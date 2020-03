Śmiertelność choroby COVID-19 w samym epicentrum pandemii, w chińskim mieście Wuhan była niższa, niż początkowo szacowano i wynosiła około 1,4 procent - pisze na łamach czasopisma "Nature Medicine" grupa naukowców z University of Hong Kong i Harvard T.H. Chan School of Public Health w Bostonie. To wartość zdecydowanie niższa od podawanej obecnie przez Światową Organizację Zdrowia ogólnoświatowej śmiertelności COVID-19 na poziomie 3,4 procent. Nie ma wątpliwości, że tragiczną statystykę podnosi bardzo trudna sytuacja we Włoszech.

