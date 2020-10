"Na pewno nie zrobiono wszystkiego, to jest oczywista oczywistość (…). Skala wyobrażenia rządzących nie objęła tak dużej liczby zakażeń" - tak prof. Andrzej Horban - krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych i główny doradca premiera ds. walki z pandemią koronawirusa - odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie o to, czy nie "przespaliśmy" wakacji i zrobiliśmy wszystko, by przygotować się na jesienną falę epidemii koronawirusa. Zaznaczył, że obecny poziom 10 tysięcy potwierdzanych dziennie zakażeń SARS-CoV-2 to "górna granica możliwości systemu, który w tej chwili (…) jest wdrożony, bez demolowania służby zdrowia".

