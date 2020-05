Zaniepokojenie społeczne zwiększającą się liczbą zakażeń wywołanych przez koronawirus SARS-CoV-2 oraz media społecznościowe stworzyły klimat sprzyjający szerzeniu się niesprawdzonych doniesień dotyczących np. potencjalnych interakcji lekowych.

Specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny sportowej, pediatra. Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.



Specjalista chorób zakaźnych oraz medycyny sportowej, pediatra. Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Autor podręcznika medycznego Atlas Chorób Zakaźnych Dzieci (2004), współtwórca podręcznika Medycyna Sportowa (2008) i Medycyna Podróży (2016). Ma na koncie liczne publikacje naukowe oraz tłumaczenia podręczników medycznych.

Przykładem są opinie, by osoby podejrzewane o zakażenie koronawirusem unikały przyjmowania ibuprofenu. Niektórzy klinicyści sugerowali bowiem, że stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) na początku zakażenia COVID-19 może mieć negatywny wpływ na przebieg choroby. Obawy te opierały się na niepotwierdzonych kazuistycznych doniesieniach o kilku pacjentach w młodym wieku, którzy otrzymali NLPZ we wczesnej fazie zakażenia, a następnie ciężko chorowali, a także na teoretycznym założeniu, że właściwości przeciwzapalne związane z NLPZ w tym Ibuprofenu mogą mieć negatywny wpływ na układ odpornościowy chorego.



W chwili obecnej na podstawie dostępnych informacji nie ma powodu, aby pacjenci przyjmujący ibuprofen przerywali leczenie. Jest to szczególnie ważne u pacjentów przyjmujących ibuprofen lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne z powodu chorób przewlekłych.



Europejska Agencja Leków (EMA) potwierdziła, że "Obecnie nie ma dowodów naukowych potwierdzających związek między ibuprofenem a pogorszeniem przebiegu infekcji COVID-19".

WHO również nie rekomenduje zaprzestarania stosowania ibuprofenu, na bieżąco konsultuje się z lekarzami leczącymi pacjentów z COVID-19 i do tej pory nie było żadnych doniesień o jakichkolwiek negatywnych skutkach ibuprofenu, poza znanymi zwykle działaniami niepożądanymi, które ograniczają jego stosowanie w niektórych grupach pacjentów.

Również Prezes Polskiego Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wskazał, że z chwilą rozpoczęcia leczenia gorączki lub bólu u chorych z COVID-19, pacjenci i personel medyczny powinni rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia, włączając w to paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jak zaznaczono, użycie każdego produktu leczniczego niesie ze sobą korzyści i ryzyka, które są odzwierciedlone w zatwierdzonych drukach informacyjnych, i które powinny być wzięte pod uwagę razem z krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia. Prezes URPL podkreślił, że pacjenci oraz personel medyczny nadal powinni stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak ibuprofen) zgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi oraz według krajowych wytycznych dotyczących leczenia.

W obecnej sytuacji zalecane jest aby wszystkie stosowane doraźnie leki przyjmować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres.

PYTANIA JAKIE MOGĄ POJAWIĆ SIĘ U PACJENTÓW:

Czy to prawda, że Ibuprofen zwiększa ryzyko zachorowania na koronawirusa?



Obecnie nie ma dowodów naukowych łączących stosowanie ibuprofenu ze zwiększona podatnością na chorobę/ zaostrzeniem COVID-19. Podkreśla to zarówno WHO (Światowa Organizacja Zdrowia), jak i EMA (Europejska Agencja Leków) , czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce. Prezes polskiego Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wskazał, że z chwilą rozpoczęcia leczenia gorączki lub bólu u chorych z COVID-19, pacjenci i personel medyczny powinni rozważyć wszystkie dostępne opcje leczenia, włączając w to paracetamol oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jak zaznaczono, użycie każdego produktu leczniczego niesie ze sobą korzyści i ryzyka, które są odzwierciedlone w zatwierdzonych drukach informacyjnych, i które powinny być wzięte pod uwagę razem z krajowymi wytycznymi dotyczącymi leczenia, których większość zaleca paracetamol jako lek pierwszego wyboru w leczeniu gorączki i bólu. Prezes

URPL podkreślił, że pacjenci oraz personel medyczny nadal powinni stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne (takie jak ibuprofen) zgodnie z zatwierdzonymi drukami informacyjnymi oraz według krajowych wytycznych dotyczących leczenia. W obecnej sytuacji zalecane jest aby wszystkie stosowane doraźnie leki przyjmować w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres.

Pełna treść oświadczenia Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce z dnia 18 marca jest dostępna na stronie Urzędu.

W ostatnich dniach podobne oświadczenia wydały analogiczne Urzędy w kilku państwach członkowskich Unii Europejskiej, takich jak Hiszpania, Chorwacja, Bułgaria, Czechy czy Norwegia. Wszystkie wskazują na brak danych potwierdzających zaostrzenie się ̨ infekcji spowodowanej przez COVID-19 przy stosowaniu ibuprofenu.

Czy Ibuprofen osłabia układ odpornościowy - obniża gorączkę i wówczas organizm nie walczy z chorobą?

Brakuje badań klinicznych przekonująco wspierających tezę, że niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym ibuprofen, osłabiają istotnie naturalną reakcję układu odpornościowego.

Skuteczność kliniczna Ibuprofenu w leczeniu dzieci



Ibuprofen jest szeroko stosowany w leczeniu stanów zapalnych, ostrego i przewlekłego bólu oraz gorączki u dzieci. Chociaż inne NLPZ takie jak ketoprofen także mogą być stosowane u dzieci ibuprofen pozostaje jedynym NLPZ, który może być podawany niemowlętom od 3 miesiąca życia. Wykazano, że ibuprofen skutecznie skraca i zmniejsza gorączkę u dzieci. Wykazano także, że ibuprofen skutecznie łagodzi bóle mięśniowo-szkieletowe, bóle głowy oraz bóle zębów. Ibuprofen jest również odpowiednim lekiem przynoszącym ulgę w dolegliwościach zapalnych, takich jak ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ) i zapalenie gardła i migdałków.

Przeciwzapalne właściwości ibuprofenu uzasadniają również jego stosowanie pacjentów z mukowiscydozą, w której lek ten powinien być stosowany preferencyjnie w stosunku do glikokortykosteroidów, ze względu na mniejszą liczbę działań niepożądanych. Ibuprofen oceniono w podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją kontrolowanym placebo w grupie 85 chorych z mukowiscydozą wieku od 5 do 39 lat. Ibuprofen w porównaniu z placebo ograniczył roczny spadek nasilonej pojemności wydechowej (FEV) oraz stan zapalny w płucach analizowany za pomocą zdjęć rentgenowskich, co pozwala na wyciągnięcie wniosku, że ibuprofen podawany przewlekle dzieciom z mukowiscydoza może opóźnić upośledzenie funkcji płuc przy minimalnym niekorzystnym wypływie na parametry nerkowe.

Podsumowując, ibuprofen pozostaje lekiem pierwszego rzutu w leczeniu bólu towarzyszącego zapaleniu u dzieci, co dobrze udokumentowano w licznych badaniach.

Ibuprofen, jako jedyny lek z grupy NLPZ, który można stosować u niemowląt >3 miesiąca życia pozostaje podstawowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) w stanach zapalnych oraz bólach towarzyszących zapaleniu u dzieci. Korzystny profil bezpieczeństwa oraz skuteczność ibuprofenu sprawiła, że lek jest częściej stosowany u dzieci. Jak dotąd brak badań klinicznych lub populacyjnych, które oceniłyby bezpośrednio ryzyko stosowania NLPZ u chorych na COVID-19. EMA jak również WHO nie zalecają unikania NLPZ, w tym ibuprofenu w przypadku wskazań klinicznych.

