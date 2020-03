Dziecko z powiatu krotoszyńskiego zostało zakażone koronawirusem. To 8-letnia dziewczynka, u której Covid-19 objawił się jedynie w postaci lekkiego kataru - poinformowała rzecznik prasowy krotoszyńskiego sanepidu Natalia Snadna.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Dziecko miało lekki katar - mówi rzecznik prasowy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wielkopolskim Krotoszynie Natalia Snadna.

Okazało się, że dziadek dziewczynki zaraził się koronawirusem w poradni okulistycznej w Krotoszynie. Spotkał tam 75-letniego kolegę, który kilkanaście dni później zmarł zakażony koronawirusem, choć to nie Covid-19 był przyczyną jego śmierci.



W tym czasie dziadek wraz z małżonką opiekowali się 8-letnią wnuczką. Wykonane badania na obecność koronawirusa wykazały, że Covid-19 nie wystąpił u dziadka, za to stwierdzono go u babci i dziewczynki.



Służby sanitarne czekają na wyniki badań rodziców dziewczynki. Dziewczynka została objęta kwarantanną domową - powiedziała Natalia Snadna.