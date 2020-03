Jedną z najważniejszych rzeczy, którą może zrobić każdy, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jest częste mycie rąk. By zrobić to właściwie, czynność powinna trać 30 sekund. Profilaktykę promuje m.in. Beata Kozidrak myjąc ręce i jednocześnie śpiewając „Białą Armię”. Nagranie stało popularne w internecie.

