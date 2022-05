1 czerwca wchodzi w życie ważna zasada dotycząca wjazdu do Włoch. Od jutra turyści nie będą już potrzebowali certyfikatów covidowych, by odpoczywać na Półwyspie Apenińskim. Bez dodatkowych restrykcji możemy się też wybrać na odpoczynek w większości krajów UE.

Podróże po krajach unijnych łączyły się dotychczas z koniecznością przedstawiania zaświadczeń o odbyciu szczepienia przeciw Covid-19 lub negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Wiele krajów zrezygnowało w okresie letnim ze sprawdzania certyfikatu covidowego przy przekraczaniu ich granic.

Wszyscy obywatele UE mogą wjechać obecnie bez żadnych ograniczeń związanych z Covid-19 do następujących krajów:

Austrii,

Belgii,

Bułgarii,

Chorwacji,

Czech,

Danii,

Estonii,

Finlandii,

Grecji,

Holandii,

Irlandii,

Litwy,

Łotwy,

Rumunii,

Słowacji,

Słowenii,

Szwecji,

Węgier.

Bez przeszkód można też podróżować do uznających do tej pory unijne certyfikaty Szwajcarii, Norwegii i Islandii.

Koniec z obowiązkiem posiadania tzw. Green Pass we Włoszech

W środę we Włoszech przestanie obowiązywać jedno z ostatnich obostrzeń, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Resort zdrowia ogłosił, że nie przedłuży obowiązku posiadania tzw. Green Pass, który wygasa z końcem maja.

Do 15 czerwca wymagane będą maseczki w kinach, teatrach, salach koncertowych oraz we wszystkich środkach transportu - od autobusów i metra po samoloty.

Od 1 czerwca - co najmniej na okres letni - do grona państw, które nie wymagają certyfikatu covidowego dołączą też Niemcy.

Francja. Jakie zasady wjazdu obowiązują?

Przy wjeździe do Francji w przypadku podróżnych zaszczepionych w rozumieniu przepisów europejskich nie jest wymagany negatywny test (unijny certyfikat Covid jest ważny przez 9 miesięcy po szczepieniu podstawowym).

Nieszczepieni podróżni muszą przedstawić negatywny wynik testu PCR wykonanego do 72 godzin wcześniej lub testu antygenowego nie starszego niż sprzed 48 godzin lub zaświadczenie o powrocie do zdrowia (pozytywny wynik testu przeprowadzony co najmniej jedenaście dni i nie więcej niż sześć miesięcy przed podróżą). Z tych restrykcji zwolnione są dzieci do lat 12.

Portugalia i Hiszpania. Jakie zasady wjazdu obowiązują?

Aby wjechać do Portugalii i Hiszpanii, wszyscy przybyli muszą okazać certyfikat szczepień, świadectwo ozdrowienia lub negatywny wynik testu. Może to być test PCR wykonany w ciągu 72 godzin przed wylotem lub szybki test antygenowy - 24 godziny przed wylotem. Zasady te obowiązują wszystkie osoby powyżej 12. roku życia.

Przy wjeździe na portugalską Maderę nie obowiązują żadne regulacje związane z Covid-19.

Cypr. Jakie zasady wjazdu obowiązują?

Przy wjeździe na Cypr podróżni powyżej 12 roku życia, którzy nie są w pełni zaszczepieni lub niedawno nie przeszli Covid-19 muszą wykonać test PCR na 72 godziny przed wejściem na pokład lub szybki test antygenowy 24 godziny przed odlotem. Niezaszczepione dzieci poniżej 12. roku życia są zwolnione z posiadania wyniku testu.

Malta. Jakie zasady wjazdu obowiązują?

Podróżni z UE mogą wjechać na Maltę pod warunkiem przedstawienia dowodu pełnego szczepienia, negatywnego testu PCR z ostatnich 72 godzin lub testu antygenowego z ostatnich 24 godzin lub zaświadczenia o wyzdrowieniu w ciągu ostatnich 180 dni. Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione z przestrzegania tych reguł.

Turcja. Jakie zasady wjazdu obowiązują?

Udający się do Turcji turyści powyżej 12. roku życia muszą przedstawić dowód zaszczepienia lub przebycia choroby (między 28 dniami a 6 miesiącami przed podróżą), lub negatywny wynik testu PCR sprzed 72 godzin albo testu antygenowego sprzed 48 godzin.

Zgodnie z decyzją Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) od 16 maja pasażerowie latający w UE nie muszą nosić maseczek na lotniskach ani na pokładach samolotów. Następujące kraje zdecydowały się jednak zignorować to wskazanie i nadal wymagają zakrywania twarzy: Austria, Cypr, Estonia, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia i Włochy.

Wakacje poza Europą

W okresie letnim bez certyfikatów covidowych można polecieć do Meksyku, Jordanii i Izraela.

Wśród popularnych kierunków urlopowych Polacy mogą wybrać szereg krajów poza UE, do których można udać się bez szczepień i bez testów. Oprócz wyżej wymienionych należą do nich m.in. Albania, Dominikana, Malediwy i Wietnam.