - dodał.

Czarnek podkreślił, że sytuacja ta nie oznacza braku obowiązku przestrzegania przepisów sanitarnych, które zostały wydane przez resort edukacji i zdrowia wraz z jego służbami sanitarnymi, i które stale obowiązują.



Te wytyczne i zalecenia trafiły do wszystkich uczelni w całej Polsce - powiedział.



Wszystkich rektorów oraz wszystkich odpowiedzialnych za nauczanie i dydaktykę na naszych polskich uczelniach zachęcam do tego, aby utrzymywali elementy nauki zdalnej tylko tam, gdzie jest to konieczne - mówił minister.



Chcemy odbudować wspólnotę akademicką i normalne relacje między studentami, profesorami i studentów z profesorami, ale musimy stosować się do tych wszystkich przepisów, których przestrzeganie jest niezbędne do tego, abyśmy nie musieli, w jakiejś perspektywie czasowej znów przechodzić na naukę zdalną - zakomunikował.



Czarnek podczas konferencji zachęcał również do szczepień przeciwko COVID-19. Szczepienia są jedyną formą zabezpieczenia się przed ciężką chorobą i utratą życia - zaznaczył.



Zachęcamy wszystkich studentów do szczepień, żebyśmy mogli razem powstrzymać czwartą falę, w którą wchodzimy - podsumował minister.