Wolontariusze i Wolontariuszki Szlachetnej Paczki, ale też innych programów społecznych, dają innym swój czas, zaangażowanie, energię, empatię. Są wielcy. Są Wolontariuszami przez wielkie W i tak też powinno się o nich... pisać. Do takich wniosków doszli organizatorzy Szlachetnej Paczki. 5 grudnia - w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - wyszli z ważną inicjatywą. Wystosowali wniosek do Rady Języka Polskiego z prośbą o zmianę zasad pisowni słowa Wolontariusz, by od teraz w słowniku języka polskiego było ono zapisywane wielką literą.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press / East News

W każdej edycji programu działa z nami kilkanaście tysięcy Wolontariuszy. To dzięki nim każdego roku zmienia się świat potrzebujących rodzin. Bez nich nie byłoby Szlachetnej Paczki - mówi Agnieszka Grzechnik, dyrektorka Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Żadne słowa nie wyrażą tego, jak bardzo jesteśmy wdzięczni za ich zaangażowanie - dodaje.

Teraz - na progu świąt - nasi Wolontariusze mają jedno marzenie: żeby żadna paczkowa rodzina nie została bez pomocy. Tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Pomóc można tylko do 12 grudnia. Jeśli ktoś chce powiedzieć Wolontariuszom, że naprawdę są wielcy, może to zrobić w ten najpiękniejszy sposób - wybierając rodzinę na szlachetnapaczka.pl - mówi Konrad Kruczkowski, wiceprezes Stowarzyszenia WIOSNA.

A co, jeśli wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie? Niezależnie od decyzji Rady Języka Polskiego dla nas każdy Wolontariusz jest Wolontariuszem przez wielkie W. Tak o nich myślimy, tak o nich piszemy - konkluduje Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA.

Tylko w tym momencie w dobrą robotę w Szlachetnej Paczce zaangażowanych jest około 10 tysięcy Wolontariuszy i Wolontariuszek.

By spełnić ich największe marzenie wejdź na www.szlachetnapaczka.pl i wybierz rodzinę, której przygotujesz pomoc. Masz czas do 12 grudnia.