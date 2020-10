Z naszych badań wynika, że 20-30 procent nowych zakażonych trafi do szpitali. Przy obecnych bilansach to 2-3 tysiące nowych pacjentów dziennie - przekazał w czasie wystąpienia w Sejmie minister zdrowia Adam Niedzielski. Zauważył również, że "na początku mieliśmy do czynienia z ogniskami - które jest o wiele łatwiej zwalczać", natomiast w tej chwili dwie trzecie przypadków pochodzą już "ze źródeł rozproszonych", spoza ognisk. Zwrócił także uwagę, że liczba tzw. czerwonych stref dochodzi już do 300 - przy ogólnej liczbie powiatów wynoszącej 380 - i podkreślił: "Musimy zwiększyć obostrzenia. (…) W tej chwili testujemy wydolność (systemu opieki zdrowotnej)".

