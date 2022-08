Joe Biden ponownie uzyskał pozytywny wynik testu na Covid-19, ale czuje się "bardzo dobrze" - poinformował jego lekarz, Kevin O'Connor. Dodał jednak, że prezydent USA pozostanie w izolacji.

Joe Biden / Shutterstock

Joe Biden "doświadcza jedynie sporadycznie kaszlu" - stwierdził O'Connor.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre powiedziała, że prezydent pozostanie w izolacji, dopóki jego testy nie będą negatywne. Uzależniła od O'Connora decyzję, czy do zakończenia jego izolacji będą potrzebne dwa kolejne negatywne testy.



Po raz pierwszy 79-letni Biden uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid 21 lipca. Jean-Pierre informowała wówczas, że "doświadcza on bardzo łagodnych objawów choroby".



Prezydent zakończył izolację w środę w minionym tygodniu. W sobotę ponownie przeszedł test z pozytywnym rezultatem. O'Connor tłumaczył, że zdarza się to czasem u niewielkiego odsetka pacjentów przyjmujących lek przeciwwirusowy Paxlovid.