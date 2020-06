Główny Inspektor Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Zaznaczono, że celem procedur jest minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń.

/ Marcin Buczek / RMF FM

"Chcąc zapewnić bezpieczeństwo pątników oraz wszystkim osobom postronnym na szlaku pielgrzymki, jak również utrzymać sprawną logistykę przemieszczania się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego, GIS wydał 5 czerwca 2020 r. rekomendacje" - czytamy w komunikacie.

Podkreślono, że "w pielgrzymce mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe, nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych; wszyscy uczestnicy pielgrzymki powinni posiadać stosowne identyfikatory".



Mówiąc o zakwaterowaniu zalecono zapewnienie pątnikom noclegów w namiotach lub pokojach jednoosobowych. "Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin" - podano.



W celu zapewnienia możliwości zachowania wymagań higienicznych zaznaczono, że "podczas pielgrzymki pątnik musi mieć zapewniony dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego np.: chusteczek higienicznych, ręczników papierowych". Wspomniano także o "koszach na odpady wyłożone jednorazowymi workami".





Potrzebny mobilny punkt medyczny

"Rekomenduje się funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem" - podano w wytycznych.



Zaznaczono, że "personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki".



Zwrócono uwagę, że organizator pielgrzymki powinien mieć listę telefonów do każdego z jej uczestników. W celu ograniczenia rozpowszechnienia się wirusa "pielgrzymi powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni".



Zaznaczono, że jeśli pątnikom zabraknie środków, wówczas "organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia".



Podkreślono, że każdemu z pielgrzymów powinna być "przynajmniej raz dziennie" mierzona temperatura. "Temperatura powyżej 37 stopni Celsjusza kwalifikuje do odsunięcia uczestnika od realizacji pielgrzymki. Jeśli temperatura rośnie - wskazana jest porada medyczna" - podano.