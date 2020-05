Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus podał w piątek, że WHO bada związek Covid-19 z diagnozowanym u dzieci zespołem zapalnym podobnym do choroby Kawasakiego. Choroba pojawiła się już w Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Włoszech i Hiszpanii.

