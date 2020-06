W Czechach od poniedziałku w imprezach kulturalnych i sportowych może uczestniczyć do 500 osób. W związku z zakażeniami koronawirusem w kopalni Darków koło Karwiny w całym regionie limit ograniczony jest do 100 osób. Starsi uczniowie podstawówek mogą wrócić do szkoły.

