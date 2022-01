Trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej złożyło na ręce premiera rezygnację z doradzania rządowi w sprawie epidemii. Zalecenia ekspertów nie były wykorzystywane przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

Spotkanie premiera z członkami Rady Medycznej i ministrem zdrowia / Krystian Maj/KPRM /

W oświadczeniu części członków Rady Medycznej do spraw Covid-19 działającej przy premierze, które w piątek przesłano PAP, napisano m.in., że decyzja zapadła z uwagi na "brak wpływu rekomendacji na realne działania" i "wyczerpanie się dotychczasowej współpracy".



"Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie Covid-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych" - napisało 13 członków rady.



Pod oświadczeniem podpisali się:

prof. Robert Flisiak,

prof. Magdalena Marczyńska,

prof. Agnieszka Mastalerz-Migas,

prof. Radosław Owczuk,

prof. Iwona Paradowska,

prof. Miłosz Parczewski,

prof. Małgorzata Pawłowska,

prof. Anna Piekarska,

prof. Krzysztof Pyrć,

prof. Krzysztof Simon,

prof. Konstanty Szułdrzyński,

prof. Krzysztof Tomasiewicz,

prof. Jacek Wysocki.

Frustracja w Radzie Medycznej

Wczoraj informowaliśmy, że w Radzie Medycznej prawdopodobnie dojdzie do zmian. Eksperci czuli się sfrustrowani. Rząd nie wykorzystywał ich zleceń np. tego dotyczącego szczepienia wybranych grup oraz sprawdzania paszportów covidowych.

Mam wrażenie, że większość osób w Europie i na świecie jest w stanie to wszystko zrozumieć i wprowadzić, natomiast u nas jest opór i dyktat ludzi, którzy negują każdego tego typu działanie. Dla mnie to rzecz kompletnie niezrozumiała - podkreślał profesor Krzysztof Tomasiewicz.

Problemem dla lekarzy było też to, że byli atakowani przez polityków rządu. Jesteśmy atakowani i to, co najbardziej smutne, także przez członków rządu premiera, któremu doradzamy, moim zdaniem tak to nie powinno wyglądać - mówił Tomasiewicz.

Tomasiewicz mówił też o tym, że wiele reguł było dobrze opracowanych przez Radę. Mówienie w tym momencie o zamachu na wolność czy konstytucję nie ma nic wspólnego z tym, co trzeba zrobić w czasie pandemii. Wszystkie działania mają służyć ochronie życia i zdrowia obywateli, naszych rodaków - podkreślił.

W poniedziałek Rada Medyczna przy premierze opublikowała stanowisko w sprawie wypowiedzi małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak. Rada twierdzi w nim, że "negowanie wartości szczepień przeciw Covid-19 jest niedopuszczalne i winno skutkować utratą stanowisk publicznych". Ani minister edukacji i nauki, ani wojewoda nie chcieli jednak pozbawić Nowak pełnionej funkcji.



Prof. Horban: Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie i nie powinna się zajmować w ogóle medycyną Jakub Rutka / RMF FM

Kto był w Radzie Medycznej przy premierze?

Do tej pory Radę Medyczną przy premierze stanowili:





prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska,

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki,

prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak,

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon,

prof. dr hab. n. med. Tomasz Laskus,

prof. dr hab. n. med. Anna Piekarska,

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski,

​​​​​​prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz,

prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Pyrć,

prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk,

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas,

dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz,

dr n med. Artur Zaczyński,

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska ,

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński ,

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna.





Wkrótce więcej informacji.