Przed godziną 18 w poniedziałek - ministerstwo zdrowia - poinformowało o 380 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Dotyczą one województw: śląskiego (175), łódzkiego (77), mazowieckiego (74), małopolskiego (29), dolnośląskiego (10), wielkopolskiego (6), podlaskiego (5), podkarpackiego (2), kujawsko-pomorskiego (1), opolskiego (1). Kolejnych pięć osób nie żyje. W poniedziałek blisko 280 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników rozpoczęło matury. Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym spowodowanym pandemią. Od wtorku 12 kopalń na Śląsku wstrzymuje wydobycie. Koronawirusa wykryto u prawie 5 tysięcy górników. Oto najważniejsze wydarzenia poniedziałku.

W poniedziałek zanotowano w Polsce największą od początku epidemii liczbę 599 potwierdzonych nowych przypadków zakażeń koronawirusem. 326 z nich wykryto na Śląsku. Ministerstwo Zdrowia podało rano, że jest 219 nowych przypadków COVID-19, a po południu, że 380 kolejnych. W sumie potwierdzono dotąd zakażenie u 27 tys. 160 osób, z których 1166 zmarło.







18:22 WŁOCHY

65 osób zakażonych koronawirusem zmarło ostatniej doby we Włoszech, przybyło 280 nowych zakażeń- poinformowała w poniedziałek Obrona Cywilna. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 33 964.



Stale każdego dnia spada liczba zakażonych. Obecnie w całym kraju jest ich ponad 34 tys., o około 530 mniej niż poprzedniego dnia.



Dotychczas potwierdzono 235 tys. przypadków koronawirusa. Wyleczonych jest 166,5 tys. osób. Ich liczba wzrosła jednego dnia o 747.



Na oddziałach intensywnej terapii przebywa około 280 najciężej chorych.

18:00 ŚWIAT

Liczne obostrzenia wprowadzone w reakcji na pandemię koronawirusa tylko w sześciu krajach zapobiegły co najmniej 530 milionom zakażeń - pisze na łamach "Nature" międzynarodowy zespół naukowców, pod kierunkiem Solomona Hsianga z University of California w Berkeley.



17:50 POLSKA

Dobowy rekord przyrostu zachorowań na koronawirusa w Polsce. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 599 nowych potwierdzonych zakażeniach. Według resortowych danych na Covid-19 w kraju zmarło dziś 9 osób.



17:40 NAJNOWSZE DANE RESORTU ZDROWIA

16:32 WYBORY 2020

W lokalu wyborczym przebywać będzie mogła w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na 4 m kw., a członkowie komisji będą musieli być wyposażeni w specjalne środki ochrony osobistej, m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski - czytamy w projekcie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia ws. szczegółowych zasad bezpieczeństwa podczas wyborów prezydenckich.

16:00 UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska poinformowała w poniedziałek, że przyznała prawie 166 mln euro 36 innowacyjnym przedsiębiorstwom na walkę z pandemią koronawirusa. Poza tym UE wyda dodatkowe 148 mln euro dla firm na wsparcie planu odbudowy gospodarczej.



Łączna kwota inwestycji z unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 wyniesie w tej rundzie 314 mln euro. 166 mln euro z tego zostało przyznanych za pośrednictwem pilotażowego programu "Akcelerator" Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC).

15:49 KEP w KONTAKCIE z SANEPIDEM

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski podjął przewidziane zarządzeniami służb sanitarnych działania po otrzymaniu dzisiaj od sanepidu informacji o tym, że u jednego z interesantów, który pojawił się w siedzibie KEP 2 czerwca, potwierdzono zakażenie koronawirusem - taką wiadomość przekazał rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Cytat W związku z zaistniałą sytuacją jesteśmy w kontakcie z sanepidem i realizujemy wszystkie ich zalecenia, w tym dotyczące kwarantanny i nadzoru sanitarnego. Rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik

15:25 GÓRNICZY ZWIĄZKOWCY o WSTRZYMANIU WYDOBYCIA

Śląsko-Dąbrowska Solidarność zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego o cofnięcie decyzji ws. wstrzymania od jutra na trzy tygodnie wydobycia w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej.

Zdaniem związkowców, to działanie nieracjonalne.

15:19 KOPALNIE WSTRZYMAJĄ WYDOBYCIE

Znamy listę 12 śląskich kopalń, w których od jutra wstrzymane będzie wydobycie.

O decyzji w tej sprawie poinformował dzisiaj wicepremier Jacek Sasin: uzasadniał ją koniecznością zduszenia ognisk koronawirusa.

15:16 BIAŁORUŚ

823 nowe infekcje koronawirusem odnotowano na Białorusi w ciągu minionej doby - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. To najniższy dobowy przyrost przypadków koronawirusa po 4 maja.

W sumie od początku epidemii potwierdzono na Białorusi 49 453 zakażenia SARS-CoV-2.

Z powodu COVID-19 zmarło w tym kraju 276 chorych, w tym w ciągu ostatniej doby: siedmioro.

15:08 LICZBA TESTÓW w POLSCE

W Polsce przebadano dotąd pod kątem obecności koronawirusa 1 070 800 próbek pobranych od ponad 973,5 tysiąca ludzi - podało Ministerstwo Zdrowia.

Zaznaczyło również, że w ciągu ostatniej doby wykonano w naszym kraju ponad 14 400 testów na obecność SARS-CoV-2.

14:49 WAKACJE KREDYTOWE

Polacy zawiesili spłatę prawie 10 procent swoich kredytów - wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej.

Wartość zobowiązań, zawieszonych w ramach tzw. wakacji kredytowych, sięgnęła już 76 mld złotych.

14:26 SIERADZ

Z powodu wykrycia ogniska koronawirusa w szpitalu w Sieradzu w Łódzkiem w mieście znów obowiązywać będzie część obostrzeń wprowadzanych w ramach walki z pandemią: taką decyzję podjął sztab kryzysowy.

W ostatnich dniach w sieradzkim szpitalu wojewódzkim potwierdzono 80 zakażeń koronawirusem: u 45 pacjentów i 35 pracowników placówki z kilku oddziałów.

13:58 HISZPANIA

Koronawirus był obecny w wodach ściekowych aglomeracji Barcelony już w połowie stycznia: 41 dni przed potwierdzeniem w tym mieście pierwszego przypadku zachorowania na COVID-19 - wynika z badania Uniwersytetu Barcelońskiego i spółki miejskiej Wody Barcelony (Aguas de Barcelona).

Rewelacje badaczy z Barcelony potwierdziło także hiszpańskie radio RAC1, a wypowiadający się na antenie tej rozgłośni wykładowca na Wydziale Mikrobiologii Uniwersytetu Barcelońskiego i szef Hiszpańskiego Towarzystwa Wirusologii Albert Bosch ujawnił, że studium dowodzi, że 36-letnia włoska turystka, u której 25 lutego potwierdzono zachorowanie na COVID-19, nie była prawdopodobnie pierwszą w Katalonii osobą zainfekowaną SARS-CoV-2.

Cytat W trakcie analizy próbek pobranych w poprzednich tygodniach potwierdziliśmy, że już 15 stycznia, a więc 41 dni przez stwierdzeniem pierwszego zachorowania, SARS-CoV-2 znajdował się w tutejszych wodach ściekowych. Wykładowca na Wydziale Mikrobiologii Uniwersytetu Barcelońskiego i szef Hiszpańskiego Towarzystwa Wirusologii Albert Bosch

13:25 MEMORIAŁ HUBERTA JERZEGO WAGNERA

To już oficjalne: XVIII edycja siatkarskiego Memoriału Huberta Jerzego Wagnera nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, czyli w dniach 9-11 lipca. Organizatorzy deklarują jednak, że dołożą wszelkich starań, by turniej odbył się jeszcze w tym roku.

W krakowskiej Tauron Arenie podopieczni Vitala Heynena rywalizować mieli w pierwszej połowie lipca z reprezentacjami: Argentyny, Tunezji i Iranu, a impreza ta miała być dla nich ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio.

Co istotne, kibice, którzy zdecydują się nie zwracać kupionych już biletów, będą mogli wykorzystać je w nowym terminie turnieju lub w jego kolejnej edycji.

12:58 WŁOCHY

Tłumy w nocy w weekend przed lokalami w miastach Włoch to brak odpowiedzialności - ostrzegł szef oddziału chorób zakaźnych szpitala w Mediolanie profesor Massimo Galli. Dodał, że już pojawiły się związane z tym nowe ogniska zakażeń koronawirusem.

Łączny bilans zmarłych na Covid-19 wzrósł w niedzielę we Włoszech do 33 899.

12:52 BELGIA

Przy utrzymującej się poniżej 200 liczbie nowych przypadków koronawirusa dziennie Belgia w poniedziałek wchodzi w trzecią fazę znoszenia restrykcji. Pierwszy raz od niemal trzech miesięcy mieszkańcy kraju mogą wyjść na piwo, czy pojechać na wycieczkę poza miasto.

W poniedziałek poinformowano o 122 nowych przypadkach koronawirusa w Belgii oraz 11 zgonach. Od początku pandemii w kraju tym wykryto 59 348 zakażeń; przeprowadzono 593 375 testów. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 9606 osób.

12:34 OTWARCIE GRANIC

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że w najbliższych dniach zostanie ogłoszona decyzja dotycząca otwarcia polskich granic. Jeszcze przed świętem Bożego Ciała - zapewnił.

O otwarciu granic z Litwą mówił w sobotę w RMF FM premier Mateusz Morawiecki.





11:41 WĘGRY

Tylko sześć nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, to najmniej od 15 marca; zmarły też dwie osoby chore na Covid-19.

W sumie od początku pandemii wykryto na Węgrzech 4014 zakażeń koronawirusem, a 548 osób chorych na Covid-19 zmarło.

11:39 BIAŁYSTOK

Szpital miejski w Białymstoku do odwołania wstrzymał w poniedziałek przyjęcia nowych pacjentów. Powodem jest pozytywny wynik rutynowych badań na koronawirusa u dwóch pracowników tej placówki. Dodatkowe badania przejdzie teraz cała załoga i chorzy przebywający na oddziałach tego szpitala.

Koronawirus pojawił się również w dwóch miejskich przedszkolach: chodzi o przedszkola samorządowe nr 39 i 20. Są one od poniedziałku nieczynne.

11:26 NOWA ZELANDIA

Kibice znów wypełnią stadiony w Nowej Zelandii - ogłoszono zniesienie obostrzeń dotyczących publicznych zgromadzeń. Premier Jacinda Ardern poinformowała o zatrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, po tym jak wyzdrowiała ostatnia z zakażonych w kraju osób.

W Nowej Zelandii nie odnotowano nowego przypadku infekcji od 17 dni.

11:19 KORONAWIRUS WSRÓD ZAKONNIKÓW

Kolejnych 19 redemptorystów z Tuchowa koło Tarnowa w Małopolsce ma koronawirusa - potwierdziły to badania. To oznacza, że zakażona jest większość mieszkających tam zakonników, bo 31 na 56.

Jeszcze dzisiaj przeprowadzone będą badania w innych wspólnotach w kilku miejscach w Polsce - mówi RMF FM rzecznik warszawskiej prowincji redemptorystów ojciec Mariusz Mazurkiewicz.





11:07 RYANAIR A KWARANTANNA

Mimo wprowadzonej w Wielkiej Brytanii obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających Ryanair nie odwoła lotów do i z tego kraju. Tysiące Brytyjczyków nadal rezerwuje wakacje - brzmi uzasadnienie.

Kwarantanna będzie poddawana przeglądowi co trzy tygodnie, a brytyjski rząd dopuszcza możliwość stworzenia "mostów powietrznych", do krajów, które są popularnymi kierunkami turystycznymi.





10:32 ROSJA

W Rosji zmarło w ciągu minionej doby 112 osób zakażonych koronawirusem; łączna liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 sięgnęła 5971. Wykryto 8985 nowych zakażeń, dobowy przyrost znów zbliża się do 9 tysięcy. Łączna liczba zakażeń w Rosji sięgnęła w poniedziałek 476 658.

Jednocześnie w Rosji trwa dalsze łagodzenie ograniczeń wprowadzonych z powodu pandemii. W obwodzie moskiewskim szpitale, które przystosowano do leczenia chorych z Covid-19, wracają do zwykłego trybu pracy. W Petersburgu wznowiły w poniedziałek pracę sklepy niespożywcze, z wyjątkiem placówek znajdujących się w galeriach handlowych.

10:14 NAJNOWSZE DANE

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 219 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce: śląskie (151), świętokrzyskie (40), opolskie (8), wielkopolskie (7), dolnośląskie (6), podkarpackie (3), lubelskie (1), małopolskie (1), podlaskie (1) i warmińsko-mazurskie (1).

Resort informuje także o śmierci 4 kolejnych zakażonych osób.

10:09 PIELGRZYMKI

Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Zaznaczono, że celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.







09:52 KOPALNIE WSTRZYMUJĄ WYDOBYCIE

12 kopalń na Śląsku od jutra wstrzymuje wydobycie. To 10 zakładów Polskiej Grupy Górniczej i dwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wydobycie powstrzymują zakłady, w których pojawiły się zakażenia koronawirusem, a których załogi jeszcze nie zostały w pełni przebadane. "Chodzi nam o zduszenie ognisk zakażeń" - wyjaśniał wicepremier odpowiedzialny za górnictwo Jacek Sasin.

09:32 UKRAINA

W ciągu minionej doby na Ukrainie wykryto 463 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, 9 pacjentów z Covid-19 zmarło, a 141 wyzdrowiało. Bilans zainfekowanych wzrósł do 27 462, zgonów do 797, a wyzdrowień do 12 195.

09:30 OZDROWIEŃCY

Do tej pory wyzdrowiało w Polsce już 12 998 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV- 2; w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa obecnie 1 881 osób. Taką informację podało o poranku Ministerstwo Zdrowia.

Kwarantanną objętych jest 82 tys. 921 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 19 tys. 703.

09:19 KORONAWIRUS W KOPALNIACH

Zwiększa się liczba zakażonych górników w Polskiej Grupie Górniczej. W tej chwili to dokładnie 1638 osób. Największy skok od dwóch dni jest w kopalni Marcel w Radlinie. Od czwartku do niedzieli trwały tam badania przesiewowe załogi. Łącznie od początku epidemii koronawirusem zakaziło się prawie 5 tys. górników z trzech spółek węglowych.





09:03 DANIA

Od poniedziałku w Danii zwiększono z 10 do 50 liczbę osób, które mogą się publicznie gromadzić. Od 15 czerwca Dania otworzy swoje granice dla mieszkańców sąsiednich Niemiec, a także Norwegii i Islandii. Mieszkańcy innych państw muszą czekać na otwarcie duńskich granic do końca lata.

09:01 MAZOWSZE

Dziewięciu strażaków z Legionowa (Mazowieckie) będących na kwarantannie wróciło w poniedziałek do pracy. Przeprowadzone u nich testy na obecność koronawirusa dały wyniki negatywny.

08:50 WICEPREMIER EMILEWICZ

Mimo kolejnego dnia z rekordową liczbą zakażeń, rząd nie ma planów powrotu do ograniczeń, mrożenia gospodarki. "Dzisiaj nie ma planów robienia kroku wstecz, mrożenia, jakiegokolwiek powrotu do ograniczeń, które mieliśmy" - podkreśliła w Polsat News wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała przy tym o stosowanie się do ograniczeń.

07:42 NOWA ZELANDIA

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła zatrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wyzdrowiała bowiem ostatnia z zakażonych osób. W 5-milionowym kraju zanotowano 1504 przypadki infekcji 22 osoby zmarły na Covid-19.





06:58 NIEMCY

W ciągu ostatnich 24 godzin wykryto w Niemczech 214 nowych przypadków zakażeń koronawirusem oraz stwierdzono sześć kolejnych zgonów na Covid-19. Dotychczas w Niemczech odnotowano ogółem 184 193 infekcje koronawirusem, z czego 8674 pacjentów zmarło.

06:09 MEKSYK

188 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Meksyku. Stwierdzono także 3484 nowe przypadki infekcji.

W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 13 699 osób, a zakażonych koronawirusem jest 117 103 osoby.

Eksperci szacują, że liczba zgonów spowodowanych koronawirusem może być nawet trzy razy wyższa.

05:39 WŁOCHY

37 procent ludności miasteczka San Giovanni Bianco w Lombardii na północy Włoch zaraziło się koronawirusem - wynika z masowych badań serologicznych. Władze nie są zaskoczone tym rekordowym wskaźnikiem i zwracają uwagę na nienotowaną tam wcześniej serię zgonów.

Rezultat z okolic Bergamo potwierdza, że w niektórych częściach Włoch odsetek osób, które zakaziły się koronawirusem, jest jednym z najwyższych na świecie - zaznacza "Corriere della Sera".

05:09 MATURA

Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne pod nadzorem sanitarnym. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną; dotyczy to zarówno zdających, nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. W egzaminie nie może uczestniczyć osoba, która jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych albo w jej domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Ławki w sali egzaminacyjnej muszą być tak ustawione, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp.

05:05 WIELKA BRYTANIA

Od dziś wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii - zarówno jej obywatele, jak i cudzoziemcy - muszą przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę. Za jej nieprzestrzeganie grozi grzywna w wysokości 1000 funtów, przy czym w przypadku wielokrotnego przyłapania na wykroczeniu jej wysokość może być nieograniczona, grozi także postępowanie sądowe. W przypadku osób, które nie są rezydentami Wielkiej Brytanii, w ostateczności możliwa jest deportacja.





05:02 ŁÓDZKIE

Dziś w Sieradzu odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Służby sanitarne poinformowały o 80 przypadkach zakażenia SARS - CoV-2 w tamtejszym szpitalu. To 45 pacjentów i 35 pracowników placówki z kilku oddziałów.

W regionie łódzkim są też inne ogniska koronawirusa. Tak jest w fabryce mrożonek i lodów w Działoszynie. Dotychczas zanotowano 94 przypadki zakażenia SARS - CoV-2 na 300 przebadanych dotąd pracowników, na testy czeka jeszcze prawie 250 osób.





04:59 BRAZYLIA

W Brazylii stwierdzono do tej pory 37 312 śmiertelnych przypadków zakażenia koronawirusem. Pod względem ilości zakażeń Brazylia zajmuje drugie miejsce, za Stanami Zjednoczonymi, natomiast pod względem śmiertelności jest na trzecim miejscu, za USA i Wielką Brytanią.

Według wielu ekspertów rzeczywista liczba infekcji jest wyższa, a co więcej, Brazylia stoi w obliczu "trzeciej fazy epidemii": do wielkich miast zaczynają masowo napływać w poszukiwaniu pomocy lekarskiej chorzy z prowincji.

04:57 STANY ZJEDNOCZONE

691 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 110 482. Łączna liczba zakażeń od początku pandemii wynosi w USA 1 938 842.

Prezydent USA Donald Trump stoi na stanowisku, że jego kraj "w znacznym stopniu przezwyciężył" kryzys i wzywa gubernatorów do złagodzenia ograniczeń w swoich stanach.

04:54 BILANS ŚWIATOWY

Liczba osób zakażonych koronawirusem na całym świecie przekroczyła w niedzielę 7 mln. Najwięcej infekcji jest w Stanach Zjednoczonych - prawie 2 miliony. Zmarło ponad 400 tys. osób. Kolejne dwa kraje na niechlubnej liście to Brazylia (ponad 690 tys.) i Rosja (ponad 467 tys.).